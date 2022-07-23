Правда ли, что Горбачев продал СССР за 12 млрд. долларов

В сети можно встретить такое мнение. В частности, его высказывал философ, политический консультант и эксперт Олег Матвейчев. Например, на страницах своего «Живого журнала». Перепосты распространились по интернету.

Действительно ли всё было так?

Что-то однозначно утверждать сложно, потому что нет приговора суда в отношении Михаила Сергеевича Горбачева, вступившего в законную силу. А частные мнения разделились.

Одни – считают, что Горбачев хотел, как лучше: перестроить СССР и ускорить его развитие. Но «злые американцы» обманули и помешали укрепить Советский Союз. Другие – уверены, что Михаил Сергеевич со своими товарищами и надежными людьми изначально планировал развалить СССР, выручить за это дело большие деньги и отправиться жить припеваючи на Запад.

Какую позицию выбрать – каждый решает сам. Очевидно одно: у Горбачева, мягко говоря, что-то не получилось. И он, действительно, не перестроил, а развалил Советский Союз. За такое, даже если действия были совершены неумышленно, нужно нести ответственность.

Мальтийский саммит

Источник фото: ТАСС/Liu Heung Shin

Как считают историки, именно это мероприятие, состоявшееся в 1989 году, было ключевым событием, в ходе которого Джордж Буш-старший четко понял, что Горбачевым можно вертеть так, как хочется Штатам.

В ходе переговоров советского и американского лидеров выяснилось, что Михаил Сергеевич готов идти на любые уступки. Горбачев не возражал против объединения Германии. Михаил Сергеевич готов был отказаться от давления на Прибалтику и Украину. И по внутренним вопросам СССР Горбачев имел подходящую для Штатов позицию: «У народов есть право на самоопределение. Пусть они решают». Аналогичное, кстати, было сказано и про Кубу. Очередное предательство со стороны СССР. Как во времена «Карибского кризиса». Только тогда все же Никита Хрущев был, скажем так, менее дружелюбно настроен по отношению к Соединенным Штатам.

На Мальте Горбачев продемонстрировал, что не собирается препятствовать внешней политике США. А Америка была нацелена на то, чтобы покончить с коммунизмом и разрушить СССР. Это вещь очевидная. Её даже доказывать не нужно.

Позже Джордж Буш-старший говорил – на собрании членов своей партии – что справиться с СССР удалось, благодаря умелым действиям американских политиков.

То есть, лидер США признал: ситуация могла бы сложиться иначе, прояви Горбачев принципиальность. Но это, судя по всему, не было в интересах Михаила Сергеевича.

12 млрд. долларов

Фото: Валерий Зуфаров, Валерий Христофоров/Фотохроника ТАСС

Горбачев, как пишет тот же Матвейчев, еще в середине 80-х взял курс на Запад – в самом прямом смысле – он, судя по всему, давно планировал туда переехать. Поэтому ругаться с Америкой, которая, как и в 2022 году, принимала решения за Европу тоже, не хотел.

Михаил Сергеевич окружил себя людьми:

надежными;

серыми.

Первые, по мнению, упомянутого политолога, помогали Горбачеву воровать государственные ценности и переправлять их на Запад. Называются фамилии: Павлов, Геращенко, Крючков, Дзасохов и другие.

Вторые были молчаливыми исполнителями – серой массой, на фоне которой выгодно выделялся Горбачев. Михаилу Сергеевичу приписывают фразу: «Чем темнее ночь, тем ярче звезды». Это о том, что выделиться на фоне бездарностей намного легче.

Фото: Александр Чумичев/ТАСС

Откуда взялась сумма в 12 млрд. долларов?

«Когда я шёл на встречу с советским генсеком, то ожидал увидеть одетого в хрестоматийное большевистское пальто и каракулевую пилотку товарища. Вместо этого меня представили одетому в модный французский костюм господину с часами «Rado Manhattan»… Взглянув на них я подумал – «Даа... Он продаст нам всё !!!» Из дневника Рональда Рейгана