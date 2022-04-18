Как Петр I сделал из одного народа два

В 1698 году Петр I возвращается из Великого посольства по Европе и начинает проводить свои реформы. Касаются, эти реформы не только сущностных изменений армии, постройки флота, изменений государственного управления, но и образа жизни, быта, культуры населения страны. Вот только затронули они в основном дворян, да частично горожан. Петр безжалостно ломает дедовские устои. Бреет бороды, обстригает кафтаны, принуждает к питию вина, посещению ассамблей (многочисленные собрания в домах дворян), активно вводит европейскую моду. И все это приносит свои плоды. Теперь дворяне вынуждены строить не терема, а европейские дворцы. Стены украшают гравюрами, да картинами, осваивают активно иностранные языки, одеваются по последней европейской моде, носят парики и прочее.

В конечном счете это приведет к тому, что дворянские дети с рождения будут знать немецкий или французский лучше, чем русский. Вспомнитес первых страниц мы видим, как высшее общество общается и пишет на французском языке – это норма.

За дворянами тянутся и горожане. В первую очередь купцы и ремесленники, которые тоже стремятся приобщиться к миру сильных сего, хотя бы через одежду, постройку домов по европейскому образцу или приобретение картин и вина заморского.

Не забываем, что все военные и чиновники имеют свои мундиры, которые фактически носят, в том числе, и в обиходе – на улице, в театре, в кунсткамере. Так и становится дворянство носителями иной культуры. Культуры основанной на европейских традициях, пусть и с русскими чертами.

А вот чья жизнь не изменилась, это жизнь крестьян. Ни их быт, ни их культура, ни их традиционные занятия – ничего не поменялось, кроме увеличивающихся налогов.

И после смерти Петра I продолжилась та же тенденция по разделению общества. Чем больше дворяне и аристократия привыкали к европейской роскоши, тем больше увеличивался разрыв между двумя культурами – крестьянской и дворянской. Так и получили мы Россию, где один народ говорит на двух разных языках (русском и иностранном) и имеет разные культуры.