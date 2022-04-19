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Кто же их так обидел: 35 милейших обижулек

Наши любимые питомцы очень похожи на людей.

Они так же могут грустить и радоваться, но есть одно особое умение – обижаться.

Ниже вы увидите 35 фотографий милейших животных, которых кто-то очень огорчил.

Кто же их так обидел: 35 милейших обижулек

И не подходи ко мне!

Кто же их так обидел: 35 милейших обижулек

Стрижка не понравилась

Кто же их так обидел: 35 милейших обижулек

Такой маленький, а уже грустит

 

Кто же их так обидел: 35 милейших обижулек

Искупали против воли

 

Кто же их так обидел: 35 милейших обижулек

В смысле не грызть стул?

 

Кто же их так обидел: 35 милейших обижулек

Вот это грусть 

Кто же их так обидел: 35 милейших обижулек

Какие эмоции!

Кто же их так обидел: 35 милейших обижулек

А говорят, животные ничего не чувствуют

 

Кто же их так обидел: 35 милейших обижулек

Откуда столько грусти?

 

Кто же их так обидел: 35 милейших обижулек

Какая экспрессия!

 

Кто же их так обидел: 35 милейших обижулек

Оставили малыша одного

Кто же их так обидел: 35 милейших обижулек

И не стыдно тебе, хозяин?

 

Кто же их так обидел: 35 милейших обижулек

Что за взгляд

 

Кто же их так обидел: 35 милейших обижулек
Эталон обижашек

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