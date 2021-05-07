6 интересных фактов о вымирающем лакомстве

Сегодня я хотел бы поднять довольно необычную тему. Речь пойдет не о событиях и не о личностях, а о бананах. Оказывается, что история этой ягоды (да, банан – это ягода) довольно драматична. Причем его судьба остается неопределенной по сей день. Давайте же быстро пробежимся по самым интересным фактам из истории банана.

Древнее древних

Наиболее раннее упоминание банана встречается в Ригведе – памятнике индийской культуры, составленном в XVII–XI веках до нашей эры. При этом считается, что банан одомашнили еще 15 тысяч лет назад.

Куст-прародитель

Несмотря, на свои древние корни, современные бананы были выведены из единственного куста, который нашли в Южной Азии в начале прошлого века. Он положил начало сорту Кавендиш, который мы и едим теперь.

Банановый кетчуп

В годы Второй мировой войны Филиппины стали испытывать проблемы с поставками кетчупа. В качестве его замены местные жители придумали кетчуп из бананов. Он представлял собой перетертые плоды, смешанные с луком, перцем чили и специями. Продукт прижился и производится до сих пор.

Причуда Сталина

Большим любителем бананов был Иосиф Сталин. После 45 года он лично распорядился закупать их небольшие партии для гастрономов крупных городов. По воспоминаниям Анастаса Микояна однажды в 1951-м году Сталин остался недоволен качеством бананов на своем столе и начал полноценное разбирательство с привлечением Берии, Микояна и Маленкова. Соратники не разделяли любовь вождя к экзотическим плодам и просто замяли дело, сняв с должности министра внешней торговли Меньшикова.

Бананы, которые мы потеряли

До середины 20-го века люди всего мира ели совсем другие бананы, нежели сейчас. Раньше самым распространенным сортом был Гро-Мишель. Его плоды были крупнее и слаще, но к 1960-м годам он полностью исчез с лица земли из-за грибка, поразившего все плантации. Фермеры бросали и выжигали свои зараженные хозяйства, но даже это не помогло, и многие экспортеры бананов разорились.

Бананы, укутанные в защиту от грибка

Грядет банановый кризис

За годы селекции разнообразие съедобных банановых сортов настолько снизилось, что сегодня они находятся под серьезной угрозой вымирания. Нам повезло, что помимо Гро-Мишель остался сорт Кавендиш, который мы едим сегодня. Однако в этом году его плантации тоже начали массово страдать от болезней. Хорошей замены сорта Кавендиш в мире не существует, так что теперь селекционеры активно пытаются вывести новый сорт, чтобы мы не остались совсем без бананов.

Источник : https://pulse.mail.ru/article/606963279472657613/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Борьба за наследство: как Ленин заполучил состояние фабриканта Николая Шмита https://otari.mirtesen.ru/blog/43474237319

Матильда Кшесинская: как балерина пыталась выселить Ленина из своего дома https://otari.mirtesen.ru/blog/43875508431/

Каких женщин на Руси нельзя было касаться https://otari.mirtesen.ru/blog/43200223133