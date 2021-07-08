Какой цитатой оправдать грех

От людей верующих окружающие уже даже подсознательно ждут какой-то особой честности, доброты и понимания. Но часто встречают, наоборот – менторство, всезнайство и железную уверенность в собственной правоте, а то и святости. Почему бывают такими высокомерными последователи кроткого Христа, спрашиваем у епископа Обуховского Ионы (Черепанова).

На рейс опоздал – путевка пропадет

– Владыка, в проповедях и беседах вы часто приводите интересное замечание о том, чем отличаются люди церковные от нецерковных. По вашим словам, те, кто ходит в церковь, подвержены всем тем же общечеловеческим страстям и слабостям, но знают о себе, что больны и что нуждаются во Враче. В то время как неверующие своей болезни не признают и слышать о ней не хотят.

Но разве часто не получается как раз наоборот? Светские осознают, что далеки от Церкви, считают себя недостойными даже порог храма переступить, зато прихожане уверены, что раз они уже в церковной ограде, то пребывают «под крылом» у Господа, сделали, так сказать, в жизни правильный выбор. Бывает, невозможно с верующим человеком разговаривать – на все вопросы он выдает не терпящие возражения ответы, полностью подкован во всевозможных духовных аспектах, а на любую житейскую ситуацию так и сыплет цитатами из Евангелия.

Но столько холода от этого всезнайства и самоуверенности!



Епископ Обуховский Иона.

– В данном случае я бы привел другую аналогию. Человека, живущего церковной жизнью, можно сравнить с тем, у кого на руках оплаченная путевка на дорогой курорт, скажем, в Египет. Но чтобы туда попасть, нужно совершить еще целый ряд действий, без которых вожделенный отдых не состоится.

Необходимо заказать билеты, соответствующим образом экипироваться для курорта, продумать трансфер до аэропорта, пройти все таможенные процедуры, сесть на самолет, в конце концов. И только когда всё в совокупности будет сделано, человек сможет насладиться, наконец, долгожданной поездкой.

Если же какое-то действие упустить – куплены билет на самолет, ласты и маска, но загранпаспорт потерял – всё, путевка пропадет. Ее можно будет выбросить или под стекло разве что положить, как открытку на память.

Примерно так же и человек верующий. То, что он знает о Царствии Небесном, о Христе, ни в коем случае не может служить ему для самоуспокоения. Наоборот, это повод к обостренному чувству ответственности за свою душу, осознанию своей несостоятельности, недостоинства войти в это Царствие. Правильное отношение, на мой взгляд, только таким должно быть.

Царство Божие у нас уже есть

На эту тему очень эмоционально говорит один мой знакомый греческий священник, замечательный отец Евáнгелос. Он служит недалеко от Салоник в обычном сельском храме. Его семья – пример удивительной христианской жизни, из 8 его детей пятеро уже приняли монашество. Причем они с детства стремились стать монахами, и еще в миру позаботились о том, чтобы приобрести знания, которые им пригодятся в монастыре. Они все получили высшее образование именно в той сфере, в какой есть нужда в обители.

Так, трое его сыновей подвизаются в монастыре Дохиар на Афоне. Один, например, – агроном с дипломом, ухаживает за монастырскими садами и огородами, другой, тоже после вуза, профессионально занимается пчеловодством. То есть отец с матерью воспитали детей так, что те, как и они сами, всей своей жизнью свидетельствуют о стремлении к Царствию Божьему.



Отец Евангелос с сыновьями – насельниками Дохиара

И этот священник эмоционально так, как все греки, удивляется: «Почему все говорят, что нам нужно завоевать Царство Божье?! Как это? Ведь Христос нас всех УЖЕ спас, искупил Своей кровью. Царствие Божье для нас уже открыто, наше дело – не потерять его. Почему никто не говорит, что наша задача – не стремиться к нему изо всех сил, а лишь не отдалить себя своими грехами, удержать то, что Господь и так уже нам дал?»

Это перекликается с тем, что я говорил о билетах:

Путевка в Царствие Небесное, оплаченная Христом, у нас есть, наше дело – потрудиться, чтобы она не «сгорела».

Недобросовестные юристы и чересчур умные христиане

– Очень запоминающееся сравнение… А вам не встречались люди, которые Евангельскими цитатами любые свои промахи и недостатки оправдывают? А общины, в которых дух некоего избранничества гонит из храма всех новичков и несогласных?

– Я уже когда-то говорил, что полная доступность любой информации не всегда имеет благие результаты, в том числе это касается и религиозной подкованности. Раньше люди знали Евангелие, знали святоотеческие книги, классическую духовную литературу и по ним стремились устраивать свою жизнь.

Сейчас никто толком ничего не читает, зато все прекрасно ориентируются, где какую найти цитату святых отцов, чтобы оправдать любой грех.

В данном случае вспоминаются слова Псалтири, которые мы слышим всегда на вечернем богослужении: «Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, непщевати вины о гресех». То есть мы просим, чтобы Господь не дал нам изыскивать лукавые объяснения своих страстей и поступков.

Есть такое выражение: «Закон – что дышло, куда повернул, туда и вышло». Бывают недобросовестные юристы, адвокаты, которые, зная законы и умело манипулируя ими, могут осудить невиновного и оправдать виновного, причем сделают это так блестяще, что комар носа не подточит.

Так же, к сожалению, чересчур умные христиане, которые руководствуются своим разумом и своими страстями, в основном, не имеющие духовника, стремятся оправдать свои отступления от традиционных норм христианской жизни какими-то цитатами, компоновками текстов святых и праведных людей.

Господь каждому дал свободную волю. И если человек хочет жить во Христе, жить по-Божьему, он будет это делать. Если же интересно находить всякие лазейки, никто ему в этом не помешает.



Сыновья отца Евангелоса – насельники Дохиара

Давайте судить только об одном человеке

– Как отличить настоящих христиан, живущих по Евангелию, от тех, которые просто оправдывают свои самочиние и недостатки Евангельскими цитатами?

– Запросто. Но этот принцип разделения не может охватывать большое количество людей, а применим только к одному человеку – к себе самому. Живу ли я по Евангелию, хочу ли я жить по Евангелию, как те люди, святые, угодившие Богу? Хочу ли я вести такую жизнь, которая приводит в Царствие Небесное? Только так вопросы должны перед нами стоять.

А как мыслит та или иная община, группа верующих или отдельный христианин, может судить только один Сердцеведец Господь. Потому что, как в замечательной пословице – «Усі бачать, як монах скаче, але ніхто не баче, як він плаче», так и мы видим только какие-то внешние проявления, зачастую эпатажные высказывания, особенно в интернет-среде.

Но мы не знаем сердце человека, не знаем, как он кается, что говорит духовнику на исповеди, что говорит Господу в молитве. А раз этого не знаем, то и судить давайте будем только об одном человеке – о себе самом.

Можно быть достойным только ада

Если постоянно держать перед глазами собственный пример, многих вопросов о том, как живут и мыслят другие, просто не будет возникать.

В древнем патерике приводится ответ старцев на вопрос: почему, ведя христианскую жизнь, человек всё больше и больше видит в себе недостатки. Это потому, что он приближается к источнику света. Как в солнечный день видны все пятна на запачканной одежде, так и человек по мере приближения к Богу-Свету видит свое несоответствие тому идеалу, к которому стремится.

Мы все призваны быть подобными Богу. Апостол говорит: «Подобны мне бывайте, как я Христу». И чем больше ко Христу приближаемся, тем сильнее видим в себе недостатки и те вещи, которые нас от Бога отдаляют. И это становится еще бóльшим поводом к смирению, самоуничижению и пониманию того, что мы хуже всех не на словах, а на деле. Не кто-то, а я, лично я, недостоин войти в Царствие Небесное.

Действительно, христианин может считать себя достойным только ада – по своим делам, по своим поступкам, по образу мышления. Но, как говорил старец Силуан Афонский, «держи ум во аде и не отчаивайся».

Нельзя отчаиваться, потому что есть благодать Божья и Господь, Который хочет, чтобы каждый спасся и в разум истины пришел. Бог и в мир явился для того, чтобы грешников спасти.

Поэтому путь кающегося грешного человека долгий, изнурительный. Это труд всей жизни. И ни на одном из этапов успокаиваться нельзя, ведь это борьба с дьяволом, с поднаторевшими в этой тысячелетней войне духами злобы поднебесными – каждую минуту, до самой смерти.

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