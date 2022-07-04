Икра черная, икра белая, икра сгущенная... Обычная русская пища в старину?

На удивительные вещи можно иногда наткнуться, просматривая свидетельства о повседневном или праздничном быте наших предков в давно минувшие века.

Благо, была у разных иностранных путешественников и дипломатов хорошая привычка тщательно фиксировать разные нюансы, с которыми они встречались во время пребывания на Руси. Кулинарные тонкости, например.

Вот давайте заглянем в записки Якова Рейтенфейса, немецкого дипломата из Курляндии, дядя которого умудрился стать личным врачом русского царя Алексея Михайловича.

Три года Яков провел в России. А спустя еще три года после отъезда написал книгу "Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме Третьему о Московии". Историкам этот документ известен прежде всего как источник информации о тогдашней московской архитектуре, о географии. Ценится описание казни Степана Разина, приведенное там. Яков был очевидцем этого события.

Но помимо всего прочего, оттуда можно почерпнуть немало любопытных деталей о русском столе. Например, Рейтенфейс совершенно спокойно пишет о том, что обычной русской пищей является икра. Причем самых причудливых разновидностей. Даже сгущенная!

Пересказывать это нельзя, не поверите. Надо цитировать весь фрагмент целиком:

"В Московии, как почти во всех северных странах, люди питаются очень простою пищею, так как вследствие великой праздности женщин домашние и семейные заботы лежат исключительно на мужчинах, которые далеко не так сильно подчиняются прихотям желудка. Обычную пищу у них составляют, кроме большого количества рыбы и, в особенности, свиного мяса, молоко и икра, т. е. посоленные рыбьи яйца. Первое они большею частью употребляют скисшимся, вторую - в весьма разнообразном приготовлении: так, есть икра красная, свежепосоленная, есть черная и жидкая, уже в достаточной степени пропитавшаяся солью, есть белая - самая свежая, и, наконец, отжатая тисками и сгущенная, которую вывозят нередко и за границу. Прочие блюда, весьма простые, подаются без всякой иной приправы, кроме соли, и обыкновенно совершенно разнородные даже кушанья приготовляются в одном и том же горшке..." Обычную пищу у них составляют, кроме большого количества рыбы и, в особенности, свиного мяса, молоко и икра, т. е. посоленные рыбьи яйца. Первое они большею частью употребляют скисшимся, вторую - в весьма разнообразном приготовлении: так, есть икра красная, свежепосоленная, есть черная и жидкая, уже в достаточной степени пропитавшаяся солью, есть белая - самая свежая, и, наконец, отжатая тисками и сгущенная, которую вывозят нередко и за границу. Прочие блюда, весьма простые, подаются без всякой иной приправы, кроме соли, и обыкновенно совершенно разнородные даже кушанья приготовляются в одном и том же горшке..."

Вот так! Люди питаются "очень простой пищей". Икрой там разной, рыбой в больших количествах.

Конечно, Рейтенфейс не заглядывал в крестьянские избы и по разным заимкам не ездил. Но жизнь москвичей он старательно изучал и добросовестно описывал. Так что, видимо, к икре тогда было совсем другое отношение, чем сейчас. Либо жители Москвы и в те времена могли себе весьма многое позволить. Тут уж решайте сами, что думать.

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А вы знали об этом?

В 1971 году 17-летняя Юлиана Кепке упала с высоты 3000 метров после того, как в самолёт, в котором она летела, ударила молния. Невероятно, но Кепке не только пережила падение, но и сумела выжить в полном одиночестве в перуанских тропических лесах, пока её, наконец, не спасли местные жители одиннадцать дней спустя.

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