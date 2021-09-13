Почему немцы показывали русским женщинам фиги, или Какие жесты были запрещены на Руси

Сегодня люди не особо следят за жестами, которые используют. Естественно, родители воспитывают детей и говорят, что неприлично показывать пальцем на человека, высовывать язык, корчить рожи и так далее.

Действительно, было бы странно, если бы девушка в ответ на ухаживания молодого человека показал ему фигу, да ещё и плюнула бы в него. А вот в старой Руси такое было возможно. Но и к жестам было совсем другое отношение. Они имели особенный смысл. Читайте в материале, почему некоторые жесты были опасными, зачем кидали шапку на землю и что раньше означали скрещенные на груди руки.

Неприличная фига и как Фридрих Барбаросса фиговые листочки на зад мула наклеивал

Фридрих Барбаросса отомстил миланцам, заставив их снимать фиговые листочки с зада мула.

Фиги, которые еще называются кукиш, на Руси показывали редко, особенно женщины. Жест считался непристойным, и в современной интерпретации означает отрицание. Если обратиться к истории, то есть версии, объясняющие негативное отношение к этому жесту. По первой версии, это слово происходит от словосочетания «fick-fick machen», что на немецком языке обозначает приглашение к интимным отношениям. По второй версии именно таким жестом немцы-переселенцы, плохо владеющие русским языком, предлагали русским женщинам вступить с ними в сексуальные отношения.

Если присмотреться к кукишу, то можно увидеть символ фаллоса. Конечно, если сильно присмотреться.

Но есть ещё одна, невероятно забавная версия. Когда миланцы изгнали императора Фридриха Барбароссу, а произошло это давным-давно, в 12 веке, они, стараясь как можно сильнее унизить правителя, усадили его не на красивую лошадь, а на старого грязного мула. Император, естественно, не простил горожанам это ужасное унижение и постарался захватить город. Ему удалось это сделать. И тогда Барбаросса налепил на зад мула фиговые листочки и приказал, чтобы каждый житель города снял по листку, причём зубами! Легенда гласит, что манера показывать фигу со словами «Накося, выкуси» произошла именно из-за этой истории, которая разлетелась по миру. Хорошо, что сегодня по городам не ходят мулы, иначе история Барбароссы могла бы повториться.

Почему старообрядцы скрещивали руки в церкви

Старообрядцы во время посещения церкви держат руки скрещенными на груди.

Сегодня любой психолог скажет вам, что человек, скрестив руки на груди, старается защититься от окружающих. Он подсознательно отстраняется от того, кто ему неприятен. А что же раньше? Стоит обратиться к такому важному действию как молитва. Почему в старину, после того как была проведена реформа Никона (это произошло в 1666 году) стоять в церкви со скрещенными на груди руками разрешалось только старообрядцам? Эта традиция появилась благодаря Востоку. Там люди, скрещивая руки, словно говорили Богу «Слушаю и повинуюсь». Иными словами, о высокомерии и отстранении тут и речи нет. Есть еще одна причина: нижняя часть тела с точки зрения старообрядцев была нечистой, потому они старались не держать там руки. Есть также поза, которая обозначает покорность —руки скрещены на животе, и обязательно левая рука под правой. К древности на иконах можно было увидеть святых, которые держат руки на груди скрещенными. После реформ Петра I такая позиция во время посещения церкви стала необязательной.

Пальцем тыкать да язык высовывать

Показывать язык в древности считалось неприличным.

Сегодня воспитанный человек вряд ли будет тыкать пальцем в кого-то и показывать язык. Это неприлично. В старину высовывать язык было строго запрещено. Ведь этот орган помогает человеку говорить, а часто люди произносят лживые слова, и это грех. Иначе говоря, язык может подтолкнуть человека к греху. Кроме того, если высунуть язык, то говорить просто невозможно. Но для чего-то человек это сделал? Возможно, показывая этот орган окружающим, он как бы намекает, что готов поступиться заповедями Бога. Священник Флоренский отмечал, что язык в соответствии с симметрией расположения органов человека устанавливает ассоциацию с половыми органами. Поэтому становится ясно, что показывать его окружающим просто неприлично.

Отрицательное отношение к такому жесту, как тыканье пальцем, пришло из древности, от славян-язычников. Они считали, что тыкать пальцем нельзя, потому что знахари-колдуны могли забрать душу человека, схватив его за палец. Зачем же давать им такую возможность и провоцировать плохие поступки? В работах этнографа Ляпина указано, что тыкать пальцем была запрещено всем и везде. Иначе можно было нарваться на неприятности, например, неосторожного человека могли даже побить. Щелкать пальцами тоже было небезопасно. В народе считали, что на этот звук откликается нечистая сила. Это приравнивалось к греху, потому щелканье было под запретом.

Шапка оземь – от позора до отчаяния

Бросая шапку на землю, человек показывал, что находится в отчаянии.

Отношение к головным уборам на Руси было серьезным. Чтобы унизить, опозорить человека, можно было сорвать с мужчины шапку, а с женщины платок. В частности, снять головной убор с женщины, которая была замужем, считалось равноценным страшному оскорблению. Именно так возникло крылатое выражение «опростоволоситься», обозначающее человека с непокрытой головой. Людей, которые не отдавали взятые в долг деньги, подвергали условному, но очень позорному наказанию: с него публично сбивали шапку. Даже во время наказания кнутом палач не приступал к делу, не сбив шапку или не сняв платок с головы приговоренного. Интересный факт: у кавказских народов и по сегодняшний день сбивание папахи с оппонента считается равным вызову на поединок.

Но со временем смысл этого действия на Руси трансформировался. Русские мужчины стали сами, без посторонней «помощи» бросать головной убор на землю. Происходило это в те моменты, когда человек находился в состоянии огромного отчаянья, когда жизненная ситуация становилась просто невыносимой. То есть этим показывали, что последнее достоинство испарилось, его больше нет и человек зашел в тупик.

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