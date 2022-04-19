Кто же их так обидел: 35 милейших обижулек

Наши любимые питомцы очень похожи на людей.

Они так же могут грустить и радоваться, но есть одно особое умение – обижаться.

Ниже вы увидите 35 фотографий милейших животных, которых кто-то очень огорчил.

И не подходи ко мне!

Стрижка не понравилась

Такой маленький, а уже грустит

Искупали против воли

В смысле не грызть стул?

Вот это грусть

Какие эмоции!

А говорят, животные ничего не чувствуют

Откуда столько грусти?

Какая экспрессия!

Оставили малыша одного

И не стыдно тебе, хозяин?

Что за взгляд

Эталон обижашек

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