10 научных объяснений паранормальных явлений – от демонов к призракам

Мы живем в рациональном мире. В мире, где нет никаких призраков, ангелов и демонов, а скрипы половиц по ночам являются следствием плохо положенного паркета, а не очередным визитом недавно умершей бабушки. Но если призраки и все остальное не реально, то почему так много людей убеждены в том, что так или иначе являлись свидетелем чего-то потустороннего?

Ответ на этот вопрос скрывается в особенностях нашего мозга. Наука способна найти ответ на порой очень странные вопросы, но когда речь заходит о паранормальных явлениях, научные обоснования этих событий иногда оказываются даже более фантастическими, чем сами мифы.

Идеомоторный эффект: как работает доска уиджа

Собравшись в компании друзей и решив провести спиритический сеанс с использованием доски уиджа, вы можете заметить, что крошечный пластиковый (ну или деревянный) указатель в какой-то момент начнет двигаться сам по себе. Более того, люди, трогающие и собственно двигающие его, будут уверены в том, что они этого не делают. Хотя, конечно же, будут. Они просто не будут этого осознавать. Это называется «идеомоторным эффектом», и для его демонстрации существует весьма интересный эксперимент, который вы можете самостоятельно провести у себя дома.

Возьмите нитку, подвесьте на нее какой-нибудь грузик. Хватайте нитку с подвешенным грузиком и крепко держите. Теперь задайте про себя какой-нибудь вопрос и про себя скажите, что если ответ на этот вопрос будет звучать «да», то грузик начнет вертеться по часовой стрелке, а если ответ «нет», то против часовой. Если вы верите в магию, то грузик действительно должен сменить направление вращения в зависимости от вашего ответа. Более того, вы будете уверены, что он делает это сам, а не ваша рука.

Объясняется это тем, что наши тела создают едва уловимые бессознательные движения. Когда вы задаете себе вопрос, ваш подсознательный разум отвечает на него и едва заметно заставляет мышцы двигаться без вашего сознательного участия. В итоге ваши пальцы будут двигаться сами, раскручивая грузик и пытаясь ответить на поставленный вопрос. Вам же будет казаться, что грузик кружится сам по себе.

Абсолютно такой же эффект происходит с доской уиджа. Ваше подсознание незаметно от вас начинает двигать пластиковый указатель, и вам кажется, что он движется сам.

Эксперимент с «Филиппом»: еще более ошеломляющий результат

В 1972 году группа психологов собрала восемь человек и рассказала им историю о человеке по имени Филипп Айлесфорд, а затем предложила собравшимся людям вызвать его дух посредством спиритического сеанса. В комнате приглушили свет, спели песни и стали задавать вопросы Филиппу. К удивлению людей, стали происходить необычные вещи.

Сначала начал двигаться стол. В какой-то момент одна из его сторон наклонилась, и он остался стоять только на двух ножках. Затем людям начало казаться, что освещение в комнате приобрело некое мерцание. После этого собравшиеся начались слышать какие-то постукивающие звуки и посчитали, что таким образом Филипп отвечает на их вопросы. Причем отвечал он правильно на каждый из заданных вопросов. В любой другой ситуации это было бы прямым доказательством существования потустороннего мира духов и призыва призрака умершего человека, если бы не одна вещь: никакого Филиппа Айлесфорда никогда не существовало.

Личность Филиппа была полностью выдумана психологами. Каждая деталь его проработанной биографии была выдумкой ученых. Тем не менее группе собравшихся людей каким-то образом удалось убедить себя в том, что они действительно вызвали его призрак.

Организаторы эксперимента использовали несколько других психологических эффектов (постукивающие звуки и мерцание света), но в целом все то, что произошло, можно назвать все тем же идеомоторным эффектом. Люди сами двигали стол на бессознательном уровне.

Психологи опубликовали результаты своих исследований. Позже эксперимент повторяли несколько раз с другими участниками и организаторами. Эффект наблюдался тот же. Принимавшие участие в эксперименте добровольцы были полностью уверены в том, что они призвали дух никогда не существовавшего человека.

Эксперимент с плацебо Генриха IV: как работает экзорцизм

Одержимость демонами является одним из самых популярных объяснений многих вещей. Десятилетиями люди объясняли шизофрению, эпилепсию и ворох других психических расстройств тем, что в человека вселились бесы. Но если это не так, то как же объяснить экзорцизм? Если все дело было в шизофрении, то почему люди излечивались от непонятных заклинаний на латыни?

Ответ кроется в нашем сознании. В конце 16-го столетия король Генрих IV собрал консилиум, который должен был провести эксперимент над женщиной, утверждавшей, что она была одержима бесами. Женщине сказали, что собравшиеся – священники-экзорцисты, и это сработало.

Сначала женщине дали святую воду из церкви. Ее налили в обычную кружку и сказали, что это простая вода. Настоящая святая вода не оказала никакого воздействия. Затем женщине дали обычную воду, но сказали, что это святая вода, и женщина затряслась от боли.

Потом на женщину положили кусок железа и сказали, что это часть истинного креста. Женщина стала кататься по полу в агонии. Кроме того, пробовали читать книгу на латыни, сказав, что это Библия. Женщина снова стала трястись, хотя читали «Энеиду» Вергилия.

И это вовсе не было притворством. Это было следствием ее воображения. И почти каждого человека можно убедить в том, что на него что-то влияет. Совсем недавно группа психологов взялась убедить несколько скептиков в реальности демонов. К концу эксперимента 18 процентов подопытных не только поверили в демонов, но еще и оказались убеждены в собственной одержимости.

Эффект Форера: почему люди верят в свои гороскопы

Однажды некто Майкл Гаукелин разместил объявление, предлагая всем желающим сделать бесплатно индивидуальный анализ их личности, основываясь исключительно на их астрологическом знаке. Все, что требовалось, – это отправить ему дату своего рождения. На ее основе человек готов был дать исчерпывающий ответ на вопрос о том, какой личностью вы являетесь на самом деле. Невероятно, но 94 процента из тех людей, которые на это пошли, сказали, что Гаукелин прекрасно их описал.

И это странно, потому что Гаукелин отправлял всем один и тот же анализ. На самом деле его угадывание личных черт характера было основано не на гороскопах. Он просто воспользовался очень расплывчатыми формулировками, и каждый нашел в них то, что хотел.

Это называется «эффект Форера». Описать его можно попыткой мозга привязать не связанное событие к нужному результату. Явление названо в честь Бертрама Р. Форера и его эксперимента.

Он раздал группе студентов одинаковые описания их личности, в которых говорилось: «У вас есть большая потребность в том, чтобы другие люди вас любили и восхищались вами». 85 процентов его испытуемых были уверены, что это их описание.

Парадигма ложной известности: почему люди верят в прошлые жизни

Причину, почему некоторые люди убеждены в том, что способны вспомнить, как были Жанной д’Арк или древнеегипетскими рабочими, можно очень просто объяснить: у них очень плохая память.

Группа исследователей из Маастрихтского университета провела тестирование под названием «Парадигма ложной известности». В нем приняли участие несколько групп людей, уверенных в том, что они могут вспомнить свои прошлые жизни. Участникам дали список имен. Затем, на следующий день, им зачитали список имен, в которых незнакомые имена шли вперемешку со вчерашними. Люди, которые верили, что они помнят прошлые жизни, настаивали на том, что вчерашние придуманные имена были именами известных личностей.

Другими словами, память у этих участников была не очень устойчивой. Когда они не могли вспомнить, где они слышали какое-то знакомое имя, их мозг сам придумывал историю, чтобы объяснить, кто эти поддельные люди. Считается, что аналогичное происходит, когда люди составляют рассказы о прошлых жизнях.

Эксперимент на ощущение присутствия: почему люди чувствуют зловещее присутствие

Вот еще один необычный эксперимент с еще более необычными результатами. Группа ученых завязывала людям глаза и помещала их между двумя роботами. Пальцы людей были прикреплены к роботу перед ними. Машины были настроены так, чтобы всякий раз, когда люди двигали руками, роботы за спиной имитировали эти движения на их спинах.

Сначала это мало что давало. Люди постукивали пальцами и чувствовали, как палец робота постукивает таким же образом по их спине. Но на самом деле это их нисколько не волновало.

Странности стали происходить, когда исследователи добавили задержку в систему. Когда палец робота стал реагировать с задержкой на полсекунды, люди стали чувствовать, что у них за спиной кто-то стоит. Некоторые даже почувствовали, что их окружают сразу несколько невидимых людей, а другие настолько разволновались, что попросили прекратить эксперимент.

Исследователи считают, что произошло это потому, что люди потеряли чувство контроля. Когда добавили задержку, люди перестали чувствовать непосредственный отклик на свои движения. Неспособность контролировать следствие собственных движений мозг воспринимает как признак чужого присутствия.

Исследователи думают, что нечто подобное происходит с шизофрениками, а также изможденными людьми и теми, кто пережил сильный стресс. Они теряют способность отслеживать связь между своими мыслями и движениями, и это заставляет их чувствовать, что в комнате вместе с ними находится кто-то еще.

Почему люди чувствуют, что парят над собственным телом

Множество людей испытывало чувство, что они будто бы парили над собственным телом, глядя на самого себя. Чаще всего такое наблюдалось в предсмертном состоянии, когда люди находились на грани жизни и смерти. Но действительно ли это все происходит или это лишь наше воображение?

Чтобы это выяснить, группа исследователей написала сообщение на карточке и положила ее поверх аппарата в больничной палате. Затем, когда пациент покидал эту комнату, они спрашивали, было ли у человека чувство, что он парил над собственным телом, и если да, то что было написано на карточке. Три человека сообщили, что у них были такие моменты, но ни один из них не смог вспомнить карточку.

Наиболее странным является то, что эти люди не притворялись. Другая группа обследовала женщину, которая утверждала, что может по желанию совершать «астральные путешествия», покинув собственное тело. Женщину подключили к аппарату, фиксирующему активность мозга, и попросили «выйти из тела», чтобы посмотреть на реакцию мозга при этом.

Часть мозга, отвечающая за зрение, почти полностью деактивировалась, а те части, которые связаны с ментальными образами, вспыхнули, и это означало, что женщина не совсем лжет. Она действительно начинала видеть свое тело со стороны. Но, основываясь на данных работы ее мозга, можно сделать вывод, что в действительности женщина не покидала свое тело, а самопроизвольно вызывала у себя галлюцинации.

Скорбящие вдовы: почему люди видят призраков

Не все те, кто утверждает, что видел призраков, лгут. Некоторые люди действительно верят, что они видели рядом с собой умерших людей или как Бог сошел с небес, чтобы поговорить. И это не обязательно шизофрения.

Объяснить это довольно сложно, однако изучавшие это явление психологи заметили одну закономерность. В большинстве групп людей найти кого-то, кто видел призрака, довольно сложно. Но вот с пожилыми вдовами картина совсем иная. Согласно опросам, около 50 процентов пожилых американских вдов видели своих мертвых супругов.

Чаще всего ими оказывались вдовы, которые ведут изолированный образ жизни, и эти явления связаны с каким-нибудь периодом экстремального стресса. Кстати, это почти всегда так, другие люди тоже видят призраков при схожих обстоятельствах. Почти все они одиноки и оказываются в необычной обстановке или под сильным стрессом.

Психологи считают, что это и есть настоящая причина, по которой эти люди видят призраков. Дело не в том, что приходят умершие мужья. Просто экстремальный стресс и одиночество могут спровоцировать появление галлюцинаций.

Осознанные сновидения: почему люди считают, что они были похищены инопланетянами

Причина, по которой многие люди думают, что ночью их похищали инопланетяне, может быть намного проще, чем вы себе представляете. Выводы одного эксперимента говорят о том, что эти люди просто мечтали об этом.

Исследователи собрали группу из 20 человек, которые освоили методику осознанных сновидений (способность контролировать свои сны). Перед ними поставили задачу: когда они возьмут собственные сны под контроль, им предстояло отделиться от своих тел и найти НЛО.

Среди участников эксперимента 35 процентов увидели во сне, как инопланетяне приходят к ним и пытаются их похитить. Все, что им нужно было сделать для этого, – подумать перед сном об инопланетянах, далее мозг сам составлял историю похищения инопланетянами.

Считается, что то же самое, вероятно, происходит и с людьми, верящими в то, что их похищали. Чаще всего это происходит в момент так называемого «сонного паралича», когда паралич мышц наступает до засыпания или же пробуждение происходит до его спада. Это порождает галлюцинации о том, что к вашей постели подбираются злоумышленники.

Несколько сотен лет назад люди с параличом сна сообщали, что ночью на них нападали демоны. Сегодня демоны не в моде. Поэтому вместо демонов теперь «приходят» инопланетяне.

Инфразвук: почему кажется, что в доме есть призраки

Во время работы на заводе, на котором, по слухам, водились призраки, ученый по имени Вик Тэнди пережил странные ощущения. Внезапно его охватили озноб и апатия. Затем краем глаза он заметил, что за ним наблюдает какая-то мрачная фигура. Все это было настолько пугающим, что человеку потребовалось время, чтобы взять себя в руки. Когда ему удалось это сделать, призрак исчез.

Большинство людей просто убежали бы, чтобы спасти свою жизнь. Однако Тэнди был ученым, поэтому он решил проверить одну теорию. Он был уверен, что все эти странные явления были следствием воздействия инфразвука – звуковых волн, частота которых ниже, чем способен воспринимать человеческий слух. Он отключил вентиляцию, которая, по его мнению, могла быть причиной инфразвука. И, конечно же, как только вентиляция была отключена, на заводе перестали появляться призраки.

Несколько лет спустя исследователи решили проверить теорию Тэнди. Когда люди блуждали по извилистым коридорам, на часть из них воздействовали инфразвуком. Те люди, которые подвергались воздействию, чувствовали изменение температуры и в некоторых случаях видели странные явления. Все остальные не видели ничего.

Но это лишь частичная причина, хотя и самая основная. Дополнительное воздействие оказало то, что сотрудники того же завода уже говорили Тэнди о призраках. То есть чаще всего люди видят призраки именно потому, что ожидают их увидеть.

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