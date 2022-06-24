8 фраз, которые сразу выдают влюбленного мужчину

Рассказываем о главных маркерах того, что ваш партнер от вас без ума.

Главный признак того, что вы нравитесь мужчине — это, конечно же, то, что он постоянно ищет с вами общения.

Пишет сообщения в социальных сетях и мессенджерах, инициирует встречи, интересуется тем, что происходит в вашей жизни, проявляет неравнодушие. Впрочем, существует несколько фраз-маркеров, которые выдают влюбленность — списком поделилась психолог.

«Ты прекрасно выглядишь»

Если мужчина не стесняется делать комплименты и хвалить вас, вы ему действительно нравитесь. В этом случае он обязательно отметит вашу прическу, стиль, а также внутренние качества: талант, ум, образованность и любые другие достоинства.

«Как я могу помочь?»

Влюбленный мужчина интересуется, чем может помочь, предлагает свою помощь, поскольку для большинства мужчин любовь есть забота. Проявляя свое неравнодушие к вашим проблемам, партнер демонстрирует свою заинтересованность и искренние чувства.

«Мне нравится, когда ты смеешься»

Влюбленный мужчина пытается рассказать что-то смешное. Если ему удалось вас рассмешить, его рейтинг в ваших глазах однозначно вырастет — понимая это, партнер захочет воспользоваться этой возможностью. Поэтому по количеству юмора на первом этапе отношений можно сделать однозначный вывод о большой симпатии к вам.

«Что бы ты хотела узнать обо мне?»

Если вы интересны мужчине, значит, ему захочется рассказать вам о себе максимально информативно, поведать детали о своей жизни, работе, чтобы предстать в наилучшем свете. В конце концов, самореклама — лучший способ показать себя с нужной стороны. Особое место в рассказах, безусловно, будут занимать родители и друзья мужчины — таким образом он попытается заочно познакомиться вас со своим ближним кругом. Если партнер заводит разговоры о достаточно личных темах, значит, вы ему действительно симпатичны.

«Могу я просить тебя о помощи?»

Влюбленный мужчина может попросить помощи в каком-нибудь деле или совета. Это — своеобразный психологический ход, чтобы привлечь внимание, заинтересовать. Таким образом мужчина пытается показать, что ему важно ваше мнение.

«Расскажи о себе»

Если партнер искренне интересуется вами, задает много вопросов о вашей жизни, увлечениях, семье, друзьях, работе, все это говорит о том, что это не просто праздное любопытство, а желание узнать вас как можно лучше.

«Я ценю время, проведенное с тобой»

Заинтересованный в отношениях с вами мужчина делает аккуратные признания. Например, говорит, что ценит ваше общение, благодарит вас. А уж если дошло до признаний, что мужчина соскучился по вам, можно с уверенностью говорить о том, что он влюблен.

«Спасибо за вечер»

Если после свидания мужчина присылает сообщение с благодарностью и словами, что «сегодняшний вечер мне очень понравился» или «это был лучший вечер в моей жизни», он явно хочет продолжения общения, и вы ему очень сильно нравитесь.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2506654604787714746/b

А вы знали об этом?

На Руси соития происходило при свидетелях, в процессе празднования свадьбы.Молодым обустраивали отдельное помещение или ложе за загородкой, занавеской. Особое внимание уделяли брачному ложу. Под него укладывали поленья, рядом раскладывали снопы ржи и мешочки с мукой, устилали мягкими перинами.Наблюдатели стояли рядом, со свечками в руках. Именно оттуда пошло выражение: «держать свечку». Они контролировали соблюдение всех положенных ритуалов и являлись доверенными свидетелями. Если девушка оказывалась «порченой», то судьба ее была горькой. Гнев новых родственников, презрение родни и односельчан вынуждали невест утопиться в реке! Был и еще один фактор, который мог довести юную девушку до ближайшей реки. Браки часто были договорными, хотя любящие родители старались прислушиваться к сердечному зову своего чада. При таком сговоре, невеста видела будущего мужа только в день свадьбы. И, если он вызывал резкое неприятие, то после первой ночи молодая жена предпочитала утопиться.

Подробнее об этом(https://otari.mirtesen.ru/blog/43798139600/ )

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