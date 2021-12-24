Почему на Руси запрещалось называть сына именем отца

К выбору имени для новорожденного наши предки относились очень серьезно. Они верили, что имя предопределит всю судьбу ребенка, а от того, как нарекут отрока, будет зависеть его дальнейшая жизнь.

К. Маковский. Крестьянский обед в поле

Во времена язычества имена на Руси имели практический смысл и всегда означали что-то конкретное. Например, характер ребенка (Разумник — мудрый, Молчан — молчаливый, Голуба — миролюбивая, Веселин, Забава — веселые), его внешность (Румяна — румяная), обстоятельства рождения (Третьяк — третий сын в семье, Девятко — девятый сын в семье, Истома — дочь, появившаяся на свет в тяжелых родах, Неждана — нежданная). Именем родители показывали, как сильно любят ребенка и как долго ждали его появления (Всемил — всеми любимый, Ждан — долгожданный, Бажен — желанный, Лада — милая).

К. Маковский. Жница. Фрагмент

Существовали и так называемые «отрицательные» имена, призванные уберечь дитя от сглаза (Невзор, Лютой, Крив, Некрас, Мрак, Блуд).

Чаще всего имена были составными — сложенными из двух разных по смыслу слов: Яромир, Тихомир, Станислав, Пересвет, Осмомысл.

После принятия христианства на Руси распространились имена, выбранные по святцам.

Сначала ребенку давали двойное имя — обычное и крестильное. (Так, например, в крещении княгиню Ольгу звали Еленой, князя Владимира Красное Солнышко — Василием, князя Ярослава Мудрого — Георгием, князя Мстислава Великого — Феодором, князя Всеволода Большое Гнездо — Дмитрием). Затем, постепенно, крестильные имена вытеснили старославянские.

В. Маковский. Игра в бабки

Впрочем, даже с приходом христианства суеверия, связанные с именами, остались и даже пополнились новыми.

Во-первых, детей почти никогда не называли в честь святых с трудной судьбой. Считалось, что испытания, выпавшие на долю мучеников, могут возникнуть и в жизни человека, названного таким же именем. Чаще всего детям давали имена тех людей, прославленных церковью, которые прожили относительно благополучную жизнь и ушли из нее ненасильственно.

В. Маковский. Крестьянские дети

Кроме того, детей почти никогда не называли в честь живого отца или деда. То есть, имен вроде Иван Иванович или Александр Александрович (с того момента, как появилось отчество, — примерно X век) не существовало, с учетом того, конечно, если отец ребенка был жив и здоров.

Наши предки верили, что в этом случае внутренняя сила, дух покидали живого предка и перемещались во младенца, а его родителя начинали преследовать болезни и неудачи.

Интересно, что на других родственников, например — дядей, суеверие не распространялась. Отец вполне мог назвать сына именем собственного брата, не опасаясь негативных последствий.

А. Корзухин. Возвращение из города

А если желание назвать сына в честь себя было нестерпимым, использовали другую хитрость — часть своего имени. Сын Добрыни становился Доброгостом или Добромилом, отпрыск Лада — Ладимиром или Ладиславом, дитя Мала — Малоедом или Маломиром, а ребенок Хотина — Хотимиром.

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