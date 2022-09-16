Почти каждой женщине приятно, когда ей дарят цветы и подарки. И здесь не имеет никакого значения ее возраст и социальный статус, будь она кроткая домохозяйка или даже независимая и волевая бизнес-леди. О ней всегда принято говорить как о представительнице слабого пола, а презенты воспринимать как знаки внимания и признания ее женственности и красоты, пусть даже только душевной.

Однако не редкость, что мужчина, который еще совсем недавно не мог прийти без подарка, забывает поздравить любимую даже в дни больших торжеств. Что касается мужей, они и вовсе становятся чрезвычайно «забывчивыми» в отношении поздравлений жены, но не пропустят день рождения друга, купив ему в подарок, например, дорогую удочку. Что же происходит, почему мужчина не дарит подарки, забывает о праздниках второй половины? Стоит разобраться.

Когда закончился букетно-конфетный период

Пик одаривания приходится на так называемый букетно-конфетный период, то есть период ухаживания, приводящий к помолвке недавно сложившейся молодой пары. Возлюбленный чуть ли не ежедневно приносит и дарит конфеты, забавные мягкие игрушки, разные приятные сувениры. Хотя бывают и более дорогие подарки: совместные поездки, золотые и серебряные колечки и другие украшения, красивая одежда, сумочки.

Но в это время большинство представительниц прекрасного пола не обращают внимание на их стоимость.

Женщина буквально купается в мужском внимании и заботе, и у нее даже не возникает вопроса, почему мужчина должен дарить подарки. Просто должен, потому что любит, потому что мужчина, а она его избранница. Радостное опьянение любовью продолжается у всех разные периоды. Есть и такие счастливицы, которым мужья, друзья, любимые готовы дарить не только свое обожание, но и внимание, пусть даже выражающееся в недорогих приятных мелочах.

Но так везет далеко не всем. Для некоторых девушек даже период ухаживания не несет радости получения каких-либо приятных сюрпризов. Если это так, нужно быть готовой к тому, что и в дальнейших отношениях с этим мужчиной в этом плане мало что может измениться. И удивляться потом, почему мужчина не дарит подарки, не стоит, ведь их не было и раньше.

Разберемся в причинах

Чтобы понять причины такого поведения представителя противоположного пола, необходимо разобрать условия, которые способствуют (или нет) появлению желания сделать любимой женщине сюрприз. Их может быть несколько, и каждая из них имеет свои истоки.

Получить подарок или развести на деньги?

В некоторых публикациях, посвященных разрешению данной проблемы, прямым текстом даются рекомендации о том, как развести мужчину на деньги, а не понять, почему мужчина не дарит подарки любимой женщине. Довольно пошлая формулировка, больше допустимая, если речь идет об отношениях, не связанных с любовью, романтикой и чувствами, основанными на взаимной любви и уважении. В таком подходе есть только одно: «выкачать» из состоятельного поклонника как можно больше подарков, используя для этого все возможные женские штучки:

воспринимать подарок как должное, не выражая особой благодарности;

требовать все более дорогих подношений, устраивая долгие разговоры о важности и необходимости приобретения именно этой вещи, даже если есть уже похожая, но более дешевая;

упрекать поклонника за его скупость и жадность, за то, что он не ценит ее лучших качеств, если преподнесенный презент, по мнению женщины, не отражает уровень ее женской красоты и сексуальности;

совмещать упреки любимого с объятьями и слезами, продолжая канючить понравившуюся вещь.

Есть и другие уловки, которые помогут вытянуть из его кошелька столько, сколько хочет такая женщина. Только какое отношение эти действия могут иметь к желанию разобраться, почему мужчина должен дарить подарки женщине, непонятно.

А должен ли?

Некоторое время назад в моде была фраза, что в семье, где растет девочка, воспитывается маленькая принцесса. Многие родители, поняв эту фразу дословно, вырастили капризных девиц, ничего не умеющих делать, но постоянно требующих к себе внимания со стороны мужчин. Они полностью уверены в том, что избранник должен ублажать свою возлюбленную и засыпать ее подарками. И пусть будет счастлив уже тем, что она находится рядом с ним.

Такое отношение возможно, и некоторые его с радостью принимают, но становятся заложниками капризов красавицы и могут ее лишиться, если преподнесенный подарок окажется недостаточно дорогим и статусным, по мнению девушки.

Они не такие, как мы

И все-таки большинство женщин, выходивших замуж по любви, не похожи на тех меркантильных красавиц, для которых важна только толщина кошелька поклонника или мужа. И каждая ждет, что муж вспомнит о ней не только 8 Марта или в день рождения, но и захочет преподнести сюрприз просто так, как это было раньше. Осуществляются эти мечты не всегда и не у всех. Но психологи утверждают, что не стоит драматизировать ситуацию. Они убеждены, что мужчины не скряги и не бездушные «сухари»: они просто не такие, как женщины. Они другие, по-другому мыслят и воспринимают этот мир.

Как ни горько констатировать, но их основная масса считает, что по окончании букетно-конфетного периода дело сделано и нечего играть в романтику. Они более приземленные, не понимают, зачем теперь ему, мужу, нужно постоянно целовать свою жену и говорить ей, какая она красивая, умная и нежная, ведь иначе бы он на ней не женился! И ему непонятен вопрос супруги о том, почему мужчина перестал дарить подарки. Он просто не видит в этом необходимости, ведь и так все прекрасно.

А у него – пустой карман

Существуют и более серьезные и неприятные причины того, почему мужчина не дарит цветы и подарки. Справедливости ради стоит заметить, что среди них действительно немало жадных и слишком расчетливых, дрожащих над каждой копейкой и потом попрекающих жену за расточительность. Такие и сами не купят супруге подарок, да и она не будет просить сделать это.

Но в большинстве случаев дело обстоит по-другому. Мужчине может не хватать денег на нужный презент, а занять нужную сумму ему не у кого (не у жены или невесты же просить!).

Случается и иначе. После свадьбы все деньги из кармана мужа перекочевывают в кошелек жены, которая под отчет выдает ему незначительные суммы. Если мужчина, зарабатывающий деньги, находится в таком униженном положении, женщине сложно рассчитывать вообще на какие-либо подарки.

А одариваете ли вы своего мужчину?

Об отношении женщин к получению и дарению подарков придумано немало анекдотов и забавных фраз, одна из которых звучит следующим образом: «Ну вот, на 23 февраля носки и пену для бритья подарили, теперь на 8 Марта будем ждать шубы и бриллианты». Как ни смешно, но во многих семьях дело обстоит именно так. Почему-то считается, что мужчина не любит подарков. А зря. Он с благодарностью примет от любимой женщины презент. Правда, не плюшевому мишке и букету цветов он образуется и даже не модной куртке, а электродрели новейшей модели. Что делать: они прагматики, но подарки тоже любят. Поэтому радуйте своих мужчин полезными презентами, и они не останутся в долгу.

Помогите ему принять решение

Если женщина решила выяснить, почему мужчина не дарит подарки, она неожиданно для себя может столкнуться с удивительным ответом: он боится. Да, но не самого подарка, а возможности подарить не то, что нужно или понравится. Если известно, что муж или любимый мужчина страдает именно такой фобией, а хочется получить солидный презент, психологи советуют ненавязчиво помочь ему:

периодически рассказывать о пользе и крайней необходимости приобретения этой вещи (о пользе – обязательно);

пояснять, где ее видела и как туда добиралась;

информировать о ее стоимости (возможности взять в кредит).

Такая «обработка» не останется без внимания: мужчина поймет, что подобный подарок будет очень полезен и оценен по достоинству. Женщина его обязательно получит, а сильная половина будет удовлетворена, что презент пришелся по душе. Если мужчина не умеет выбирать и дарить подарки, не нужно стесняться, а взять и научить его. В конце концов, это будет только на пользу!

Психологи советуют такое обучение проводить в виде игры, при которой оба партнера на одну и ту же сумму должны будут купить подарки друг другу.

Для этого стоит отправиться в супермаркет, где есть большой выбор различных приятных мелочей. Договорившись о времени для выбора презента, оба супруга отправляются к витринам и прилавкам, а потом встречаются, например, в кафе, расположенном здесь же. Пара обменивается подарками, благодарит друг друга и поясняет приоритеты выбора.

Главное - не забыть: покупать от чистого сердца, желая доставить радость партнеру, и благодарить за полученный подарок от души. Не нужно бояться показаться смешной, предлагая такую необычную игру. Любимый поймет и с удовольствием к ней подключится.

Принимайте подарки правильно

Нередко представительницы нашей прекрасной половины человечества не могут понять, почему мужчины не дарят подарки любимым. Женщины знают, что их любят, а вот сюрпризов не преподносят. И невдомек им, что они сами отучили мужей, любимых, друзей дарить им подарки.

Вспомните, что нередко говорит женщина, когда принимает презент:

Да не надо было беспокоиться.

Не стоило так тратиться.

Ой, зачем такой дорогой".

Д не в подарке счастье".

Ну и так далее. И как результат такой пропаганды – отсутствие этих самых подарков. Обидно? Да, а кто виноват? Сама!

И я тебя тоже очень люблю

На вопрос, почему мужчины не дарят подарки женщинам, можно найти ответ и в том, как подарок принимается. Когда жена или любимая недовольна презентом, его ценой, если одариваемая от души благодарит дарителя, независимо от стоимости подарка, понимая, что он старался сделать ей приятное, мужчине и в следующий раз захочется «отличиться». Он постарается сделать приятное своей любимой женщине, и вопрос, почему мужчина не дарит подарки, будет снят. Вы снова почувствуете себя любимой и желанной!