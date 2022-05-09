  АРНО ХИДИРБЕГИШВИЛИ: ЭТО ПОКА - НЕ ПАРАД ПОБЕДЫ, НО УЖЕ ПАРАД НАДЕЖДЫ, КАК 7 НОЯБРЯ 1941 ГОДА

«Сегодня 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, грустный праздник выдался на этот раз, не так ли, господин Арно?» - спросили мы Главного редактора ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили, который с нами не согласился.

- Многим, конечно, грустно по понятным причинам, но мне, как и всем нормальным людям, «не попутавшим берега», весело! Да, наше сегодняшнее веселье - грозное, это - радость от мщения нацизму, которое наконец пришло! Это - радость, что надежда на справедливость, которую мы пронесли в своих сердцах через тридцать безнадёжных лет, не оказалось напрасной! Поэтому мне - весело и не ничуть не жаль гибнущих на Украине нацистов и наёмников, я переживаю только за то, чтобы ни один из них, будь он этнический украинец, или иностраннец, не остался в живых! Ну, а тем, кто сдался в плен и не причастен к пыткам - нет претензий, у них будет много работы в ближайшие годы по восстановлению Украины, разрушенной по их вине. Немецкие военнопленные после Великой Отечественной своим честным трудом оставили добрый след в Грузии, так же хорошо будут относиться к пленным на Украине, искупающим свою вину.

- Но разве не грустно, что на Парад Победы в Москву не приедут гости, как раньше, да и российское руководство не пригласили другие страны? Разве не грустно, что русские воюют с украинцами, с которыми они вместе били фашистов?!

- Вы опять ошибаетесь - отцы и деды тех украинцев, против которых ограниченный контингент ВС РФ сегодня проводит спецоперацию, во время Великой Отечественной воевали на стороне фашистов! Сегодня потомки недобитых украинских нацистов - полицаев, последователей Бандеры и Шухевича, которые воевали против всех народов СССР, воюют против русских. Плюс, конечно, тысячи наёмников - из США и Европы, Израиля и Грузии. Что касается гостей: сегодняшний парад по своему значению - это пока не Парад Победы, а Парад Надежды, как 7 ноября 1941 года в Москве, после которого части Красной армии с Красной площади уходили прямо на фронт и гнали фашистов до самого Берлина! Я имею в виду, что сегодня - самый трудный и переломный момент, когда все «друзья» России показали своё истинное лицо и оказались не лучше врагов! Те, кто не пригласили руководителей России на свои лживые празднества - это страны западной коалиции, которые тогда до последнего не открывали Второй фронт, чтобы побольше погибло наших отцов и дедов! А когда они убедились, что наши побеждают, они открыли Второй фронт, чтобы отхватить долю от нашей Победы, от раздела Германии! Сейчас они празднуют фальшивую победу во Второй мировой войне, в которой, оказывается, победили они, а не СССР - ну, как можно присутствовать на таких буффонадах?! Даже если бы руководство России пригласили, потому что русский народ взял на себя главную тяжесть в той войне и понёс самые большие потери, как можно ехать в гости к тем, кто сегодня воюет против тебя?! США и страны Европы сегодня воюют против России, поэтому и ноги их лидеров на Красной площади быть не должно! Как и нам не место в их столицах!

- Но разве сегодня, как Вы сказали, «за правое дело в бою с неофашистами», не гибнут русские молодые парни? Это - как, тоже весело?! Разве это легко перенести «нормальным людям, не попутавшим берега»?

- Цифра «77» не случайно похожа на две латинские буквы «ZZ». Да, «77» сегодня - это «ZZ», потому что опять идёт война с фашизмом! Позвольте, а кто обещал, что будет весело?! Вы пойдите, спросите, пока ещё остались в живых ветераны, им что, тогда было легко и весело?! А кто обещал, что будет легко?! Сталину тоже, наверное, было очень нелегко, но об этом его уже спросить, зато можете прочесть и послушать его известные выступления, статьи и письма к лидерам США и Великобритании, в нескольких из которых он отмечает, что победа в войне должна помочь избежать её повторения если не навсегда, то на продолжительное время. Не цитирую, чтобы не ошибиться, но, если мне не изменяет память, один раз Сталин уточняет - по крайней мере, на 50 лет. Мы продержались 77 лет! Так что, никто нам не обещал, что нацизм никогда не возродится и на Западе эта зараза никогда не поднимет голову! Да и оснований так полагать у нас никогда не было - сразу после победы над фашизмом Запад объявил нам «холодную войну», потом началась гонка вооружений и если бы благодаря Сталину в СССР не создали атомную, а затем - водородную бомбу, не начали освоение космоса, сейчас мы с вами не беседовали бы! А потом Запад начал расширять НАТО на Восток, хотя североатлантический альянс был создан в противовес Варшавскому договору и должен был исчезнуть вместе с ним. Горбачёв-Шеварднадзе и команда или сознательно обманулась, или их обманули, когда они согласились на воссоединение Германии. В результате НАТО не только не ликвидировали, а агрессивный военный блок, видя такую «наивность» руководства СССР, начал расширяться на Восток. Остальное молодому поколению уже известно, остальное происходит сегодня на ваших глазах, на Украине.

- Но если, по-Вашему, сегодня против России воюет весь Запад, а Россия воюет одна, а не вместе с некогда единой семьёй братских народов Советского Союза, сможет ли она победить?

- Во-первых, воюет не Россия, а «контрактники», ограниченный контингент Вооруженных Сил Российской Федерации, перешедших на контрактную службу, проводит спецоперацию. Подниматься на смертный бой всей России надобности пока нет. И если бы Россия воевала такими же методами, как США и НАТО, то война закончилась бы в тот же день, 24 февраля. Но Россия воюет не против украинцев и Украины, а против нацистов, которые прикрываются несчастными украинцами. Во-вторых, от Украины ни Польша, и ни другие страны не получат ни западных территорий ни Львова и ни метра, а вот спецоперация вполне может перерасти в войну, если Польша и другие страны не прекратят создавать опасность национальной безопасности России. Вот вам и вторая буква «Z»... Да, России сегодня воюет с Западом без остальных 14 союзных республик, но и Российская Федерация - уже не РСФСР. ВС России сегодня сильнее всех армий мира. Видите, как интересно получается - техника развивается, но человек, в том числе- солдат, остаётся тем же, а русский солдат непобедим. Люди, том числе - политики, не меняются, или деградируют, поэтому ничего не меняется и в политике. Вот почему Сталин всегда будет величайшим политиком и его феномен никогда не устареет, только вчера были «Катюши», а сегодня - «Грады», вот и вся разница.

- «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится», говорят про себя русские, а грузины говорят, что «крепость рушится изнутри», то есть, из-за предательства. Грузию много раз ровняли с землёй «благодаря» предателям. А как быть с несогласными в самой России, они тоже все враги? Ведь 77 лет там тоже не всё было очень хорошо да гладко, уж согласитесь!

- На телеграмм-канале, в какой-то группе пошутили - вот, мол, как изменились времена при Путине, если раньше из России убегали учёные - физики, ядерщики, конструктора, инженеры, то сегодня бегут одни гомосеки! Думаю, что время слащавой политики умасливания различных знаменитостей, реверансов перед «элитой», блатов и взяток закончилось. А ведь все видели, как ведущие российские телеканалы годами оккупировали посредственные гомосексуалы, ни мемуары и ни творчество которых уже давно никого не интересует. Все видели, как жируют российские министры и их отпрыски, какой недвижимостью на Западе они владеют! Вот, к слову, был такой проект - серия конференций «Великая Победа, добытая единством», которые проводились во всех городах-героях. Так вот, на фоне дежурных трафаретных речей о нашей Великой Победе, песен военных лет, экспозиций, возложений венков и банкетов, диссонансом звучали выступления постоянного участника конференций - руководителя Центра проблем глобализации, академика Александра Чачия, который предупреждал о недопустимости фальсификации истории и героизации фашизма. Смотрите и читайте в интернете, как Чачия приводил в пример современный российский кинематограф, где «элегантные» эсэсовцы и гестаповцы выглядят куда более симпатичней, чем «палачи» чекисты и красные командиры, где Сталин не только приравнивается к Гитлеру, а СССР - к фашистской Германии, но и выставляется упрямым деспотом с кавказским акцентом! Редкий знаток истории, доктор наук Чачия в своих выступлениях прямо называл конкретных горе-политологов, учёных, телеведущих и журналистов, в своих авторских программах и ток-шоу искажающих не только факты той войны, и но всю российскую историю! Участники конференций, значительную часть которых составляли ветераны, всегда награждали Чачия горячими аплодисментами в знак солидарности, но на этом дело и кончалось... И вот сегодня все эта когорта предателей, о которых говорил Чачия, дружно рванула на Запад, откуда обливает Россию и её президента грязью.

Интервью провела Майя Джавахишвили

9 мая 2022 года

Грузия, Тбилиси

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