5 опаснейших дней декабря

Самые опасные дни не всегда бывают такими опасными, как их описывают.

Для того чтобы те даты, которые указаны в этой статье, для вас были менее неблагоприятными, старайтесь программировать себя на успех.

Не уходите в негатив, иначе удача покинет вас.

4 декабря — день полного солнечного затмения

Полное солнечное затмение пройдет в Знаке Стрельца. В этот день в нашей жизни может произойти что-то очень важное, но, к сожалению, не очень приятное. Астрологи рекомендуют в такие дни не рисковать и проявлять больше осторожности. Полное затмение Солнца в Стрельце самым негативным образом будет влиять на сферу финансов. В этот день не стоит заключать важных сделок, совершать дорогостоящих покупок. Будущее и прошлое 4 декабря перестанет иметь какое-то значение. Важно будет сфокусироваться на этом конкретном дне.

11 и 25 декабря декабря — Венера в соединении с Плутоном

11 декабря Венера на ночном небе встретится с Плутоном. Данный аспект довольно опасен. Он затрагивает любовную сферу жизни и в целом негативно влияет на общение между людьми и даже между группами людей. Этот аспект повторится 25 декабря, потому что 19 числа Венера развернется и начнет свое ретроградное движение. Все вышесказанное будет актуальным и для 25 декабря тоже.

19 декабря — начало ретроградного движения Венеры

19 декабря — день, когда многие из нас будут лишены сил и желания что-то делать. Благо, что это будет воскресенье, но это опасный день не только из-за появления лени и апатии. Ретроградная Венера сделает этот день негативным и в плане общения между близкими людьми. Возможны ссоры, так что дважды подумайте, прежде чем говорить кому-то обидные вещи.

29 декабря — переход Юпитера в Знак Рыб

В Рыбах Юпитеру, мягко говоря, не комфортно. Планета будет в сильном диссонансе с этим Знаком. Это неминуемо отразится на нас с вами. Особенно сильно это негативно повлияет на сферу творчества. Многим придется пережить потерю вдохновения, особенно в сам день перехода — 29 декабря. В этот день лучше не рисковать зря.

Источник : https://mistika.temaretik.com/2356772904817658456/

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