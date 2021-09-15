Неожиданная причина: зачем понадобилось выселять крымских татар?

В СССР принудительно переселяли немало народов, иной раз по непонятным причинам. Это и поволжские немцы, и турки-месхетинцы, и корейцы, и чеченцы, и... русские (их - из России в республики, "в помощь национальным кадрам"). А иногда люди могли оказаться переселёнными не выходя из дома. Это когда власти зачем-то тасовали границы республик. Жил ты себе преспокойно в России, и вдруг не слезая с дивана оказался в Казахстане, Украине, Белоруссии и т.д. Мало того, что без тебя тебя женили, так ещё и насильственно украинизировали, как Донбасс. Это называлось "коренизация".

Фото https://historical-fact.livejournal.com

Таких фактов множество, но оставим идеологические заморочки коммунистов, которые были в мирном времени. А вот во время войны что - нечем было больше заняться? Ну можно ещё понять переселение поволжских немцев: война-то с Германией, и как знать, что будет, если немецкие войска до Волги дойдут. А остальные народы зачем? Сталин был кем угодно, только не дураком, кто-то его не без оснований считает гениальным политиком. Возможно, что и Черчилль с Рузвельтом были с этим согласны. Тогда в чём смысл был переселять, к примеру, семьи крымских татар? Даже если почти все военнообязанные оказались предателями, семьи-то их тут причём?

На предателей был СМЕРШ, НКВД и прочие. Вот и работали бы.

Высказываются разные версии. Вероятная война с Турцией? Вряд ли, это далековато. Грядущая встреча с Черчиллем и Рузвельтом в Ялте? Уже ближе, но как-то слишком уж сложно. Проще было встречу в другое место перенести. Может, освобождали место для еврейской автономии в Крыму? Но автономия в Биробиджане создана ещё до войны. И в Крыму её так и не создали.

Фото: wikimedia.org

Ну сами представьте: война, на счету каждый паровоз, каждый вагон, каждый человек. Будете вы выделять сдуру тысячи вагонов и сотни паровозов ещё и на это дурацкое переселение? А почему в Узбекистан? Если уж Сталин такой изверг и хотел непременно наказать семьи, то переселил бы в Сибирь, в Магадан - да мало ли в России "хороших" мест?

Вот есть у меня одно предположение... попробуйте обсуждать без эмоций, хорошо?

1944 год, ещё гибнут люди на фронте, но конец войны уже виден. И скоро начнут возвращаться бойцы с фронта. Люди, воевавшие несколько лет, привыкшие убивать врагов, с расшатанными нервами и психикой, с наградным или трофейным оружием (мой отец сдал наградной ТТ в конце 50-х годов, до этого он лежал просто в верхнем ящике комода, я, малой, туда якобы не доставал). И тут обнаруживают, что их семьи - жёны, дети, родители - погибли в концлагере "Красный" или в ходе карательной операции. Не без помощи татар, сбежавших с фашистами:

"Согласно докладам партизан, крымско-татарские коллаборационисты также проводили карательные операции против селений, поддерживавших партизан. В ходе этих акций они сжигали постройки и убивали жителей[24]. Служащие 147-ого и 154-ого[pl] добровольческих крымско-татарских батальонов устраивали облавы и поиск советского и партийного актива в городе Симферополь[28]. 148-й[pl], 149-й, 151-й[pl] и другие крымско-татарские батальоны[pl] участвовали в поиске партизан в лесах, а также в уничтожении людей, чьи близкие были партизанами[28]." Источник

Поручитесь ли вы, что вернувшиеся с фронта воздержатся от мести, от массового самосуда? Как поступят многие из них? Воевали долгие годы, рисковали своими жизнями, мечтали о доме и родных, а возвращаться оказалось не к кому. И незачем жить дальше. А выжившие жители расскажут и покажут, кто виновен в этом. Смею предположить, что в лучшем случае многие расстреляют обойму, а последний патрон оставят себе. Или продолжат мстить... Это неправильно, но обвинить их в этом у меня язык не повернётся.

Так может, депортация спасла жизни крымско-татарских семей? Может, Сталин опасался именно такого развития событий - по сути, гражданской войны?

Ещё раз прошу: воздержитесь от оскорблений, какую бы сторону в споре вы ни занимали.

Источник : https://123ru.net/yalta/246527827/

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытно,что автор статьи, зная что за лживую и бездарную статью обязательно будут его ругать , заранее просит не делать этого!Ну хорошо, пожалеем его на этот раз, хотя ,уверен, что многие разумные читатели мысленно пошлют автора в пешее эротическое путешествие на три буквы !

Теперь, что касается самой статьи .Если согласиться с доводом автора статьи , то крымские татары должны быть ,наоборот, благодарны палачу народов Сталину и даже поставить этому злодею памятник за их спасения от гнева возвращавшихся бойцов с фронта!

Дорогой ты мой !В первую очередь хочу тебе напомнить, что в истории войн России, пожалуй, не было столь массового противостояния, а порой и предательства со стороны русских, украинцев, белорусов и представителей малых народов.Безусловно, столь массовый советский коллаборационизм является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик и т.д. .

Нетрудно догадаться, что столь массовое противостояние советской власти во многом объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского кровавого режима, в результате чего у населения росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и многие открыто выступали против него.И здесь нет ничего удивительного, поскольку после красного террора, разрушения церквей многократного раскулачивания и массовых репрессий у большевиков было много противников, тем более что их никто не просил насильно покорять соседние страны, делая из них союзные республики?

Разве не Сталин придерживался древней колониальной тактики «разделяй и властвуй», стравливая народы из-за перераспределения территорий ?Например, до сих пор длится противостояние между ингушами и осетинами относительно некоторых ингушских территорий,которые Сталин незаконно передал осетинам! Именно из-за этой «мудрой» национально-колониальной политики Сталина на границе Грузии и Южной Осетии до сих пор льется кровь!

Все это привело к восстаниям еще до ВОВ , которые жестоко подавлялись во многих республиках СССР. Именно этим можно объяснить столь значительное количество ярых противников советской власти, воевавших во время ВОВ фактически не против СССР, а против сталинского тоталитарного и рабского режима. И разве ,например,чеченцы и ингуши, которые в составе «Дикой дивизии» героически сражались и защищали царя-батюшку и отечество, не были вынуждены противостоять сталинской диктатуре и произволу!

Именно депортациями Сталин рассчитывал достойно наказать и одёрнуть малые народы, причем не за противостояние в ВОВ, а чтобы окончательно сломить их стремление к независимости! Конечно, в мирное время ему трудно было осуществить выселение и геноцид этих народов, поэтому он использовал переломный момент в войне и со свойственной ему жестокостью отомстил целому народу. Неужели столь малочисленные, но гордые и героические народы представляли большую опасность для Великой Державы? Неужели противостоянием кучки отщепенцев можно оправдать эту чудовищную и варварскую акцию?Однако кровавый изверг в результате этого добился только того, что у населения еще больше росла ненависть к этому жестокому диктаторскому режиму .

Скажу больше, что одной из причин развала СССР в девяностых была не только несостоятельность и утопический характер советского строя, но ,безусловно, и кровавое наследие сталинского режима. Именно поэтому,даже после объявления независимости и выхода из состава СССР, многие постсоветские республики, несмотря на то, что на халяву неплохо жили в постсталинское время , сохранили натянутые отношения с россиянами !

Теперь подробнее о предательстве! Заслуживают внимания исследования видного российского историка К. М. Александрова, по сведениям которого в период с 1941 по 1945 год в составе Вермахта воевало около 1,2 миллиона граждан Советского Союза. Из них не менее 400 тысяч человек были русскими по национальности. Остальные это украинцы (250 тысяч), жители стран Прибалтики (200 тысяч), выходцы из Средней Азии (180 тысяч), представители народов Северного Кавказа (28 тысяч), крымские татары (10тыс.) и т.д.. Обратите ,пожалуйста, внимание на последние цифры, которые, несмотря на относительно малые величины, почему-то стали причиной депортации народов Северного Кавказа и крымских татар!Как ни прискорбно, но на сторону немцев перешли даже два Героя Советского Союза – старший лейтенант Бронислав Антилевский и капитан Семен Бычков!

Как не парадоксально, но в начале войны сдача в плен красноармейцев приняла такой размах, что Сталин вместе с Жуковым приняли варварский приказ No 4976. По нему, подлежали расстрелу семьи всех сдавшихся в плен, а по возвращении из плена солдат ждала такая же участь(подобное не делали даже многие тираны Средневековья!). Не помог даже Приказ Сталина за No 227 от 28 июля 1942 года, известный в народе как «Ни шагу назад!».

Исходя из этого, хочу обратиться к вам – людям оправдывающим кровавые преступления Сталина и задать логический вопрос:«Почему многие вышеприведенные факты столько лет были засекречены и почему кровавый тиран Сталин не депортировал представителей народов,особенно самих русских и украинцев , которые больше всего сотрудничали с немцами?»А может напомнить вам выступление Сталина в 1945 году,где он сказал: «Украинцы, белорусы и казаки массово предали советскую власть и заслуживают депортации, но их так много, что осуществить это нереально, а жаль».

Любопытно, почему тиран не причислил к ним и самих русских, которые ,как ни странно, превзошли по количеству предательств представителей других народов СССР! Господа! Вдумаетесь в эти изуверские слова величайшего злодея современности, который фактически сожалеет, что у него нет возможности уничтожить и наказать многочисленные народы! Видимо поэтому «отец народов» всю свою неистовую злобу обрушил на малочисленные народы, с которыми ему просто легче было справиться?

Невероятно, но многие историки сходятся во мнении, что общее число депортированных людей составляет более 6 млн. человек, при этом около 1,2 млн. человек погибло непосредственно во время проведения депортации и транспортировки в места назначения. Последняя цифра поражает в первую очередь тем, что отчетливо отражает жестокость и варварство проведенной депортации и лишний раз доказывает, что это был фактически геноцид собственного народа!

В заключение хотелось бы сказать еще об одной немаловажной причине выселения крымских татар,во время которой погибло до 46% населения .. Любопытно, что одной из основных причин депортации татар стало решение Сталина в 1943 году возобновить проект «Крымская Калифорния» – приостановленного ранее и предусматривающего создание еврейского государства в Крыму.

Как известно, еще в 1923 г. по просьбе американского благотворительного фонда помощи евреям «Джойнт» ,Ленин планировал создать в Крыму Еврейскую Республику. Тогда советскому правительству были обещаны новые технологии и ежегодно 900 тысяч долларов под 5 процентов в течение 10 лет. Однако крымские татары не пропускали и возвращали назад приходящие с евреями поезда со всего СССР , а также стали громить еврейские поселения , поэтому после смерти Ленина Сталин был вынужден приостановить этот проект.

Во время войны же , на просьбу Сталина открыть Второй фронт, Рузвельт в первую очередь потребовал возобновления проекта «Крымская Калифорния». Именно поэтому тогда Сталин дал указание на депортацию из Крыма не только татар, но и греков, болгар, армян и даже итальянцев. И только после смерти Сталина проект «Крымская Калифорния » был полностью приостановлен Хрущевым . Таким образом, евреи , как и татары, оказались заложниками геополитических игр между СССР и Западом.

Справедливости ради надо отметить , что передача Крыма Никитой Хрущевым под юрисдикцию Украины стала вынужденной политической хитростью, осложнившей американцам возможность предъявлений требований o передаче находящейся в залоге территории Крыма. Этим Хрущёв переподчинил Крым Украине, чтобы фактически не платить по долгам американцам.Вот что стало основной причиной депортации крымских татар, а не лживая советская пропаганда о массовой измене татар , в которую до сих пор верят многие одурманенные сталинской пропагандой люди !

Сегодня мало кто в цивилизованном мире верит в советский миф о депортации многих народов, а подобное варварское массовое выселение целых народов палачом народов Сталиным считается обыкновенным геноцидом, который мог совершить только величайший злодей современности !

И разве можно оправдать подобное злодеяние, если некоторые народы не только выселяли и истребляли, но и пытались отобрать у этих народов Родину, раздавая ее земли представителям других народов(подобного злодеяния еще не знала история человечества)!И если бы не подох бы величайший злодей современности Сталин ,то эти героические народы однозначно потеряли бы свою Родину! Подобное, например ждало Чечено-Ингушскую АССР, которую кровожадный изверг Сталин собирался полностью уничтожить, не оставив даже следов на карте, передав эту территорию соседним народам !

В 1953 году ушел из жизни самый проклятый из всех проклятых людей, которые когда-либо шагали по этой земле! Перестало биться собачье сердце и работать дьявольский ум величайшего злодея и авантюриста современности. Ушел человек, в котором не было ничего человеческого – ни души, ни любви, ни жалости. Ушел человек, который на протяжении тридцати лет безнаказанно плавал в море крови отцов и братьев, в реках слез наших матерей и сестер!

Именно поэтому этот титулованный садист должен был понести наказание за все свои кровавые деяние еще при жизни, а не похоронен «помпезно» у Кремлевской стены!Именно поэтому у него на родине, в Грузии, «благодарные» соотечественники снесли главный памятник Сталина в городе Гори, выбросив его на «свалку истории»! Так бесславно завершил свой последний путь палач народов Сталин!

Люди же, которые не изменяют своего отношения к этому тягчайшему преступлению и до сих пор оправдывают эту кровавую сталинскую бойню, безусловно, в какой-то степени косвенно являются соучастниками геноцида этих народов! Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То,что Сталин издох собственной смертью — позор для его современников»!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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