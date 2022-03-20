Драматическая свадьба, которая привела к одному из самых противоречивых королевских браков

Жених, у которого на глаза наворачиваются слезы счастья при виде невесты, идущей к алтарю, вызывает умиление. Но 8 апреля 1795 года Георг, принц Уэльский и будущий король, плакал вовсе не от счастья — он женился на Каролине Брауншвейгской, и его слезы были публичной демонстрацией его несчастья в браке, который еще даже не состоялся.

Честно говоря, на свою невесту он тоже не произвел должного впечатления. Джордж и Каролина, были не первой королевской парой, которая связывала себя узами брака не по любви, а из династических интересов. Однако, в отличие от других, эта пара абсолютно не стеснялась показывать свое недовольство всем и каждому, проходящему мимо. С момента их первой встречи и до дня ее смерти эта пара не скрывала, как сильно они ненавидят друг друга.

Джордж, которому на момент свадьбы было 32 года, благодаря своей любви к вину, женщинам и еще большему количеству вина, накопил огромную кучу не оплаченных счетов, похоже, не собирался жениться. Поэтому ему была предложена сделка. Если наследник престола женится на подходящей протестантской принцессе, то все его долги будут оплачены. Общая сумма его счетов тогда составляла более 600 000 фунтов стерлингов, поэтому предложение было выгодным.

25-летняя Каролина была первой в списке возможных невест. Она была двоюродной сестрой жениха – ее мать, Августа, была старшей сестрой отца Джорджа, короля Георга III. Ее отец, Карл Вильгельм Фердинанд, был принцем Брауншвейгским и полезным союзником в войнах Великобритании против Франции.

Пара согласилась пожениться еще до того, как встретилась, и Каролина уехала из дома в конце 1794 года.

Но в бочке меда уже была не одна ложка дегтя. Во-первых, Джордж уже был женат — он вступил в тайный брак с Марией Фицгерберт в 1785 году. Этот брак противоречил Закону о королевских браках, поэтому считался незаконным, но об этом было широко известно, и вряд ли могло служить хорошей основой для королевского романа. Во-вторых, ходили слухи, что и у Каролины были отношения до того, как было объявлено о помолвке.

Но и это было еще не всё. Лорд Малмсбери, которого послали сопровождать принцессу на свадьбу, записал в своем дневнике, что она редко мылась или меняла одежду и ей не хватало такта или приличий. И когда он представил принцессу ее будущему мужу, тот немедленно попросил стакан бренди.

Но не стоит слишком жалеть Каролину, потому что она сразу же ответила насмешкой. Принцесса заявила, что ее будущий муж ”совсем не так красив, как на портрете”, а также слишком пухлый.

Все стало хуже, когда Джордж назначил свою любовницу, леди Джерси, хозяйкой спальни Каролины, и невеста провела свой первый официальный ужин, ругаясь с соперницей.

День свадьбы был таким же катастрофическим. Пара обвенчалась вечером 8 апреля в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца.

Невеста была одета в платье из серебристой ткани и кружев с накидкой из бархата и горностая. Рядом стояли четыре подружки невесты – леди Мэри Осборн, леди Шарлотта Спенсер, леди Кэролайн Вильерс и леди Шарлотта Легг. Напротив них сидели титулованные шаферы и модно одетый принц. И на этом очарование заканчивалось.

Джордж был так пьян, что едва мог стоять на ногах. В какой-то момент он решил вообще не жениться, но его отец настаивал, и в конце концов он начал плакать. После церемонии все направились на прием в Сент-Джеймсском дворце, на которой пьяного Джорджа было трудно назвать душой вечеринки.

Как и следовало ожидать, и Джордж, и Шарлотта отнюдь не стеснялись делиться подробностями своей брачной ночи. Невеста, которая, по слухам, уже не была девственницей, сказала, что ее молодой муж провел ночь в камине, куда упал, потому что был сильно пьян. Но, вероятно, в какой-то момент они все же выполнили свой долг, потому что через девять месяцев родился их единственный ребенок, принцесса Шарлотта Уэльская.

Она станет непосредственным свидетелем их неудачного брака. Джордж и Каролина жили разными жизнями, с трудом сдерживая ненависть друг к другу и ссорясь из-за дочери наедине и на публике. Даже когда Шарлотта умерла при родах в 1817 году, ее родители не могли перестать нападать друг на друга.

Когда Георг стал королем, он, как известно, запретил Каролине участвовать в его коронации, и она умерла всего три недели спустя.

Король после смерти жены прожил еще девять лет. Он вел неумеренный образ жизни, был сильно непопулярен в народе, сильно болел и самоустранился от государственных дел.

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