Чайлдфри: вещи, которые не стоит говорить женщинам, решившим не заводить детей

Допустим, вы узнали, что ваш близкий человек или просто знакомая, решила не заводить детей. Вы категроически не согласны с ней. Но не спешите давать ей советы и бросать в ее сторону колкие фразы. Если человеку уже есть хотя бы 25 лет, то он вполне осознанно может принять решение. И это не предмет для дискуссий!

Не стоит принуждать человека менять точку зрения. "На мой взгляд, хуже нелюбви к детям может быть только то, что вы все равно их заведёте, потому что это будет издевательством над собой и детьми. А это, между прочим, 18 лет страданий", - считает популярный российский блогер, эксперт по отношениям Мила Левчук.

Фразы, которые не стоит говорить чайлдфри

Бросая такие фразы, вы делаете человека не уверенным, он начинает ощущать себя каким-то неправильным.

1. "Когда у вас уже будет ребенок?"

Со стороны это выглядит так, как будто вы находитесь в какой-то финансовой пирамиде. Чем больше людей в нее привлекаешь, тем больше получаешь денег. Но это не так. Не стоит давить на людей. Если они захотят иметь детей, то заведут. Если нет, то это их решение. Некоторые люди не могут иметь детей, и им больно слышать от вас такие фразы.

2. "Ты не поймешь, пока не родишь"

Да, чайлдфри не поймут, как это быть родителями.

3. "Ты думаешь, что устала. Вот родишь и поймешь"

Но узнать жизнь и познать любовь они могут и без этого. Не стоит говорить:"Что я думал, что что-то там важно, пока не появился ребенок". У кого-то в жизни могут быть совсем другие приоритеты.

Люди могут выбиваться из сил по ряду многих причин. Жизнь - это не соревнование в том, кто больше устает. У каждого есть свой запас энергии. Вы не можете точно знать о чувствах другого человека.

4. "Ты эгоистичная"

Вас можно назвать эгоистом, если вы обязаны кому-то что-то предоставить, и вы не делаете это из личных интересов. Но вы ничем не обязаны гипотетическому ребенку.

А как же люди, которые отказались иметь детей, но служат при этом другим людям и отдают деньги на благотворительность? Они тоже эгоистичны?

5. "Однажды ты передумешь, но будет поздно!"

Или не передумает. Вы не можете знать, что в голове у другого человека. Держите свое мнение при себе. Если человек поинтересуется, как вам живется с детьми, тогда поделитесь с ним.

А вот еще подборка "невинных" фраз.

"Дал Бог зайку, даст и лужайку" "Вас как-то вырастили, и вы сможете" "А кто тебе стакан воды в старости подаст?" "Как не хочешь? Как мы без внуков?" "Зачем замуж выходила, если не рожаешь?" "А если бы твоя мама была чайлдфри?" "Пожалеешь еще!" "На старости с кошками будешь жить?" "Просто ты не встретила нормального мужчину" "Часики тикают" "Это заложено у тебя природой" "У вас бы были красивые дети!"

Иметь детей или нет - решение каждого человека. Какое у вас мнение насчёт таких фраз? Или всё-таки стоит человека направить "на путь истинный" пока не поздно?

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