Шесть мифов о Ледовом побоище

775 лет назад, 12 (5 апреля) 1242 года новгородское войско под командой 20-летнего князя Александра Невского победило силы Ливонского ордена в сражении на Чудском озере, более известном как Ледовое побоище.

В XIII веке разница между датами по юлианскому и григорианскому календарю составляла семь дней, а не 13, как теперь, но современные российские законодатели не учли этого нюанса и установили день воинской славы 18 апреля.

Петербургский историк Клим Жуков назвал Ледовое побоище самым известным и самым мифологизированным событием русского Средневековья.

1.Тяжеловоруженные рыцари провалились под лед, и главная полководческая находка Александра Невского заключалась в том, что он их туда заманил

Финальная часть сражения действительно проходила на льду Чудского озера, который, по словам новгородского летописца, "покрылся кровью". Русские преследовали противника семь верст.

Однако ни Новгородская и владимирская Лаврентьевская летописи, ни "Житие Александра Невского", ни орденские "Хроника гроссмейстеров" и "Старшая Ливонская рифмованная хроника" не упоминают о том, что кто-либо проваливался под лед.

Приписанная русскому князю создателями фильма "Александр Невский" фраза: "Немец тяжелее нас, под ним и проломится", не могла прозвучать в действительности, потому что вооружение и доспехи русских дружинников весили не меньше. Это, кстати, видно и в фильме, который консультировали лучшие историки того времени. Это, кстати, видно и в фильме, который консультировали лучшие историки того времени.

Впечатление, что рыцари закованы в сталь с головы до ног, создавали, в основном, глухие шлемы-"ведра". Но высокие русские шишаки с откидными наличниками (именно в таком сражается на экране Александр в исполнении Николая Черкасова), обладали примерно таким же весом.

Удачный тактический ход Невского состоял в том, что он не стал копировать построение рыцарей, наступавших "свиньей", а оставил в центре заслон из лучников, осыпавших противника стрелами, и сосредоточил основные силы на флангах и в резерве.

2. Ледовое побоище решительно и навсегда изменило геостратегическую ситуацию на северо-западе Руси

АВТОР ФОТО,"ЦАРСКИЙ ТИТУЛЯРНИК" Подпись к фото, Александр Невский, миниатюра из "Царского титулярника" 1672 года

В советской историографии численность войск на Чудском озере оценивалась в 10-12 тысяч бойцов ордена и 15-17 тысяч новгородцев, что сопоставимо с битвами при Пуатье и Грюнвальде - крупнейшими сражениями Средневековья.

Однако эти цифры являются оценочными и не подкреплены документами, а масштаб потерь заставляет в них сомневаться.

По достоверным данным, орден потерял в том бою 26 рыцарей (20 погибшими и шесть пленными). Были также убиты порядка 400 и пленены около 50 человек "чуди" (союзной эстонской пехоты), которых "вели босыми подле коней".

О русских потерях говорилось глухо: "Много храбрых воинов пало".

С учетом того, что в сражениях той эпохи, главным содержанием которых являлась рукопашная резня, погибала в среднем четверть участников, а у проигравшей стороны и больше, приходится предполагать, что в бою сошлись в несколько раз меньше воинов, чем было принято считать.

Победа на Чудском озере имела психологическое значение, потому что была одержана во время ослабления и унижения Руси от случившегося пятью годами ранее татаро-монгольского разгрома, но ничего кардинально не изменила.

Через 10 лет орден вновь временно овладел Псковом, а всего между ним и русскими имели место свыше 30 больших и малых войн, последняя из них при Иване Грозном.

Ведущий знаток русского Средневековья Михаил Тихомиров считал Ледовое побоище событием огромной важности, но и он подчеркивал, что борьба длилась еще долго. Фильм "Александр Невский", который он сам же и консультировал, Тихомиров назвал "издевкой над историей".

При этом главным сюжетом региональной политики и для ордена, и для русских являлось противостояние не друг с другом, а с Литвой.

3. Александр Невский сражался с немцами

Далеко не все "орденские господа" являлись этническими немцами, и вдохновлялись они не национальной, а религиозной идеей.

Современный исследователь Андрей Буровский указывает, что сила и опасность ордена заключались именно в том, что он постоянно получал подпитку в лице младших сыновей дворянских фамилий, фанатиков и авантюристов со всей Европы, и быстро оправлялся от ударов, которых обычное государство не пережило бы.

АВТОР ФОТО,PUBLIC DOMAIN Подпись к фото, В 1251 году Александр Невский принял в Новгороде двух папских легатов. Согласно летописцу, он подробно пересказал им всю историю Руси и закончил словами: "От вас учения не принимаем".

Сергей Соловьев сообщал, что Александр и его соратники называли своих врагов "римлянами", и боролись не с германством, а с католицизмом.

"Победу на Неве рассматривали как торжество православия над католичеством", - соглашается Сергей Платонов.

Представление о "тевтонских псах", извечно и непримиримо враждебных России, навеяно, опять-таки, фильмом Сергея Эйзенштейна, высокоталантливым, но ориентированным на политическую злобу дня 1930-х годов.

4. Александр Невский и его воины одолели дотоле непобедимого грозного врага

Отец Александра Ярослав Всеволодович, князь новгородский, впоследствии великий князь владимирский, в 1234 году на реке Омовже под Дерптом нанес ордену поражение, не менее тяжелое, чем на Чудском озере.

В 1236 году орден был разгромлен литовцами под Шауляем, потеряв около трети рыцарей во главе с великим магистром.

5. Орден непрерывно осуществлял захватнический Drang nach Osten, а русские его сдерживали

В ходе конфликта, предшествовавшего Ледовому побоищу, рыцари "сыграли белыми", но в целом русские не были слабой обижаемой стороной. Соперники начинали боевые действия, когда благоприятствовала обстановка, тем и другим доводилось и наступать, и отбиваться, борьба долгое время шла с переменным успехом.

Тот же Ярослав Всеволодович трижды - в 1223-м, 1228-м и 1233 годах - первым выступал в поход против ордена.

Названия мест сражений - Дерпт (Юрьев, ныне Тарту), Кокнесе (Кукейнос), Раквере (Раковор) - свидетельствуют о том, что главным полем боя и яблоком раздора являлась современная Эстония. Ливонцы и новгородцы делили чужую землю, а коренных жителей об их желаниях не спрашивали.

6. Ледовое побоище и Невская битва со шведами 1240 года - главные деяния князя-защитника русской земли

Полководческая карьера Александра Невского завершилась в 24 года. В дальнейшем он воевал только с соотечественниками, подавляя антиордынские выступления в Суздале, Новгороде и других городах Руси.

До и после победы на Чудском озере новгородцы указывали князю "путь чист", очевидно, не считая ее столь важной заслугой, чтобы простить авторитарные наклонности.

Ледовое побоище не воспринималось современниками как событие большой важности, утверждает специалист по русским летописям Игорь Данилевский.

Новгородская и Лаврентьевская летописи и классики российской исторической науки Николай Карамзин, Сергей Соловьев и Николай Костомаров говорили о нем кратко и без эмоций, а Василий Ключевский и Михаил Покровский вообще не упоминали в своих работах.

"Александр делал только то, что многочисленные защитники Новгорода и Пскова делали до него и после него", - пишет профессор Оксфордского университета Джон Феннел.

Ключевая роль Александра Невского в судьбе России состоит в ином.

В 1250-х годах, став великим князем владимирским, он сделал исторический выбор в пользу покорности Орде и заимствования ее политической модели.

Раскол затронул княжескую семью: Александр следовал линии отца Ярослава и разошелся с братом Андреем и сыном Василием.

Последствия этого решения сказываются по сей день. Александр Невский с полным основанием может считаться отцом российского самодержавия и антизападничества.

Одни историки утверждают, что у него не было выбора, сопротивление в середине XIII века привело бы к обнулению нации под корень, и напоминают, что князь Даниил Галицкий, поставивший на союз с Западом против татар, действенной помощи не получил, и в итоге все равно поехал на поклон в Сарай.

Другие указывают, что Великое княжество Литовское и его славянские подданные, предки современных белорусов и украинцев, громили якобы непобедимых татар и без поддержки Западной Европы.

Поклонники Александра Невского уверены, что он с болью в душе гнул спину и репрессировал честных, но недалеких людей, мечтая о светлом часе освобождения. Противники полагают, что он больше всего хотел быть самодержцем, и не столько татары использовали его, сколько он использовал их для укрепления собственной власти.

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Прочитав эту статью автора, становится обидно за россиян, которых лживая пропаганда на протяжении веков разводила как лохов!И вот и сегодня, несмотря на то, что многие именитые российские историки Ледовое побоище считают самым известным и самым мифологизированным событием русского Средневековья, в 1547 году князь Александр Невский был причислен к лику святых, а в 2008-м по данным интернет-опроса признан величайшим россиянином всех времен.И что особенно абсурдно, так это то, что он как ,ни странно,считается небесным покровителем российской дипломатии и спецслужб.Что поделаешь, остается только пожалеть эти ведомства !

Мало того, величайшим россиянином всех времен и народов признан психически больной педофил,стукач царской охранки, обыкновенный вор и грабитель, серийный государственный убийца,устроивший к тому же геноцид своему народу , необразованный человек неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу(порой кажется, что даже его мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище) ?!

Дорогие россияне !Мне искренне вас жаль и обидно, что в стране величайших гениев и благородных героев не нашлось достойных кандидатур, чтобы не позорить на весь мир Великую российскую державу , выбирая деятелей , которые ,на мой взгляд,не достойны столь почетного звания !

Что касается Александра Невского, то не надо забывать , что анализ источников показывает, что его личность не лишена противоречий.В критических голосах по поводу Александра Невского больше всего места занимают упрёки в том, что он способствовал установлению монголо-татарского ига на Руси. Считается ,что после Батыева нашествия Русь ещё могла воспрянуть духом и соединёнными усилиями свергнуть только что установившийся гнёт ,однако этому противостоял именно Александр Невский!

Историки обычно оправдывают это тем, что-де Александр Невский тем самым якобы избавил Русь от новых татарских набегов и опустошений. Однако то, как он это осуществил и вместе с татарами участвовал в погромах и нашествий на своих же соотечественников , до сих пор вызывает недоумение у многих историков!

Как известно, Батый поставил отца Александра Невского Ярослава Всеволодича старшим над всеми русскими князьями, однако в летописях есть намёки на то, что Александр не подчинялся и противостоял своему отцу.После же смерти Ярослава Всеволодича на престол претендовали два его сына — Александр и Андрей. Традиция считает Александра старшим из братьев, однако точно это неизвестно, и дата рождения Андрея не сохранилась.

По апокрифической версии, опирающейся на Василия Татищева, Александр Невский сам выпросил у хана войско и с его помощью сверг брата и вокняжился на Руси, окончательно утвердив тем самым в ней ордынское иго и похоронив надежды на освобождение. Таким образом, Александр Невский предательски воспользовался могуществом Орды для утверждения своего единовластия в Руси.

На этом сомнительные деяния Александра Невского не закончились и он решил положить конец тому , что Великий Новгород не участвовал в выплате дани монголам, для чего опять воспользовался военной мощью Орды. В это время в Новгороде правил сын Александра Василий. Устрашённый тем, что отец идёт на него с татарами, он бежал. Невский вступил в Новгород и учинил там жестокую расправу над боярами — советниками своего мятежного сына.

Одним, по свидетельству летописи, резали носы, других ослепляли. После чего ордынские баскаки стали переписывать жителей для уплаты подушной подати. Между тем, в самом Новгороде начался разброд. Любопытно, что дань, накладываемая татарами по настоянию Александра Невского, была одинаковой для всех. Поэтому недовольными ею были в основном бедные, для богатых же новгородцев она была необременительна.

Что касается Ледового побоища над шведами, то, опираясь на сведения «Старшей Ливонской рифмованной хроники», западные историки говорят о незначительном масштабе Невской битвы, в которой погибло всего 20 рыцарей. Правда , по мнению историка Дмитрия Володихина, в «Хронике» не учитывались потери среди участвовавших в сражении датских наемников, балтийских племен, а также ополченцев, которые составляли костяк армии.

Дорогие россияне!И вот этого "героя" и кровавого деятеля ,которого Лев Гумилев считал подлинным архитектором русско-ордынского альянса, вы считаете величайшим россиянином всех времен?Опомнитесь и хорошо подумайте перед тем , как делать опрометчивые шаги!

С надеждой из Грузии , Отари Хидирбегишвили !

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