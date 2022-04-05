Почему султаны не женились: в чем смысл холостой жизни повелителя

Помните песню из "Кавказской пленницы": Если б я был султан, то имел трех жен". В реальности в Османской империи родиться султаном означало навсегда остаться холостым. Это правило нарушила Хюррем, его заполнили все после просмотра "Великолепного века". Но с чьей подачи повелителям в Османской империи было запрещено жениться, был ли тайный смысл этого обычая? Обо всем по порядку...

На самом деле, когда Османская империя только зарождалась падишахам не только разрешалось жениться, это даже активно поощрялось. Чаще всего повелители выбирали себе в жены дочерей союзников или просто соседних государств. Цель проста - укрепления политический отношений. Но после правления Баязида Молниеносного такую практику резко прекратили.

Баязид и Тамерлан (да, именно тот самый великий завоеватель) были не только союзниками, но и хорошими друзьями. Пока Баязид не решил нелестно высказаться в адрес жен Тамерлана. Доподлинно неизвестно, что именно он сказал уже бывшего союзнику, но Тамерлан затаил обиду и поклялся отомстить.

Баязид и Тамерлан

Он стал планировать очередной поход, только в этот раз на Османскую империю. В ходе сражения войны Тамерлана прорвались в дворец султана, захватили Баязида и его жену в плен.

Тамерлан приказал посадить султана в клетку, а над его женой издеваться самыми изощренными способами, но так чтобы правитель Османской империи все видел. Далее последовало величайшее унижение: на правах победителя в битве Тамерлан отдал жену Баязида замуж за своего война, без звания и рангов. Султана было решено простить и отпустить к себе домой. Кстати, Баязид его какое-то время продолжал править, но после этого уже не брал себе никого в жены. По легенде, когда он умирал, наказал своим потомком, чтобы никто из правителей не женился, дабы не испытывать унижения, которое ему пришлось пережить.

Но существует и другая версия, почему султанам было запрещено жениться. В законный брак падишахи могли брать только мусульманок, а у такой невесты было кроме приданного, огромное количество родни. Многочисленные родственники обязательно хотели бы занять "теплые" места на службе у правителя, а там и до коррупции недалеко. В отличии от мусульманок, наложницы-иностранки были оторваны от дома и родственников.

С одной стороны они идеально подходили для брака, но с другой - нарушить неписанное правило решился только султан Сулейман, а потом его сын Селим и правнук Ахмед. А вот первым решился заключить брак с мусульманкой уже сын Ахмеда - Осман.

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