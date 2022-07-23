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Правда ли, что Горбачев продал СССР за 12 млрд. долларов

Правда ли, что Горбачев продал СССР за 12 млрд. долларов

В сети можно встретить такое мнение. В частности, его высказывал философ, политический консультант и эксперт Олег Матвейчев. Например, на страницах своего «Живого журнала». Перепосты распространились по интернету.

Действительно ли всё было так?

Правда ли, что Горбачев продал СССР за 12 млрд. долларов

Что-то однозначно утверждать сложно, потому что нет приговора суда в отношении Михаила Сергеевича Горбачева, вступившего в законную силу. А частные мнения разделились.

Одни – считают, что Горбачев хотел, как лучше: перестроить СССР и ускорить его развитие. Но «злые американцы» обманули и помешали укрепить Советский Союз. Другие – уверены, что Михаил Сергеевич со своими товарищами и надежными людьми изначально планировал развалить СССР, выручить за это дело большие деньги и отправиться жить припеваючи на Запад.

Какую позицию выбрать – каждый решает сам. Очевидно одно: у Горбачева, мягко говоря, что-то не получилось. И он, действительно, не перестроил, а развалил Советский Союз. За такое, даже если действия были совершены неумышленно, нужно нести ответственность.

Мальтийский саммит

Источник фото: ТАСС/Liu Heung ShinИсточник фото: ТАСС/Liu Heung Shin

Как считают историки, именно это мероприятие, состоявшееся в 1989 году, было ключевым событием, в ходе которого Джордж Буш-старший четко понял, что Горбачевым можно вертеть так, как хочется Штатам.

В ходе переговоров советского и американского лидеров выяснилось, что Михаил Сергеевич готов идти на любые уступки. Горбачев не возражал против объединения Германии. Михаил Сергеевич готов был отказаться от давления на Прибалтику и Украину. И по внутренним вопросам СССР Горбачев имел подходящую для Штатов позицию: «У народов есть право на самоопределение. Пусть они решают». Аналогичное, кстати, было сказано и про Кубу. Очередное предательство со стороны СССР. Как во времена «Карибского кризиса». Только тогда все же Никита Хрущев был, скажем так, менее дружелюбно настроен по отношению к Соединенным Штатам.

На Мальте Горбачев продемонстрировал, что не собирается препятствовать внешней политике США. А Америка была нацелена на то, чтобы покончить с коммунизмом и разрушить СССР. Это вещь очевидная. Её даже доказывать не нужно.

Позже Джордж Буш-старший говорил – на собрании членов своей партии – что справиться с СССР удалось, благодаря умелым действиям американских политиков.

То есть, лидер США признал: ситуация могла бы сложиться иначе, прояви Горбачев принципиальность. Но это, судя по всему, не было в интересах Михаила Сергеевича.

12 млрд. долларов

Фото: Валерий Зуфаров, Валерий Христофоров/Фотохроника ТАССФото: Валерий Зуфаров, Валерий Христофоров/Фотохроника ТАСС

Горбачев, как пишет тот же Матвейчев, еще в середине 80-х взял курс на Запад – в самом прямом смысле – он, судя по всему, давно планировал туда переехать. Поэтому ругаться с Америкой, которая, как и в 2022 году, принимала решения за Европу тоже, не хотел.

Михаил Сергеевич окружил себя людьми:

  • надежными;
  • серыми.

Первые, по мнению, упомянутого политолога, помогали Горбачеву воровать государственные ценности и переправлять их на Запад. Называются фамилии: Павлов, Геращенко, Крючков, Дзасохов и другие.

Вторые были молчаливыми исполнителями – серой массой, на фоне которой выгодно выделялся Горбачев. Михаилу Сергеевичу приписывают фразу: «Чем темнее ночь, тем ярче звезды». Это о том, что выделиться на фоне бездарностей намного легче.

Фото: Александр Чумичев/ТАССФото: Александр Чумичев/ТАСС

Откуда взялась сумма в 12 млрд. долларов?

«Когда я шёл на встречу с советским генсеком, то ожидал увидеть одетого в хрестоматийное большевистское пальто и каракулевую пилотку товарища. Вместо этого меня представили одетому в модный французский костюм господину с часами «Rado Manhattan»… Взглянув на них я подумал – «Даа... Он продаст нам всё !!!»Из дневника Рональда Рейгана

Как указывал Матвейчев, в самом начале 90-х Павлов и Орлов ездили за границу. Зачастую, инкогнито, по поддельным документам. В ходе встреч с западными партнерами, были достигнуты договоренности о продаже рублевой массы в больших количествах, обмене её на доллары. Якобы советский лидер смог переправить в Европу 280 млрд. рублей, на которые было приобретено 12 млрд. долларов.

Так Михаил Сергеевич обеспечил не только себя, но и своих родственников. Например, известно теперь, что семья бывшего советского лидера владела роскошной виллой в баварских Альпах. Деньги, вероятно, уходили и на финансирование «Горбачев-фонда».

Михаил Сергеевич обеспечился себя. А вот наша страна оказалась в руинах.

Источники:

  • The Guardian: Serial squatters face eviction from £14m London mansion. 2017.
  • Черняев А.С., Вебер А. Б., Медведев В. А. "В Политбюро ЦК КПСС… По записям Анатолия Черняева, Вадима Медведева, Георгия Шахназарова (1985-1991)". / Горбачёв-Фонд, 2008.

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  • А вы знали об  этом?

    Говоря о демографическом коллапсе и критическом исчезновении коренного населения России, нельзя не отметить и обойти стороной главную причину этого национального бедствия! Как  это не чудовищно, но советский  режим по данным экономиста Ивана Курганова прямо или косвенно в период от 1917-1991 года ,действительно,унес жизни 110 миллионов человек! Причем большинство этих жертв русские (их более 65 миллиона, что фактически равносильно геноциду) и относятся к периоду правления кровавых диктаторов Ленина и Сталина! Ведь именно по этой причине сегодня россияне, населяющие самую большую территорию в мире, имеют столь малую по сравнению с другими странами численность населения! Ведь недаром великий русский ученый и общественный деятель Дмитрий Иванович Менделеев в своем труде «К познанию России», всесторонне проанализировав демографическое и экономическое положение Российской империи, предсказывал , что к 2000 году в  России  должно проживать 600 миллионов человек! Безусловно, подобный  демографический анализ  Менделеева со временем однозначно подтвердился бы , если кровожадные большевики не разрушили бы  Великую  Российскую империю, ослабив Матушку-Россию для интервенции западных держав. О вероятности подтверждения предсказания Менделеева  говорит и  тот факт, что   в 1913 году в Российской империи жило 170 миллионов человек , что составляло 10 % население Земли. После Китая и Индии это было самое большое население Земли. Сегодня же на территории того, что осталось от России, проживает всего 2,4% населения Земли , т. е. четвертая часть от этих 10% !  Подробно об этом можете прочесть в моей статье на моем сайте (https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318/)!Исходя из всего вышесказанного, сегодня только доверчивые и слабоумные люди, которых коммуняки развели как лохов, не верят в геноцид, варварски произведенный большевиками!Причем этот геноцид надо признать самым варварским и чудовищным истреблением собственного населения в истории человечества, чем ,собственно, он и отличается от уже признанных геноцидов, в которых турки и немцы уничтожали представителей других национальностей, а не свой народ !

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