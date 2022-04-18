Тайны подземного Кремля. Почему сюда пытаются прорваться историки и коллекционеры?

Среди множества средневековых крепостей мира, сохранившихся до наших дней, одной из самых известных является Московский Кремль. В его палатах бывали немногие. Но существует часть кремлёвской территории, о которой не знает до конца никто. Это его подземелья.

Настоящим советским первопроходцем исследований подземной Москвы и Кремля в частности стал известный историк Игнатий Яковлевич Стеллецкий. Его даже называют неофициальным основателем диггерского движения России.

Раскопки на месте снесённых построек

После длительных исследований историк заявил, что строительство Кремля начиналось совсем не с возведения построек на поверхности, а с создания чёткой системы ходов и помещений подземной части. Ими занимался знаменитый итальянский архитектор Аристотель Фиораванти. Только после постройки подземного «города» итальянец начал постройку Тайницкой башни, затем передал «эстафету» своему земляку Пьетро Солари (известен в Москве под именем Петра Фрязина) для надземных построек.

Ещё при строительстве в XIX веке под Кремлём находили древнейшие ходы и целые галереи. Большая часть подземных лабиринтов навсегда останется не исследованной и какие-то обрывки сведений можно почерпнуть только из работ Стеллецкого, который лично был в подземельях Кутафьей, Арсенальной и Боровицкой башен.

Временная лестница, по которой спускались при работах группы Стеллецкого Удивительная сохранность нижних коридоров невзирая на прошедшие века Вход в подземные галереи Кремля. Кто знает, в каких глубинах они теряются...

Подземные ходы соединяют все башни Кремля, и далее каждый из них разветвляется ещё на несколько путей, уводя в разные стороны. По ним свободно проедет несколько всадников, или лошадь, запряжённая в телегу. Имелись ходы, которые вели от царских палат далеко за пределы центра города. По ним монаршую семью могли вывезти в случае нападения врагов на Кремль.

Скорее всего, его подземелья навсегда сохранят свои тайны. Есть предположения, что в тайных комнатах и коридорах спрятаны несметные богатства, накопленные ещё во времена княжеской Руси. Существование таких грандиозных по масштабам подземных ходов подтверждается множеством старинных документов.

Учёный мечтал найти библиотеку Ивана Грозного, но органы Госбезопасности СССР всячески ограничивали его изыскания, разумно опасаясь, что энтузиаст подземелий раскроет важные тайны государственности. Его архивами очень интересовались коллекционеры и иностранцы.

Некоторые из известных открытий в кремлёвских подземельях

Подземный ход высотой в человеческий рост на глубине 15-ти метров под Мавзолеем, засыпанная землёй лестница 15-го века за замуровкой Средней Арсенальной башни, галерея от Набатной до Спасской башни, где не смогли определить начало и конец, таинственная железная дверь между Архангельским и Благовещенским собором. Не единожды находили в подземных галереях груды костей, могилы и скелеты в старинном вооружении.

Сегодня действия диггеров всячески ограничивают, ссылаясь на требования безопасности. Невзирая на это они сумели установить, что подземная Москва уходит вниз не менее чем на 12 уровней. На сколько уровней уходите её центр, Кремль – вряд ли достоверно известно хоть кому-то из современников.

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