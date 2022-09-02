5 советов, которые помогут не потерять себя в отношениях

Отказ от жертвенности, понимание своего «Я» и правильное выражение чувств — рассказываем, как построить гармоничные отношения и при этом не потерять себя.

На протяжении всей нашей жизни мы сталкиваемся с тем, что не только окружающие, но и самые близкие люди сравнивают нас с кем-то. Иногда нам говорят, что мы лучше, и мы принимаем решение усиливать это лучшее в себе, а порой нам говорят, что в чем-то мы хуже, и тогда мы стремимся отказаться от этих слабых частей нашего «Я».

Часто эти посылы диаметрально противоположны — люди хотят видеть нас сильными, но при этом чувствительными, успешными, но не амбициозными, веселыми, но сдержанными. При этом в случае, если мы слышим подобное от посторонних людей, часто их мнение никак не влияет на нас, но тогда, когда такие слова говорит нам близкий человек, мы задумываемся и неосознанно начинаем фантазировать на тему того, какими он хочет нас видеть. Случается так, что мы упорно стараемся создать идеальный образ себя, не замечая, что в этой погоне теряем собственную индивидуальность.

Важно помнить, что обстоятельства могут складываться по-разному, но главное — сохранить себя. Вместе с психологом разбираемся, как это сделать.

Осознать, кто вы есть

Самое главное, что нужно понимать и осознавать — то, какой вы человек.

Истинная индивидуальность — этот тот внутренний стержень, на который не только всегда можно опереться, но и центр, вокруг которого возникают все улучшения. Можно просто написать список, перечислить все те черты, которые лежат в основе вашей личности. При этом пусть этот список будет личным — не стоит демонстрировать его окружающим, он должен работать только на вас.

Также постарайтесь честно ответить себе на вопрос, какая вы. Активная или податливая, яркая или скромная? Какой стиль в одежде подходит именно вам? Мы часто сравниваем себя с героями книг или фильмов, реальными людьми, которые нам нравятся, и примеряем их черты на себя. Но важно понимать, что не все, что нам нравится, нам подходит.

Отказаться от напрасных жертв

Не стоит делать что-то только ради отношений или вашего партнера, если вы сами того не желаете. В этом вопросе очень важно соблюдать правило золотой середины — искать тот вариант, который будет приятен не только партнеру, но и вам. Нельзя делать что-то вопреки своим взглядам и интересам — возможно, в определенный момент это и даст положительный эффект, но в долгосрочной перспективе такая жертва не принесет пользы никому, а только навредит.

Правильно выражать эмоции

Не замалчивайте то, что вам неприятно, но и не устраивайте из-за этого скандалов — старайтесь спокойно проговаривать то, что вас огорчает. Когда вы молчите, ваш партнер не понимает, что произошло (ведь он не умеет читать мысли), и продолжает поступать так же. Он может думать, что ваше молчание не связано с произошедшим, а вы при этом будете страдать от собственных негативных мыслей и переживать проблему внутри себя.

При этом открытый конфликт — тоже не лучший выход, поскольку во время ссоры люди часто «выливают» весь скопившийся негатив друг на друга, при этом не решая проблемы. Важно научиться спокойно высказывать претензии и искать компромисс, который устроит обоих партнеров.

Сосредотачиваться на своих желаниях

Старайтесь сосредоточиться не на том, что не так в ваших отношениях, а на том, чего вы хотите. Не надо искать причины, почему вы не там, где хорошо — ищите дорогу, путь туда, где вы действительно хотите быть. Например, можно упрекать партнера в том, что в ваших отношениях нет места нежности или романтике, а можно найти такой вариант взаимодействия с ним, где эти составляющие есть.

Уделять время себе

Чаще выделяйте время только на себя. Отношения — это важная часть жизни, но не вся жизнь. У вас должно быть время, которое вы проводите так, как хочется только вам — это может быть общение с друзьями, хобби, какие-то уходовые процедуры. Главное, что это то время, когда вы думаете именно о себе, своих желаниях и потребностях, а не о ком-то другом.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2547173145020992315/

А вы знали об этом?

В начале 19 века британцы очень боялись гнилых зубов. А учитывая, что пломбы тогда ещё не были изобретены, а регулярной чисткой зубов люди себя не обременяли, ужасная улыбка разрушала жизни многих людей. Но вдруг после сражения при Ватерлоо в 1815 году оказалось, что на поле боя остались десятки тысяч трупов молодых людей, у многих из которых во рту были совершенно здоровые зубы.После этого последовал один из главных прорывов в стоматологии. Зубные протезы, сделанные из челюстей трупов, неожиданно стали доступным товаром. Многие годы люди охотно носили челюсти солдат, погибших в битве при Ватерлоо. Только когда известный врач Клавдий Эш создал первые зубные протезы из фарфора (произошло это в 1835 году), об этой ужасной моде понемногу забыли.

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