Воевал против России и стал Героем СССР через 20 лет после смерти: 7 интересных фактов о легендарном разведчике Рихарде Зорге.

1. Родился в России, но прожил здесь всего 3 года.

Мало кто помнит, что известный резидент советской разведки родился в пригороде Баку. Рихард Густавович появился на свет в 1895 году в поселке Сабунчи, который сегодня входит в состав бакинской агломерации. С азербайджанской столицей семья Зорге связана благодаря отцу разведчика Густаву. В свое время Зорге-старший заинтересовался нефтедобычей, переехал ради работы из Германии в США, а в 1877 году - в Россию. В Баку он устроился в фирму братьев Нобелей.

Густав Зорге был признанным специалистом в кругах буровых инженеров, выступал с докладами на международных конференциях. В Баку немец женился с дочери русских пролетариев Нине Кобелевой. Таким образом, один из главных агентов отечественной разведки был наполовину русским. Впрочем, уже в 3-летнем возрасте Рихард вместе с родителями вернулся в Германию.

2. Наследство сгорело в огне инфляции.

Сам Зорге впоследствии вспоминал свое детство: "В нашем доме не слыхали о финансовых трудностях". Отец перевез семейство в Ланквиц - комфортабельный район немецкой столицы. Густава Зорге не стало в 1907 году, но он оставил жене и детям большое состояние. Однако заработанное десятками лет труда Зорге-старшего в нефтедобывающей промышленности сгорело во время Первой Мировой. В 1918-м новая бумажная немецкая марка подешевела по отношению к золотой в 10 раз! Что уж говорить про инфляционную яму послевоенного времени.

3. Воевал против России. Травма, которая изменила жизнь.

Рихарду Густавовичу было 19 лет, когда началась Первая Мировая. Именно это событие раз и навсегда переломало Зорге - в прямом, и переносном смысле. В ряды германской армии он записался добровольцем и сначала воевал на западном фронте. После ранения летом 1915-го ефрейтор Зорге был переведен на восток. В Галиции вместе с австро-венграми немец сражался против русской армии. На передовой немец продержался меньше месяца, получив очередное ранение.

В 1916 году унтера-офицера Зорге вновь перебросили на запад. На этот раз ранения оказались более серьезными: в печально известной "верденской мясорубке" унтер на 3 дня застрял в колючей проволоке. Сложная операция после тяжелого ранения привела к тому, что одна нога Зорге стала на несколько сантиметров короче другой. После третьего ранения будущий разведчик окончательно возненавидел войну и всё больше увлекался социалистическими взглядами.

4. На роду написано быть коммунистом.

В революционный год в Германии Зорге участвовал в многочисленных выступлениях рабочих, был знаком с лидером немецких коммунистов, а в 1919-м и сам вступил в КПГ. После запрета компартии на родине, Рихард получил партийный билет в Советском Союзе. Но мало кто из убежденных коммунистов мог похвастаться не только революционной биографией, но и социалистическими корнями.

Двоюродный дед разведчика Фридрих Адольф Зорге в XIX веке был одним из видных популяризаторов марксистских идей в мире. Он в 1850-х основал в Америке коммунистический клуб, а вскоре и старейшую социалистическую партию США. Фридрих Зорге стоял у истоков первого Интернационала, был знаком с Энгельсом и даже работал секретарем у самого Карла Маркса.

5. Гонщик.

Известной страстью Зорге была скорость. Чаще его можно было встретить на мотоцикле фирмы "Цундапп", хотя и за баранкой автомобиля немец мог отличиться. История гласит, что во время китайской командировки Рихард записался в автомобильный клуб, где шефствовал сам Чан Кайши. Во время соревнований между членами клуба Зорге позволил себе неслыханную наглость и обогнал лидера Гоминьдана. Лишь перед финишной чертой немец пропустил вперед будущего президента Китайской республики, чем заслужил расположение Чан Кайши и важное знакомство.

Но бывало и так, что страсть Зорге к быстрой езде едва не стоила ему провала. Разведчик гонял по Токио и в нетрезвом состоянии. В 1938-м сотрудник немецкого посольства с секретными документами попал в аварию. Чудом Зорге сумел собраться с силами до потери сознания и попросить прибывшего товарища-шпиона Клаузена припрятать документы.

6. Письмо Риббентропа.

Вряд ли мы когда-нибудь узнаем все тайны легендарного разведчика. Однако даже в XXI веке всплывают интересные факты, связанные с Зорге. 6 лет назад в Японии на пыльных книжных полках нашли письмо главы немецкого МИДа Риббентропа (того самого, что подписал договор о ненападении с СССР). А адресовано оно было пресс-атташе посольства Третьего Рейха в Японии Рихарду Зорге.

В письме министр иностранных дел поздравлял Зорге с днем рождения. Оспаривается, что письмо, набранное на машинке, написал сам Риббентроп. Однако специалисты признают прилагающуюся фотографию немецкого дипломата и его автограф подлинными. Такой жест доверия Рихарду Густавовичу лишний раз показывает его блестящую конспирацию.

7. Признание через десятилетия после казни.

Долгое время имя человека, сообщившего о скором нападении Германии, было далеко от первых полос советских газет. О Зорге в нашей стране не вспоминали еще 20 лет после его смерти. В 1964-м Никита Хрущев увидел французский фильм "Кто вы, доктор Зорге?". Художественная лента близко к реальности описывала судьбу советского разведчика в логове врага. Хрущев распорядился узнать, был ли на самом деле у Советского Союза свой "Джеймс Бонд".

И осенью 1964 года широкая общественность в нашей стране впервые узнала имя агента советской разведки в Токио. Признание выдающихся заслуг Зорге не прекратилось даже после отставки Хрущева. В ноябре того же года Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно - спустя 20 лет после его казни в 1944-м. Кроме того, наград были удостоены и другие члены его разведгруппы. Так было установлено честное имя одного из величайших разведчиков в истории человечества.

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