9 типов человеческой энергетики

Бесчисленное количество квантов, образуя мощные потоки, насыщают Вселенную энергией и образуют общее энергетическое поле Вселенной.

Современная квантовая теория утверждает, что все состоит из энергии, которая является основной величиной, определяющей состояние систем любых размеров, вплоть до бесконечности.

Вселенная, которую мы знаем и частью, которой являемся, также подчинена законам энергии как все живое, одухотворена. Тело человека и все сущее является воплощением энергии. Человек — это маленькая Вселенная, которая может производить свою собственную энергию и получать ее от большой Вселенной.

Что же такое энергетика человека? Это его жизненная сила, которая складывается из двух составляющих энергии: внешней и внутренней — телесной и духовной. Телесная во многом зависит от окружающего мира — от экологии, пищи, воды, от действий, которые мы совершаем или не совершаем.

Духовная же зависит от нашего внутреннего состояния — эмоциональной стабильности и позитивных или негативных мыслей и намерений. Телесная энергия аккумулирует внутреннюю, духовную энергию и направляет ее вовне. наше тело в идеале проводник нашего Духа. Не зря же говорят, что гармония начинается изнутри.

Чистые, искренние, позитивные мысли и намерения — основа нашего здоровья. Чистые действия, основанные на гармоничном внутреннем Я — Гармония жизни!

Многие люди имеют признаки сильной энергетики и любой человек, находящийся возле носителя такой энергетики способен их ощутить. Они проявляются и в чертах характера и поведении таких людей, им присуща харизма, целеустремленность, уверенность в своих силах, высокая духовность и многое другое, что указывает на их высокий энергопотенциал.

Энергетический потенциал, которым обладает человек, это его способность вырабатывать собственную энергию, накапливать и усваивать ее извне, а также рационально использовать ее. Используя энергию во благо, человек получает назад удвоенный заряд, а значит накапливает силы, продуцируя отрицательные эмоции, совершая негативные действия, человек теряет силы, а значит и здоровье.

Отдавая, совершая искренние, добрые дела, мы тоже получаем. Получаем внутренне, а значит, наше здоровье будет полным и жизнь радостной и счастливой. Гармоничный человек — счастливый человек. Людям всегда комфортно находиться рядом с ним. Уверенный в себе, счастливый человек излучает особую сильную энергетику, заряжая пространство вокруг позитивом.

Сильная энергетика человека — аккумулятор для окружающих и пространства вокруг. Все расцветает рядом с человеком с сильной позитивной энергетикой. Одним только влиянием своего биополя человек способен положительно влиять на других людей. В тоже время человек с отрицательной энергетикой вызывает совершенно противоположное состояние. Люди, находящиеся возле него, чувствуют дискомфорт, тревогу, угнетенность, а те, у кого энергетика слабая, могут ощущать и недомогания.

По своему энергетическому потенциалу людей можно разделить на несколько типов. Эти типы отличаются один от другого возможностями вырабатывать, накапливать и отдавать энергию и делятся на людей с плохой энергетикой и людей с хорошей энергетикой.

Энергетические зеркала

Как положительная, так и отрицательная энергия, которая направлена на человека-зеркало, всегда возвращается к субъекту, который ее направляет, то есть, им свойственно отражение энергии. Такие свойства энергетики, которая присуща определенным людям, можно использовать с большой эффективностью для защиты от негативной энергии, в том числе и от ее целенаправленных потоков.

Человек-зеркало хорошо чувствует других людей и если ему приходится отражать отрицательную энергию, находясь рядом с ее носителем, он сразу понимает, кто перед ним и старается с таким человеком не контактировать. Впрочем и сам обладатель негативной энергетики на подсознательном уровне старается избегать встречи с такими «зеркалами», так как получение назад своего негативного заряда сказывается на нем не лучшим образом, вплоть до недомоганий и различных болезней.

Для человека, имеющего положительную энергетику, наоборот, общение с человеком-зеркалом всегда приятно, ведь отраженная положительная энергия возвращается к владельцу, наполняя его новыми позитивными эмоциями. Что касается «зеркала», то определив, что человек, который общается с ним, носитель положительной энергетики, он и в дальнейшем будет рад контакту с таким человеком и всегда будет поддерживать с ним хорошие отношения.

Энергетические пиявки

Таких людей много везде и практически каждому из нас ежедневно приходится общаться с ними. Это могут быть хорошие знакомые, родственники, коллеги по работе. В принципе, энергетические пиявки тоже самое, что и энергетические вампиры, то есть это люди, у которых есть проблемы с пополнением энергии и самый простой способ для них усилить свою энергетику, это «прилипнуть» к другим людям, у которых они просто забирают их энергию (жизненные силы).

Энергетические пиявки агрессивны и настойчивы, излучают плохую (низковибрационную) энергетику. Их метод выкачивания энергии с потенциальных жертв прост — они стараются создать конфликтную ситуацию, затеять ссору или спор, в некоторых случаях даже унизить человека.

После этого у них резко улучшается самочувствие, они становятся бодрыми и ощущают прилив сил, так как достаточно подпитались чужой энергией. Человек (донор), который был подвержен атаке «энергетической пиявки», наоборот, чувствует себя опустошенным, подавленным, могут даже возникнуть различные недомогания.

Залогом существования такого типа людей является постоянное наличие доноров вокруг них, они стараются находиться рядом с такими людьми, присосавшись к их энергетическому полю.

Энергетические стены

Энергетическая стена — это человек с сильной энергетикой. Таких людей называют «непробиваемые». Любые неприятности отлетают от них как от бетонной стены. Но есть в такой непробиваемости и отрицательная сторона — отрицательная энергия, которая отскакивает от них, не во всех случаях возвращается к человеку, направившему ее, а к тем людям, которые в конкретный момент находятся рядом с «непробиваемым».

Энергетические прилипалы

Такие люди даже при первом знакомстве начинают извергать поток негативной энергии, даже не дождавшись вопроса, выкладывая все негативное, что в них накопилось. Как пиявки они напрямую энергию не забирают, но тоже стараются внедриться в жизненное пространство других людей и остаться в нем как можно дольше.

Как и пиявки, прилипалы — это люди с низкой, плохой энергетикой, они стремятся навязать себя, всегда находиться рядом, постоянно звонить по телефону, искать встреч и контактов, просить советов. Однако, впоследствии при возникновении любых трудностей, обвиняют тех, с кем были рядом, во всем негативном, что происходит в их жизни.

Таким образом, не провоцируя конфликтные ситуации «энергетические прилипалы» получают чужую энергию в виде сочувствия, какой-то моральной помощи советов, то есть, навязывая себя другим людям и косвенными путями заставляя их идти на контакт, они подпитываются энергией этих людей. Однако люди, которые идут с ними на контакт, при этом не страдают как от общения с энергетическими вампирами.

Энергетические поглотители

В таком качестве могут быть как акцепторы, так и доноры. Такие люди весьма чувствительны, у них ускоренный энергоинформационный обмен. Любят влезать в чужую жизнь и пытаются влиять на чужую энергетику с ярко выраженным желанием помочь. Таких людей можно различать по двум типам:

К первому типу относятся те, кто поглощает и отрицательную и положительную энергию. Обижаются без причин, но быстро забывают обиды.

Люди второго типа принимают на себя массу негативной энергии и отдают не меньше положительной. Они активно вникают в проблемы людей и положительно влияют на биополя окружающих, но их ускоренный обмен негативно влияет на них самих — им мало что остается.

Энергетические самоеды

Такой тип людей зациклен на своих переживаниях. Они замкнуты и сознательно не хотят общаться с другими людьми, не умеют с пользой для себя перераспределять энергию и при этом создают огромные запасы негативной энергии.

Энергетические растения

Этому типу людей присуще свойство отдавать энергию, то есть они, по сути, являются энергетическими донорами. Подобному типу людей свойственно излишнее любопытство. Эта черта приносит им немало неприятностей, вызывая недовольство и даже гнев многих людей.

Энергетические фильтры

Это люди с сильной энергетикой, которые могут пропускать сквозь себя большое количество как положительной, так и отрицательной энергии. Вся впитанная ими информация в переработанном виде возвращается к первоначальному источнику и несет уже измененный заряд. Весь негатив остается на фильтре, к которому добавляется положительная энергия и происходит, своего рода, трансформация негатива в позитив. Такие люди часто бывают успешными прирожденными дипломатами, психологами, миротворцами.

Энергетические посредники.

Обладают превосходным энергообменом. Хорошо принимают энергию, но не могут противостоять энергетическому отрицательному воздействию. К примеру, с таким человеком поделились какой-то негативной информацией, передав, таким образом, ему часть отрицательной энергии. Не в силах справиться с полученной отрицательной энергией, человек передает ее дальше. Тоже самое происходит и в случае передачи позитивной информации. Такой тип «энергетического посредника» присущ очень многим людям.

Рассмотрев основные типы энергетики, присущие человеку, можно понять, что разные люди обладают различной биоэнергетикой. Даже отрицательная или положительная энергетика может делиться на различные типы. Исходя из этого, можно сказать, что у каждого человека, учитывая тип его энергетики, имеются свои определенные возможности, свой энергетический потенциал и свои определенные характеристики.

Энергетика многое определяет в жизни человека и влияет на его отношения с другими людьми и окружающим миром. Человек, имеющий негативную энергетику, плохо влияет на все, что его окружает, в том числе, на людей, находящихся рядом с ним. Он не способен жить в гармонии с окружающим миром и даже с самим собой. Влияние энергетики на человека во многом определяет его повседневную жизнь.

Если энергетика позитивная, то жизнь человека в основном протекает в гармоничном русле, он положительно влияет на окружающих, от него не ожидаешь подлости, обмана, подвоха или других негативных проявлений. Такой человек открыт, понятен и вызывает доверие у других людей.

Воздействие энергетики на человека, исходящей от носителя негативной энергии, напротив, может наносить вред окружающим людям. Ведь негативная энергетика присуща людям лживым, завистливым, недоброжелательным, агрессивным и этот негатив часто проявляется в общении с окружающими и ничего хорошего им не приносит.

Основные черты людей с сильной, положительной энергетикой — их стремление жить в гармонии с окружающим миром и людьми, которые находятся рядом с ними. Это чистые, искренние люди с сильным стержнем внутри. От них вы можете подзарядиться положительной эмоциональной энергией, которую они получают по каналу связи от Вселенной.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2188526322491328568/

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