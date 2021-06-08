Что нужно знать о Смоленской иконе Божией Матери

Смоленская икона Божией Матери является одним из самых почитаемых образов Богородицы на всей территории России.

Молясь у этой чудотворной иконы прозревали слепые; следуя ее зову великие воины одерживали великие победы; Кутузов благословлял ею свои войска во время войны 1812 года, а количество чтимых списков с нее не поддается исчислению...

Первообраз иконы: евангелист Лука, благословение Богородицы и дальнейшая история

По преданию, первообраз Смоленской иконы Божией Матери, с которого делались все почитаемые списки, был написан евангелистом Лукой еще при жизни Пресвятой Девы Марии, то есть, до 45 года нашей эры.

Когда евангелист Лука смиренно представил этот и два других образа взору Богоматери, Она произнесла: «Благодать Родившегося от Меня и Моя милость с сими иконами да будут».

Так и произошло. Образ, получивший впоследствии - приблизительно в начале XII века - имя Смоленской иконы Божией Матери, стал чудотворным.

Дальнейшая судьба иконы складывалась не менее интересно: до того, как попасть в Смоленск - и вообще на Русь - образ успел побывать в Иерусалиме и сотворить свое первое чудо - о нем чуть ниже - во Влахернском храме Константинополя.

На Руси икона появилась во времена киевского князя Всеволода Ярославича, взявшего в жены дочь греческого императора Константина Мономаха Анну.

Именно этой иконой император Константин благословил дочь - и ею же Анна Константиновна благословила своего сына - Владимира Всеволодовича Мономаха.

На фото вверху - утерянный после 1941 года первообраз (!) Смоленской иконы Божией Матери в смоленском соборе Успения Богородицы. Фотография сделана в 1912 году пионером цветной съемки Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским (1863 - 1944).

Первое чудо. Одигитрия

Первое чудо, связываемое со Смоленской иконой Божией Матери, случилось в те времена, когда написанный евангелистом Лукой образ еще хранился во Влахернском храме Константинополя и конечно же не назывался Смоленской иконой.

По легенде, однажды Богоматерь явилась двум слепцам и велела им идти и поклониться этой иконе во Влахернском храме. Слепцы не смели ослушаться Пресвятой Девы и сделали все так, как им было велено. В тот же день оба незрячих прозрели, и с тех пор чудотворный образ стали называть Одигитрией, что в переводе с греческого обозначает «Путеводительница».

Деталь: на фото вверху - современная церковь на месте легендарного Влахернского собора, уничтоженного пожаром в 1434 году.

Появление иконы на Руси. Первое чудо в Смоленске и вынужденные «переезды» из города

Итак, на Руси икона появилась во времена киевского князя Всеволода Ярославича.

Известно, что свадьба Всеволода Ярославича и дочери императора Константина Мономаха Анны состоялась в 1046 году, а значит и икона появилась в Киеве тогда же - именно ею император Константин благословил свою дочь.

Спустя полвека, в 1097 году, сын Всеволода Ярославича и Анны Константиновны Владимир Мономах стал князем Смоленским, а в 1101 году по его приказу в городе был возведен Успенский собор - туда и была помещена икона. Именно с этого момента образ кисти евангелиста Луки стал называться Смоленской иконой Божией Матери.

На Руси глас иконы впервые зазвучал в 1238 году. По легенде, образ Богородицы обратился к русскому воину Меркурию с повелением оградить город от подступивших к Смоленску отрядов хана Батыя. Отважный воин под покровом ночи пробрался в лагерь противников и перебил множество врагов, среди которых оказался и сильнейший воин отряда. Сам Меркурий не смог вернуться из боя живым и был прославлен в лике святых.

300 лет хранилась икона в Успенском соборе Смоленска, и лишь в начале XV века впервые на время покинула свое место - город был захвачен Литовскими войсками, и было решено перевезти чудотворный образ в московский Благовещенский собор. Икона вернулась в Смоленск в 1455 году, и в следующий раз покинула город спустя полтора столетия - в 1609 году, во время русско-польской войны.

Во время войны 1812 года икона также была перевезена из Смоленска в Москву. В день Бородинского сражения ее вместе с двумя другими почитаемыми иконами Божией Матери - Иверской и Владимирской - обнесли вокруг Белого города и Кремля. Также по личному распоряжению Кутузова икону Смоленской Божией Матери обнесли вокруг всех рядов войск.

Исчезновение иконы

Первообраз Смоленской иконы Божией Материй исчез из Успенского собора сразу же после захвата города немецко-фашистскими войсками. В 1943 году город был освобожен, но икону так и не нашли и дальнейшая судьба ее неизвестна. Сегодня в Успенском соборе Смоленска хранится список чудотворной иконы, сделанный в XVI веке. Судя по всему, автором этой работы был художник Постник Ростовец.

Среди других известных списков чудотворного образа - икона кисти Дионисия, написанная в 1482 году (на фото).

Иконографические особенности образа

Вполне вероятно, что первообраз Смоленской иконы Божией Матери является списком с более ранней Влахернской иконы, также приписываемой кисти евангелиста Луки и считающейся первым в мире образом, относящимся к типу Одигитрия - «Указующая Путь», «Путеводительница».

Для икон этого типа характерно поясное изображение Богородицы, держащей младенца-Христа на одной руке и указывающей на Него другой рукой. Центром композиции является Христос, а Пресвятая Дева, указывающая на Него, несет основной смысл этого образа - говорит о явлении в мир «небесного царя и судии».

Молитва Смоленской иконе Божией Матери:

О, Пречудная и Превышшая всех тварей Царице Богородице, Небеснаго Царя Христа Бога нашего Мати, Пресвятая Одигитрие Марие!

Услыши ны грешныя и недостойныя, в час сей молящияся и к Тебе со воздыханием и слезами пред Пречистым образом Твоим припадающий, и сице умильно глаголющия: изведи нас от рова страстей, Одигитрие Благая, избави нас от веяния скорби и печали, огради от всякия напасти и злых клевет и от неправеднаго навета вражия.

Можеши бо, о Благодатная Мати наша, не точию от всякаго зла сохрани люди Твоя, но и всяким благодеянием снабдити и спасти, разве бо Тебе иныя предстательницы в бедах и обстояниях и теплыя ходатаицы о нас грешных к Сыну Твоему, Христу Богу нашему, не имамы.

Егоже умоли, Владычице, спасти нас и Царствия Небеснаго сподобити, да спасеннии Тобою славим Тя и в будущем веце, якоже спасения нашего виновницу, и превозносим Всесвятое и Великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, в Троице славимаго и покланяемаго Бога, во веки веков. Аминь.

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