Кто же их так обидел: 35 милейших обижулек

Наши любимые питомцы очень похожи на людей.
Они так же могут грустить и радоваться, но есть одно особое умение – обижаться.
Ниже вы увидите 35 фотографий милейших животных, которых кто-то очень огорчил.
И не подходи ко мне!
Стрижка не понравилась
Такой маленький, а уже грустит
Искупали против воли
В смысле не грызть стул?
Вот это грусть
Какие эмоции!
А говорят, животные ничего не чувствуют
Откуда столько грусти?
Какая экспрессия!
Оставили малыша одного
И не стыдно тебе, хозяин?
Что за взгляд
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