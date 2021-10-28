Факты о Солнечной системе, о которых не рассказывают учебники астрономии

Казалось бы о Солнечной системе известно многое всем, кто хотя бы иногда открывал в школе учебник астрономии.

Но на самом деле наша галактика таит в себе огромное множество тайн и секретов, а новые факты о Солнечной системе, которые становятся известны учёным, способны удивить даже самых искушённых знатоков астрономии.

1. Скорость вращения 220-240 км/с

Солнечная система: скорость вращения 220-240 км/с.

В космосе движется все. Солнечная система вращается вокруг центра Галактики со скоростью 220-240 км/с, а на то, чтобы закончить один период обращения у нее уходит около 240 млн лет.

2. Солнечные затмения

Солнечная система: солнечное затмение на Земле.

Солнечные затмения можно наблюдать с любого места Солнечной системы. Но Земля - единственное место, где можно полюбоваться полным солнечным затмением.

3. Масса Солнца 99,86% от массы Сс

Солнечная система: масса Солнца составляет 99,86% от массы Сс.

Как известно, Солнце намного больше любой планеты в нашей системе. Об этом мало кто задумывается, но на самом деле масса Солнца составляет около 99,86% от общей массы Солнечной системы.

4. Скорость ветра до 2100 км/ч

Солнечная система: максимальная скорость ветра на Земле - 408 км/ч.

На Земле максимальная скорость ветра была зафиксирована на австралийском острове Барроу и составляла 408 км/ч. А самые сильные ветры в Солнечной системе дуют на Нептуне: до 2100 км/ч.

5. Химический состав

Солнечная система: химический состав.

В последнее время ученые разработали новую модель химического состава ранней Солнечной системы. Согласно этой теории, около половины воды, которая в настоящее время есть на Земле, появилась из межзвездного льда во время формирования Солнца.

6. Вода в Сс

Солнечная система: вода на Уране.

За последние пару десятков лет ученые установили, что на некоторых планетах и их спутниках в Солнечной системе есть вода в разных состояниях. Однако, Земля является единственным местом в Солнечной системе, где вода может присутствовать во всех трех состояниях: твердом, жидком и парообразном.

7. «Мертвый близнец»

Солнечная система: Венера - «мертвый близнец» Земли.

Из всех планет Солнечной системы, Венера считается близнецом Земли. Несмотря на то, что на ее поверхности условия вообще непригодны для жизни человека (к примеру, только температура составляет 464 ° C), она имеет примерно одинаковый размер и орбиту с Землей.

8. Нейтрино

Солнечная система: нейтрино и Сс.

В XX веке была открыта стабильная нейтральная элементарная частица нейтрино. Чтобы образно описать ее размеры, приведем следующее сравнение: если бы атом был размером с Солнечную систему, то нейтрино было бы размером с мяч для гольфа.

9. До -224 °C

Солнечная система: -224 °C на Уране.

Самая холодная же планетарная атмосфера в Солнечной системе - на Уране. Здесь температура опускается до -224 ° C.

10. Самая высокая гора в Сс

Солнечная система: самая высокая гора на Марсе.

Самая высокая горная вершина на Земле — Эверест (Джомолунгма), высота которой составляет 8 848 м. А самая высокая гора в Солнечной системе — на Марсе. Здесь высота горы Олимп составляет около 22 км.

11. Самая большая модель

Солнечная система: самая большая модель Солнца диаметром 110 метров.

В Швеции есть самая большая модель Солнечной системы в мире. Она сделана в масштабе 1:20 млн и простирается на 950 км.

12. Тройка лидеров

Солнечная система: Юпитер, Сатурн, Уран.

Уран является третьей по величине планеты в Солнечной системе. Первый по величине — Юпитер, а второй — Сатурн.

13. Самые большие бури

Солнечная система: пылевые бури Марса.

На Марсе также бушуют самые большие пылевые бури в Солнечной системе. Они зачастую длятся в течение нескольких месяцев и могут покрывать всю планету.

14. Орбитальная скорость Земли

Солнечная система: орбитальная скорость Земли.

Земля движется по орбите со скоростью около 108 000 км/ч.

15. Вулканы Венеры

Солнечная система: вулканы Венеры.

Согласно разным подсчетам, на Земле есть от 1 000 до 1 500 вулканов. А больше всего их в Солнечной системе на Венере - более 1 600.

16. Родом из облака

Солнечная система: родом из газопылевого облака.

Возраст Солнечной системы — 4,57 млрд лет. Именно тогда она сформировалась из газопылевого облака.

17. Солнечная гравитация

Солнечная система: солнечная гравитация.

Как известно, у Солнца намного более сильная гравитация. Человек, который весит 68 кг на Земле, весил бы на Солнце 1 905 кг.

18. Лунная гравитация

Солнечная система: лунная гравитация.

А теперь переместимся поближе к нашей планете. Тот же человек весом 68 кг весил бы 11 кг на Луне.

19. Гравитационные эффекты «невидимки»

Солнечная система: гравитационные эффекты «невидимки».

Ученые полагают, что в Солнечной системе далеко за орбитой Плутона есть девятая планета, которая примерно в 10 раз больше Земли. Ее до сих пор не смогли обнаружить, а ее существование предполагается из-за гравитационных эффектов, которые она оказывает на другие объекты.

20. Самые известные орбиты

Солнечная система: самые известные орбиты...

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Как Хрущев поступил с cыном Сталина после смерти «вождя народов» (https://otari.mirtesen.ru/blog/43075489053/)

Откуда появился псевдоним Сталин? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43832833990/)

Во внутреннем ядре Земли обнаружен «новый скрытый мир» https://otari.mirtesen.ru/blog/43513616350/