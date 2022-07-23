Пророчества Фатимы: преобразование России принесет мир миру

Фатимские пророчества, 100-летие которых отмечаются в этом году, в России известны не так хорошо, как в католическом мире, хотя напрямую России касаются. Речь о посещениях Божией Матери трех португальских пастушков с мая по октябрь 1917 года. Известны «три тайны Фатимы». Во второй из них Богородица — как это сформулировано в официальном документе Конгрегации доктрины веры Святого престола — говорит следующее: «Я пришла просить о посвящении России моему Пренепорочному Сердцу и о причащении ради возвращения к Первым Субботам. Если мои просьбы будут услышаны, Россия обратится и настанет мирное время. Если нет, то она распространит свои ошибки по всему миру, вызывая войны и гонения на Церковь. Добрые будут мучимы, Святейший Отец будет много страдать, некоторые народы будут уничтожены. В конце мое Пренепорочное Сердце восторжествует. Святейший Отец посвятит Россию мне, и она обратится и некоторое мирное время будет даровано миру».

Эти слова вызывают живой интерес по сей день, поскольку перспективы выживания человечества в определенную эпоху оказываются связанными с Россией. Отсюда как минимум первый вопрос: наступило ли время исполнения пророчества? И есть второй, задаваемый реже: а что понимать под «Россией»?

Статуя Девы Марии Фатимской Andreas Praefcke

На момент видений распад Российской империи только начинался. Так что формально география пророчества охватывала такие различные регионы и ныне независимые страны, как Польшу, Финляндию, Прибалтику, Бессарабию, Украину с Белоруссией, Закавказье и даже частично Турецкую республику в районах Карса и Ардогана. В определенном смысле, если рассматривать с точки зрения пестроты населяющих народов и религий, Российскую империю можно воспринимать как планетарный символ. Получается, что Дева Мария предупреждала таким образом о судьбах всего мира. Но если говорить об исполнении предсказанного, то должно быть восстановлено вначале покровительство над эпицентром, указанном в видениях.

Для верующего человека пророчество — вещь архисерьезная, ведь с Богом не поспоришь. Для той части Католической церкви, которая исторически была связана с Российской империей, Фатима особенно важна, поскольку признана и утверждена Святым престолом. Однако в дело вступает еще и политика. Последовавшие дважды вслед за видениями центробежные тенденции — в 1917 и 1989-х годах — привели при воссоздании традиционных также к появлению новых государств. Здесь есть место загадке, кто в таком случае становится субъектом, а кто объектом исполнения пророчества. Если рассматривать эту ситуацию с религиозной точки зрения, то внимание следует обращать на Церкви. В нашем случае, таковыми гарантами можно назвать как Католическую церковь Польши, которая ведет свое непрерывное преемство с 966 года, и Русскую православную церковь, фактически исходящую от 988 года. Значит, им и возглавлять.

Это не в интересах юных в исторической перспективе государств, образовавшихся на пространстве между Варшавой и Москвой. Характерным является комментарий, который на днях опубликовал белорусский портал Krynica.info. «Часто при интерпретации Фатимских явлений, говоря об «ошибках России», суживают это понятие только до коммунистической идеологии и ее материальных последствий, — пишет заместитель председателя Партии БНФ Александр Стрельцов-Карвацкий. — Ключевым вопросом здесь является обращение России, о котором тоже говорила Матерь Божия, которое состоится через посвящение России Пренепорочному Сердцу Марии Папой Римским и епископами всего мира. Осмелюсь сказать, что такое посвящение до сих пор не произошло, и, таким образом, обращения России до сегодняшнего дня не произошло, свидетельств чему достаточно, если мы говорим о практиках веры, отступлениях от православия и принятиях ислама, масштабе абортов, алкоголизма, наркомании, коррупции и т. д. Поэтому не приходится считать, что наступил конец явлениям, которые можем назвать «ошибками России». Эти ошибки по-прежнему актуальны, по-прежнему расширяются, несмотря на то, что приобрели другую форму, а иногда и изменили содержание».

Но эта точка зрения базируется, скорее, на чувствах и эмоциях. Между тем ведущий социологический центр Pew Research (США) опубликовал недавно отчет с новыми данными о бурном росте христианства в Восточной Европе, в котором приводится обширная статистика по развитию католичества и православия в регионе. При этом «во многих странах центральной и восточной Европы ведущая религия очень тесно увязана в сознании граждан с национальной идентичностью. Это особенно характерно для бывших коммунистических стран — таких как Российская Федерация и Польша, в которых подавляющее большинство граждан считает, что «настоящий русский» или «настоящий поляк» должен обязательно быть православным или католиком». Данный фактор является актуальным также для юных постсоветских государств, ранее являвшихся местом столкновения двух цивилизационных проектов, польского и российского. Однако следует понимать и то, что с 1990-х годов центробежное движение этих республик подальше, в первую очередь, от Москвы, во вторую — от Варшавы, а также создание их «национальной идентичности» формировалось в контексте наступления глобалистской либеральной идеологии, противопоставляющей себя христианским устоям. Следовательно, христианский ренессанс в эпицентре Фатимских видений для некоторых народов и государств может сопровождаться новым осмыслением их национальной идентичности и новым пониманием их места в геополитической системе.

Статуя Девы Марии Фатимской Manuel González Olaechea

Как именно будет выглядеть реализация пророчеств, покажет время. А пока, говорит в интервью польскому католическому информагентству Katolicka Agencja Informacyjna генеральный секретарь Конференции католического епископата отец Игорь Ковалевский, «преобразование никогда не происходит сразу, это постоянный процесс… Также нельзя политизировать фатимский вопрос в отношении нынешней России… Ни в коем случае вопросы обращения России не следует интерпретировать исключительно с точки зрения свержения коммунистического режима… История всегда ставит перед нами различные задачи. Перед Россией сегодня появляются новые проблемы. Поэтому процесс преобразования должен быть непрерывным. Откровения следует рассматривать в более широких категориях — как призыв к покаянию всего мира, всех нас. Поэтому послание Фатимы все еще в силе».

Источник : https://regnum.ru/news/polit/2275885.html

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