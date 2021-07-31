Огненный водопад «Лошадиный хвост», США

В Йосемитском национальном парке в Калифорнии есть впечатляющая природная достопримечательность, именуемая «Лошадиным хвостом» (Horsetail Fall). За таким необычным названием кроется обыкновенный сезонный водопад, зимой и ранней весной ниспадающий с восточной стороны горной гряды Эль-Капитан.

Самое интересное начинает происходить в этих краях в конце февраля. Всего в течение нескольких дней в году у посетителей парка появляется возможность увидеть редкое явление – превращение обычного водного потока в огненный водопад, напоминающий извергающуюся из вулкана лаву.

На самом деле этот природный феномен — зрительный обман, секрет которого сокрыт в отражении лучей заходящего солнца под определенным углом и при благоприятных погодных условиях. Светило, пылая огненными отблесками в струящейся с горы воде, создает поистине апокалиптические пейзажи. Необычный эффект длится всего несколько минут, но путешественники и охотники за уникальными кадрами регулярно собираются у горы Эль-Капитан с целью увидеть и запечатлеть потрясающую иллюзию.

Огненный водопад «Лошадиный хвост»

Водопад Лошадиный хвост представляет собой два ниспадающих потока — восточный имеет высоту 470 метров, западный – 480. Его общая высота составляет 630 метров.

Природное явление, которое часто упоминается как «огненный водопад», получило свое название неспроста – с 1872 по 1960-ые гг. работники находящегося на вершине горы Эль-Капитан отеля регулярно устраивали ночные шоу — сбрасывали с края обрыва раскаленные угли, создавая имитацию февральского пылающего эффекта. При этом туристам не сообщали, что это всего лишь инсценировка. В 1968 году такой способ привлечения посетителей был запрещен службой национального парка в целях безопасности.

Огненный водопад «Лошадиный хвост»

Добраться до водопада Лошадиный хвост, расположенного на территории Национального парка Йосемити на востоке американского штата Калифорния, наиболее удобно на автомобиле по трассам по трассам 140, 120 или 41. Затем следует двигаться по дороге Northside Drive, ведущей до парковки.

Огненный водопад «Лошадиный хвост»

Огненный водопад «Лошадиный хвост»

Огненный водопад «Лошадиный хвост»

Огненный водопад «Лошадиный хвост»

Огненный водопад «Лошадиный хвост»

Источник : https://sreda.temadnya.com/2268876848343812954/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Миф советской пропаганды: Гагарин не был первым в Космосе (https://otari.mirtesen.ru/blog/43589086497/)

Православные четки - символ веры и украшение (https://otari.mirtesen.ru/blog/43644264874/)

8 прекрасных замков и храмов, высеченных в пещерах и скалах нашими гениальными предками (https://otari.mirtesen.ru/blog/43683602339/)