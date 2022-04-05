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Почему султаны не женились: в чем смысл холостой жизни повелителя

Помните песню из "Кавказской пленницы": Если б я был султан, то имел трех жен". В реальности в Османской империи родиться султаном означало навсегда остаться холостым. Это правило нарушила Хюррем, его заполнили все после просмотра "Великолепного века". Но с чьей подачи повелителям в Османской империи было запрещено жениться, был ли тайный смысл этого обычая? Обо всем по порядку...

Почему султаны не женились: в чем смысл холостой жизни повелителя

На самом деле, когда Османская империя только зарождалась падишахам не только разрешалось жениться, это даже активно поощрялось. Чаще всего повелители выбирали себе в жены дочерей союзников или просто соседних государств. Цель проста - укрепления политический отношений. Но после правления Баязида Молниеносного такую практику резко прекратили.

Баязид и Тамерлан (да, именно тот самый великий завоеватель) были не только союзниками, но и хорошими друзьями. Пока Баязид не решил нелестно высказаться в адрес жен Тамерлана. Доподлинно неизвестно, что именно он сказал уже бывшего союзнику, но Тамерлан затаил обиду и поклялся отомстить. 

Баязид и ТамерланБаязид и Тамерлан

Он стал планировать очередной поход, только в этот раз на Османскую империю. В ходе сражения войны Тамерлана прорвались в дворец султана, захватили Баязида и его жену в плен.

Тамерлан приказал посадить султана в клетку, а над его женой издеваться самыми изощренными способами, но так чтобы правитель Османской империи все видел. Далее последовало величайшее унижение: на правах победителя в битве Тамерлан отдал жену Баязида замуж за своего война, без звания и рангов. Султана было решено простить и отпустить к себе домой. Кстати, Баязид его какое-то время продолжал править, но после этого уже не брал себе никого в жены. По легенде, когда он умирал, наказал своим потомком, чтобы никто из правителей не женился, дабы не испытывать унижения, которое ему пришлось пережить.

Но существует и другая версия, почему султанам было запрещено жениться. В законный брак падишахи могли брать только мусульманок, а у такой невесты было кроме приданного, огромное количество родни. Многочисленные родственники обязательно хотели бы занять "теплые" места на службе у правителя, а там и до коррупции недалеко. В отличии от мусульманок, наложницы-иностранки были оторваны от дома и родственников.

Почему султаны не женились: в чем смысл холостой жизни повелителя

С одной стороны они идеально подходили для брака, но с другой - нарушить неписанное правило решился только султан Сулейман, а потом его сын Селим и правнук Ахмед. А вот первым решился заключить брак с мусульманкой уже сын Ахмеда - Осман. 

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