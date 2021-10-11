Фантастические истории, которые оказались правдой

Ежегодно появляется сотни и даже тысячи различных мифов, теорий заговора и прочих рассказов. Разумеется, с каждым последующим годом все меньше людей начинают верить в мифические рассказы, особенно в интернет. Но куда более страшными истории кажутся после того, как такие истории подтверждены на документальной основе. В сегодняшней статье разберем пятерку невероятных историй, которые впоследствии были официальной подтверждены.

НЛО

В 60 – х годах 20 столетия один астроном из СССР Зигель Феликс призвал ученых к объединению. И цель соединения – детальное исследование сущности неопознанных летающих предметов. Астроном уверял в существование НЛО. На международном собрании астроном произнес фразу, что это все реально, а ученые из Америки и СССР категорически отказываются в это верить. Но почему Феликс Зигель так уверен в правдивости НЛО? Астроном разглядел 200 объектов, создававшие свет. Летающие предметы имели оранжевый цвет.

Поверхность объектов бледнее, чем свет от Луны. Феликс зарегистрировал свечение, исходящее от летающих предметов. Излучение неопознанных объектов сопровождалось ярким светом. Факты накапливались. Представители управления СССР выделили деньги для проведения соответствующих исследований.

Мнение Черчилля

Первостепенная цель исследований – изучение природы паранормальных предметов. Организованы мероприятия с привлечением нескольких десятков ученых. Активность советской власти свидетельствует, что СССР видела опасность нападения инопланетян на Землю.

Уинстон Черчилль – один из наиболее выдающихся и известных личностей мировой истории. Черчилль являлся премьер – министром Великобритании, отличался харизматичным и вспыльчивым характером. В публикациях и статьях в газетах не редко пишут о мнении Черчилля к НЛО. В 2009 году обнародованы секретные документы и материалы. В выпущенных материалах написаны факты о существовании НЛО. В составе документов имелось 5 тысяч писем. Письма были написаны внуком телохранителя Уинстона Черчилля. Это представитель Королевских летных сил.

Бывший премьер – министр Великобритании засекретил письма. В них говорилось о встрече летчиков Королевских летних сил с летающими объектами. Тайна Черчилля хранилась на протяжении 50 лет. По вопросу Уинстон беседовал с Эйзенхауэром. В то время являлся главным командующим восками Союза Европы. Но не все документы сохранилась до сегодняшнего дня. Большая часть документации утеряна до 1967 года. В данных письмах детально описывалось отношение бывшего премьер-министра к инопланетянам. Но в 1952 году выполнен запрос Черчилля у министерства обороны Великобритании по вопросу летающих предметов.

Существование Зоны 51

Секретный объект представляет военную базу специального назначения. База находится в 120 км от Лас – Вегаса, в направлении на северо-запад. На протяжении многих лет военная база была местом загадок и мифов. Первостепенный миф, связанный с базой под номером 51 – проведение всевозможных экспериментов военными представителями над инопланетными существами. Все представители ЦРУ хранили военную тайну. Спустя время, когда ветераны снимались с обязательства хранить секрет, была обнародована информация. В 1960 годах на территории военной базы располагалась зона для полетов шпионской авиатехники. Она стояла на территории базы.

Со стороны, самолеты выглядели как объекты, напоминавшие инопланетные предметы. По данной причине сформировался миф об исследованиях над инопланетянами. Военнослужащие военной базы 51 получали заработную плату от Летной Американской компании, которая не относилась к военным объектам. Считается, что сегодня на территории 51 зоны продолжают выполнять испытания воздушной техники. Но объект остается засекреченным. Первое официальное подтверждение признано в 2013 правительством Америки. Поэтому, точная информация неизвестна. Над 51 зоной запрещено создавать сообщение по воздуху. На территории военного объекта производится работа по разработке системы вооружения и летательных механизмов.

Тайный проект ЦРУ

Во время холодной войны представители ЦРУ проводили различные секретные эксперименты над людьми. Такие эксперименты, как неудивительно, считались незаконными. Проект назывался МК – Ультра. Это были широкомасштабные разноплановые исследования: воздействие наркотических средств на организм человека, влияние гипноза на самочувствие и человеческую психику. Некоторых людей подвергали действию радиоактивного излучения. Часть людей была подвержена действию биологического оружия. В 1973 годах руководитель ЦРУ Хелмс Ричард дал приказ об уничтожении всей хранившийся документации, связанная с детальностью проекта МК – Ультра. В 1974 годах в прессу просочилась такая информация.

Американская газета известила весь мир о данных преступлениях. В 1975 г. проводилось детальное расследование по данному делу. К операции привлечены сенатор Черчем Фрэнк и специальная комиссия в составе вице – президента Америки Нельсона Рокфеллера. В ходе расследования обнаружено, что на проект МК-Ультра было затрачено 20 миллионов долларов. В процесс вовлечены ученые и исследователи более чем из 30 высших учебных заведений. Некоторые эксперименты проводились на территории Канады. По результатам проверки сделаны выводы – проект направлен на программирование интеллекта человека, что помогло бы создать бесстрашную и хладнокровную расу из сверхлюдей для дальнейшего уничтожения и правления над человечеством.

Еврейская армия Гитлера

Была опубликована книга ученого и историка Брайана Ригга, утверждающая, что в солдатах Гитлера насчитывалось около 150 тысяч представителей еврейской расы. Среди них находились люди, занимающие высшие должности. 130 офицеров были истинными евреями, которые были женаты на еврейках. Многие из солдат проявили храбрость и мужество в период войны. Солдаты и офицеры были награждены Железными и Рыцарскими крестами. Это самые высокие военные поощрения в Германии. Данная история на первый взгляд кажется нереальной, но данная история детально подтверждена документальными фактами. Одним из таких фактов был 82-летний представитель севера, который был капитаном вермахта. В период войны офицер четко соблюдал и чтил всевозможные обряды и обычаи евреев, несмотря на полевые условия. До опубликования книги считалось, что представители евреев находились на стороне против Гитлера. Но данная книга стала настоящим парадоксом для человечества.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Аланы: как стражи Рима стали его разорителями https://otari.mirtesen.ru/blog/43786271216

Почему правительство России позволило французским солдатам искать спрятанные сокровища https://otari.mirtesen.ru/blog/43841607239