В Москве хирурги удалили опухоль у школьницы, которая оказалась ее неразвившимся близнецом

Доброкачественную опухоль размером восемь на девять сантиметров выявили у ребенка во время планового обследования. Девочку госпитализировали в городскую больницу имени Сперанского.

«Новообразование содержало несколько абсолютно разных видов тканей — жировую, соединительную, хрящевую, волосы, что свидетельствует о том, что это неразвившийся плод близнеца пациента. Удаление опухоли было необходимо в связи с тем, что она могла продолжать увеличиваться в размерах, сдавливая сосуды и сердце», — рассказал детский хирург Руслан Молотов.

Хирургическое вмешательство провели через небольшой надрез, спустя шесть дней девочку выписали из больницы. Через полгода ей предстоит пройти дополнительное обследование с целью исключения формирования новых образований.

Источник :https://health.mail. ru/news/v_moskve_hirurgi_udalili_opuhol_...

А вы знали об этом?

Наука о поцелуях называется филематология.Плиний утверждал, что, поцеловав осла, можно вылечиться от простуды. Древние римляне делили поцелуи на три вида. Первый – оскулюм, поцелуй в щёку, затем басиум, поцелуй в губы, и последний саволиум, глубокий поцелуй. Губы в сто раз чувствительнее пальцев радиция поцелуя после свадебной церемонии, возможно, пришла к нам из древнего Рима, где поцелуй знаменовал заключение контракта. Во время поцелуя люди обмениваются огромным количеством бактерий — от 10 миллионов до миллиарда. Самый долгий поцелуй в мире состоялся 12 февраля 2013 года между жителем Таиланда Эккаччей Тиранарат и его женой.Лакшаной Тиранарат, он длился 58 часов 35 минут и 58 секунд. У средневековой знати было принято целовать прокажённых для демонстрации смирения и кротости!

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