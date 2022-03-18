Семь самых юных убийц и маньяков в истории

Когда мы говорим о серийных убийцах, то первые образы, которые, возможно, приходят на ум, связаны со взрослыми преступниками, такими как Андрей Чикатило, Тед Банди, Александр Спесивцев, Эйлин Уорнос и др.





А вот дети должны быть невинными, чистыми и игривыми. Но иногда природа создает весьма странные и страшные аномалии. Вот топ-7 самых юных убийц и маньяков в истории.

1.

Владимир Винничевский





Возраст на момент совершения преступлений: 16 лет

За свою недолгую, но кровавую «карьеру» в 1938—1939 годах самый юный маньяк СССР напал на 18 детей в возрасте от 2 до 4 лет. Из них 8 погибло, а выжившие дети, в силу своего возраста, не могли дать четкого описания преступника.

Своих жертв Винничевский душил, а иногда добивал холодным оружием. Как выяснилось на следствии, он совершал нападения ради извращенного полового акта с жертвами.

Поймали несовершеннолетнего серийного убийцу три курсанта Свердловской школы рабоче-крестьянской милиции, патрулирующие улицы Свердловска. Они проследили за подозрительным молодым человеком, который нес заснувшего ребенка к лесному массиву. Там Винничевского и задержали, когда он уже начал душить мальчика.

Винничевский не боялся расстрела, ведь его действия подпадали под 36-ю статью уголовного кодекса РСФСР «Умышленное убийство с использованием беспомощного положения убитого».

А за это полагалось до 10 лет тюрьмы.

Однако судили его за бандитизм, а по этой статье к несовершеннолетним можно было применять высшую меру наказания. В 1940 году приговор был приведен в исполнение.

2.

Алиса Бустаманте





Возраст: 15 лет

Алисе Бустаманте было всего 15 лет, когда она убила свою 9-летнюю соседку. Хотя девочка была единственной жертвой Алисы, выяснилось, что она выкопала несколько могил, которые, по мнению полиции, предназначались для ее младших братьев и сестры.

В настоящее время Бустаманте отбывает пожизненное заключение с возможностью условно-досрочного освобождения через 30 лет.

Мать Алисы, по понятным причинам отреклась от дочери, и назвала ее «злым монстром». Это убийство получило большую известность, потому что Алиса нашла время, чтобы задокументировать в своем дневнике свои эмоции до и после убийства, назвав свой поступок «…довольно приятным».

3.

Крейг Прайс





Возраст на время первого убийства: 13 лет

Несмотря на свой юный возраст Прайс прославился как один из самых жестоких молодых серийных убийц в США. Вначале он лишил жизни 27-летнюю женщину, а затем убил трех своих соседок – мать с детьми в возрасте от 8 до 10 лет. Удары были нанесены с такой силой, что лезвия ножа сломалось в теле одной из жертв.

Когда Крейга арестовали, он не раскаялся и спокойно рассказывал о том, что сделал. Поскольку Крейгу еще не исполнилось 16 лет, по закону его должны были выпустить из тюрьмы по достижению 21-летнего возраста.

Однако дело Крейга Прайса стало катализатором изменений в законодательстве штата Род-Айленд. Благодаря этому несовершеннолетних стали судить как взрослых за серьезные преступления.

Хотя новые законы не могли быть применены к Прайсу задним числом, ему добавили еще 25 лет тюрьмы за нанесение ножевых ранений своему сокамернику Джошуа Дэвису.

4.

Жасмин Ричардсон





Возраст: 12 лет

Этой девочке было всего 12 лет, когда она убила своего 8-летнего брата. Ее родители не одобряли общение Жасмин с 23-летним Джереми Стейнке, который утверждал, что он 300-летний оборотень, жаждущий крови. Он и подтолкнул свою малолетнюю возлюбленную на совершение преступления.

Жасмин впустила Джереми в дом, когда ее семья спала. Он убил мать и отца девочки, а сама Жасмин зарезала ножом своего брата, который умолял ее о пощаде.

Убийства сделали Ричардсон самой молодой убийцей в Канаде. Ее приговорили к 10-летнему заключению, 4 года из них она провела в психиатрической клинике. В мае 2016 года Жасмин вышла на свободу, сменила имя и пытается начать все с нуля.

5.

Мэри Белл





Возраст: 11 лет

Мэри Белл – самая малолетняя убийца в истории Великобритании. Психиатры, изучавшие ее дело, обнаружили, что девочка с раннего возраста подвергалась жестокому физическому и сексуальному насилию.

Мэри неоднократно нападала на своих одноклассников в школе Делаваль-Роуд, пыталась их задушить, совершала акты вандализма и демонстрировала внезапные перепады настроения. А за день до своего 11-летия она задушила четырёхлетнего Мартина Брауна.

Следующей жертвой Белл стал трехлетний Брайан Хоу – одной рукой девочка держала его за горло, а другой зажала нос. Она также нанесла малышу многочисленные удары ножницами, и по анализу ран следователи установили, что убийца не обладал большой физической силой.

Когда Мэри схватили и судили, она заявила, что совершала свои злодеяния «только ради удовольствия, получаемого от убийства». Она провела в разных тюрьмах 12 лет, после чего была освобождена, и спустя несколько лет родила дочь. В 2009 году появилась информация о том, что Белл стала бабушкой. Ее дочь и внучка были включены в программу пожизненной анонимности.

6.

Джон Венеблс и Роберт Томпсон





Возраст: 10 лет (у обоих)

В 1993 году Ливерпуль потрясло убийство трехлетнего Джеймса Балджера. Ребенок ненадолго остался без присмотра матери у двери мясной лавки, где его заметили два десятилетних мальчика, прогуливающих школу – Джон Венеблс и Роберт Томпсон.

Они силой увели Джеймса, по пути избивали его, облили краской, бросали кирпичами и камнями. Когда ребенок уже не подавал признаков жизни, юные убийцы оставили его тело на железнодорожных путях, чтобы обставить все как несчастный случай.

Найти их удалось благодаря камере видеонаблюдения, которая зафиксировала, как Джон и Роберт куда-то повели малыша. По пути троицу видели множество людей, но лишь двое подошли к ребятам. Одному из них юные преступники сказали, что идут с младшим братом, другому – что Джеймс заблудился, и они ведут его в полицию.

За столь жестокое преступление Венеблс и Томсон провели 8 лет в тюрьме (каждый). Сейчас у них новые имена и документы.

7.

Амардип Сада





Возраст: 8 лет

На фото самый молодой серийный убийца в мире выглядит маленьким и слабым. Трудно поверить, что этот мальчик виновен в гибели трех человек. Он забил до смерти свою 8-месячную сестру, 6-месячную двоюродную сестру и 6-месячного соседа.

Как и большинство серийных убийц Амардип не выказывал раскаяния в своих проступках и не понимал серьезности того, что он сделал. Его отправили в детский дом, пока ему не исполнится 18 лет. С тех пор никто не знает, что с ним стало.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2435865844827556404/

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