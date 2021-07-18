Крымская блокада, или Как в 1918 украинские националисты с татарами полуостров делили

В 1918-м войска антисоветской УНР сделали маршбросок на Крым, намереваясь установить над полуостровом контроль и поднять над Черноморским флотом украинский нацфлаг. Поначалу все складывалось для Украины успешно, сказывалась и иностранная антироссийская поддержка. Но когда немецкие партнеры уже через сутки после вступления украинцев в Крым перехватили инициативу в свои руки, стало ясно: полуострова Киеву не видать. Не найдя понимания со свободолюбивым крымским краевым правительством, действовавшим в кайзеровских интересах с надеждой на независимость, украинцы начали сухопутную блокаду.

Новая киевская власть и УЦР

Немецкие войска в Киеве. 1918 год. /Фото: novorossia.su

С февральской революцией 1917-го киевская власть и девять украинонаселенных губерний (без полуострова Крым) перешли под влияние Украинской Центральной Рады (УЦР). Вскоре последняя объявила о создании на «вверенных» территориях Украинской Народной Республики. Большинство в самопровозглашенном парламентском органе принадлежало социалистам (украинские эсеры и члены УСДРП). На первых порах республика ратовала за федеративный союз с Россией, по причине чего Временное правительство и признало легитимность новообразования. Если говорить о Крыме, то представители УЦР считали главным субъектом самоопределения крымских татар. С ними киевские власти и начали переговоры.



Но после Октябрьского большевистского переворота все пошло иначе. Республиканцы, как и краевые крымские власти, не видели себя под ленинским диктатом. Пользуясь неразберихой в России, на исходе 1917-го в Симферополь съехались собрались представители городов и весей Таврической губернии и создали в своих границах Совет Народных Представителей (СНП). Крымским татарам досталась мизерная квота, и они ответили созданием Крымской Народной Республики (КНР).

Тут вмешались крымские большевики, инициировавшие по приказу Петрограда большевистское восстание в Севастополе. Тогда были разбиты невзрачные силы СНП, КНР, а по Крыму прокатилась волна террора. 21 марта 1918-го большевики объявили новую Социалистическую Советскую Республику Тавриду (ССРТ), которую Совнарком РСФСР тут же признал в качестве независимой федеративной республики. Помимо полуострова, большевики самовольно включили в ССРТ входившие в УНР материковые уезды: Бердянский, Мелитопольский, Днепровский. Этот факт и послужил поводом для вооруженного конфликта УНР с большевиками.

Татарско-немецкое сотрудничество и Крымская республика

Немецкий режим в Крыму 1918-го. /Фото: i0.wp.com

В апреле 1918-го по приказу украинского военного министра Жуковского на Крым выдвинулась запорожская дивизия во главе с полковником Болобчаном. Перед группировкой стояла задача завладеть полуостровом, подчинить флот и ликвидировать южных большевиков. Рейд проходил успешно: Болобчан взял Мелитополь и подошел вплотную к Сивашу. Большевики побоялись взрывать заминированный мост, благодаря чему запорожцы продолжили наступление. К этому времени к Крыму подходила германская дивизия. Генерал фон Кош поступил грамотно, придержав своих подчиненным и ступив на полуостров на плечах рвавшихся вперед украинцев.



Большевистская армия серьезно уступала болобчанской. Революционеры тогда больше походили на разбойников, не знавших о воинской дисциплине и тактике. Красные были обезврежены в считанные часы, и 25 апреля Симферополь с Бахчисараем были за армией УНР. Шедшая за украинскими спинами кайзеровская армия контролировала прыть Болобчана. Когда весь Крым был под немецко-украинским контролем, германские «союзники» потребовали вывода войск УНР с полуострова. Жуковский принес немцам извинения и выполнил все их требования. Украинский полковник был вынужден.

Германские намерения виделись понятными: военно-морская база на полуострове. Оккупационные германские войска дали добро на создание в Крыму местных органов власти. Сотрудничать с немцами вызвались татары, представитель которых и возглавил Крымское краевое правительство. Генерал-лейтенент Сулькевич, с согласия германского командования, принял на себя организацию на полуострове правительственной власти. Государственный язык - русский, а в делопроизводстве допускались татарский и немецкий. Крым получил государственный герб, флаг и столицу в Симферополе. Правительство Сулькевича всячески подчеркивало свою обособленность от материковой Украины, скорее ассоциируя себя с российской исторической государственностью.

Недовольства украинцев

Украинский предводитель Скоропадский с немецкими партнерами. /Фото: nashahistory.ru

Все это абсолютно не устраивало украинских "самостийников", которые считали крымский режим угрозой для своей державы. Первый идеолог украинской государственности Донцов выступал за присоединение Крыма к Украине. И для этого он призывал гетманское правительство не брезговать никакими мерами. Так между правительством Скоропадского и Крымским краевым органом власти началась дипломатическая война, переросшая в таможенную. Донцов предложил блокаду полуострова, Киев всецело поддержал. Германскому командованию такое положение тоже было выгодно. Так немцы дергали за ниточки обоих подконтрольных режимов, сдерживая Сулькевича угрозой возвращения в состав Украины, и обещая Скоропадскому удовлетворение всех его территориальных притязаний.

Блокада и возвращение Крыма в Россию

Армия УНР у бронемашины. /Фото: znaj.ua

С июня 1918-го Украина начала таможенную войну. По решению укра¬инского правительства направляемые в Крым товары реквизировались. Крым остался без украинского хлеба, а Украина лишилась крым¬ских фруктов. Продовольственное положение в Кры¬му сильно пострадало, Симферополь и Севастополь ввели карточки на хлеб. Цены выросли как минимум в 2 раза. Население страдало, но Сулькевич упорно стоял на позициях независимости крымского государства. Ресурсы логично зависимой от материка территории истощались. Торговлю с Крымом, оказавшимся в полной изоляции, вели только турки. Это и позволило кое-какое время держаться на плаву.



К осени крымская делегация с подачи немцев согласилась на переговоры с обсуждением вхождения Крыма в состав УНР. Представители правительств никак не могли сойтись на статусе полуострова: автономия или субъект федерации. Блокада была снята, а в скором будущем измученных сменяющимися режимами крымчан ждала большевизация, поспешная эвакуация оккупантов и возвращение под российский протекторат.



Что и говорить, Инкерман хранит много тайн и его история невероятно богата. Кстати, не менее интересно узнать увлекательные факты о Херсонесе в Крыму.



Источник : https://kulturologia.ru/blogs/150721/50448/

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