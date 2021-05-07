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6 интересных фактов о вымирающем лакомстве

Сегодня я хотел бы поднять довольно необычную тему. Речь пойдет не о событиях и не о личностях, а о бананах. Оказывается, что история этой ягоды (да, банан – это ягода) довольно драматична. Причем его судьба остается неопределенной по сей день. Давайте же быстро пробежимся по самым интересным фактам из истории банана.

6 интересных фактов о вымирающем лакомстве

 

 

Древнее древних

Наиболее раннее упоминание банана встречается в Ригведе – памятнике индийской культуры, составленном в XVII–XI веках до нашей эры. При этом считается, что банан одомашнили еще 15 тысяч лет назад.

Куст-прародитель

Несмотря, на свои древние корни, современные бананы были выведены из единственного куста, который нашли в Южной Азии в начале прошлого века. Он положил начало сорту Кавендиш, который мы и едим теперь.

Банановый кетчуп

В годы Второй мировой войны Филиппины стали испытывать проблемы с поставками кетчупа. В качестве его замены местные жители придумали кетчуп из бананов. Он представлял собой перетертые плоды, смешанные с луком, перцем чили и специями. Продукт прижился и производится до сих пор.

6 интересных фактов о вымирающем лакомстве

 

Причуда Сталина

Большим любителем бананов был Иосиф Сталин. После 45 года он лично распорядился закупать их небольшие партии для гастрономов крупных городов.

По воспоминаниям Анастаса Микояна однажды в 1951-м году Сталин остался недоволен качеством бананов на своем столе и начал полноценное разбирательство с привлечением Берии, Микояна и Маленкова. Соратники не разделяли любовь вождя к экзотическим плодам и просто замяли дело, сняв с должности министра внешней торговли Меньшикова.

Бананы, которые мы потеряли

До середины 20-го века люди всего мира ели совсем другие бананы, нежели сейчас. Раньше самым распространенным сортом был Гро-Мишель. Его плоды были крупнее и слаще, но к 1960-м годам он полностью исчез с лица земли из-за грибка, поразившего все плантации. Фермеры бросали и выжигали свои зараженные хозяйства, но даже это не помогло, и многие экспортеры бананов разорились.

Бананы, укутанные в защиту от грибка

Бананы, укутанные в защиту от грибка

 

Грядет банановый кризис

За годы селекции разнообразие съедобных банановых сортов настолько снизилось, что сегодня они находятся под серьезной угрозой вымирания. Нам повезло, что помимо Гро-Мишель остался сорт Кавендиш, который мы едим сегодня. Однако в этом году его плантации тоже начали массово страдать от болезней. Хорошей замены сорта Кавендиш в мире не существует, так что теперь селекционеры активно пытаются вывести новый сорт, чтобы мы не остались совсем без бананов.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/606963279472657613/

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