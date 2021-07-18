В США медбрат изнасиловал женщину в коме. Она родила ребенка

Пациентка лежит в клинике с трехлетнего возраста.

Американская полиция задержала работника клиники города Финикс. Женщина, находящаяся в коме, родила от него ребенка, говорится в сюжете ТСН.16.45.

О том, что пациентка больницы города Финикс беременная - не догадывался ни один работник. Ведь после несчастного случая в настоящее время 29-летняя женщина находится в коме. Когда внезапно родился мальчик, полиция сразу же начала искать отца. Для этого сотрудников больницы попросили предоставить образцы ДНК. Экспертиза указала на 36-летнего медбрата Натана Сазерленда.

Подозреваемый работал медбратом. Он был одним из тех, кто ухаживал за жертвой. Именно он, по версии следствия, совершил надругательство над беспомощной пациенткой. Ему предъявят обвинение в сексуальном насилии и насилии в отношении взрослого, что находится в уязвимом состоянии

Адвокат Сазерленда Дэвид Ґреган настаивает - несмотря на предоставленные следователем доказательства, его подзащитный не виновен.

"Доказательства минимальные, он не имеет судимостей, трудоустроен, и живет здесь длительное время", - пояснил адвокат.

Суд оставляет Сазерленда за решеткой. Он может выйти только под залог в полмиллиона долларов. Следствие по делу продолжается.

Мальчик, рожденный в клинике, сейчас под пристальным наблюдением медиков. Родственники его мамы - от публичных заявлений отказываются. Персонала клиники уже заявили - когда малыш окрепнет, у него будет любящая семья.

Источник : https://tsn.ua/ru/svit/v-ssha-medbrat-iznasiloval-zhenschinu...

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