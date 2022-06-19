Что под сарафаном: почему женщины на Руси не носили нижнего белья, чем его заменяли? Рассказываем подробно

Нынешнему человеку нижнее белье кажется вполне себе обычным предметом быта, будто бы существовавшим всегда.

Но на самом деле, нижнее белье в широкий обиход вошло всего лишь лет двести как. И, к примеру, женщины в старой Руси вообще нижнего белья не носили - ни трусов, ни панталон.

Почему так и как без подобных предметов гардероба русские красавицы справлялись - читайте далее только на канале Этнобаза.

На самом деле, женщинам на Руси запрещалось даже носить подштанники по типу мужских. Ибо многие века господствовало твердое религиозное убеждение, что носить мужскую одежду, подобную штанам или брюками, женскому полу Господь по Библии не велит.

А также, что отсутствие нижнего белья делает барышню более крепкой и закаленной, готовой к рождению здоровых детей.

Кроме того, банально были дороги или вовсе не существовали ткани из которых можно было изготовить мягкое и удобное нижнее белье для слабого пола. Весьма, сами понимаете, требовательного в данном отношении.

Чем же заменяли нижнее белье русские крестьянки?

Прежде всего нижнее белье дамы в русских деревнях заменяли длинными нижними рубашками из неокрашенного отбеленного домотканого холста. А также шерстяными подъюбниками с завязками, многочисленными нижними юбками.

Некоторые женщины во времена того же Ивана Грозного носили сразу по три платья или сарафана - одно на другое. Это считалось еще и признаком строгости дамы, ее скромности.

Также шились из шерстяных нитей и особые теплые чулки - по сути высокие носки до колен. Такие чулки часто носили женщины русского Северы, из поморов. Тем более, что русским северянкам нередко приходилось мужьями выходить в холодную и слякотную погоду на рыбный промысел в Белое море.

Поморские женщины на рыбалке

Подобный многослойный наряд за счет своеобразной нижней подушки не давал своей обладательнице замерзнуть в холода. Причем количество нижних юбок зависело как раз от погоды на улицы.

Так что женщинам русским в старину было довольно тепло - спасали многослойные наряды, шерстяные носки. И с гигиеной нормально дело обстояло - нижние юбки было относительно удобно менять да стирать.

Существенное упрощения женского наряда, кстати, произошло уже ближе к началу XX-го столетия, когда появились более легкие и комфортные детали нижнего белья.

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