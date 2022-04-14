Золотое русское платье самой несчастливой императрицы

С прекрасного парадного портрета, выполненного Иван Макаровым, на нас смотрит грустными глазами хрупкая и нежная императрица Мария Александровна в богатом русском платье. Она буквально усыпана драгоценными камнями, а шею ее обвивают роскошные нити жемчуга.

Фигура на портрете всегда казалась мне невероятно трогательной. Хрупкая, тоненькая женщина кажется сейчас рухнет под тяжестью всех этих драгоценностей. Однако, Мария Александровна не согнулась под ударами, уготованными ей судьбой. За внешней хрупкостью скрывался благородный и гордый характер.

Императрица Мария Александровна в русском платье, 1857г, И.К. Макаров

Мария Александровна и Александр II поженились, будучи отчаянно влюбленными друг в друга. За почти сорок лет брака она родила супругу 8 детей, но этот брак сложно назвать счастливым. Император часто увлекался другими женщинами, а его длительный и очень серьезный роман с княжной Долгорукой причинил много горя Марии Александровне. Ведь любовница мужа и их дети поселились этажом выше стареющей и уже смертельно больной туберкулезом законной супруги.

Но, она переносила все это с царским достоинством, ни разу не упрекнув и не устыдив Александра. «Призванная прощать изо дня в день в течение многих лет, она ни разу не проронила ни жалобы, ни обвинения. Тайну своих страданий и унижений она унесла с собой в могилу».

Только после смерти сына не смогла она оправиться, тогда и пошатнулось здоровье Марии Александровны.

Разве такая женщина согнется под тяжесть жемчугов?

Но, вернемся к портрету. Он был написан в 1857 г., через год после коронации Марии Александровны и Александра II.

На императрице русское платье из золотой ткани, могу предположить, что это глазет – ткань для которой на шелковую основу нашивают тончайшие золотые или серебряные нити и достигается эффект зеркального сияния.

Корсаж и юбка расшиты серебром и украшены драгоценными камнями. Только посмотрите, что это за камни, какой величины.

На груди корсажное украшение из бриллиантов, рубинов и сапфиров. А на нее бриллиантовое колье и огромными каплевидными жемчугами.

На бархатный кокошник нашиты бриллианты и нити жемчугов, еще три нити обрамляют лицо императрицы. Мария Александровна обожала жемчуг.

С кокошника ниспадает прозрачная вуаль с золотым узором. На руках у императрицы золотые браслеты усыпанные бриллиантами. На одном из них можно рассмотреть портрет Александра II.

После коронации в Кремлевском дворце несколько дней не прекращались праздники и маскарады. На одном из них все присутствующие должны были явиться в народных костюмах. И Мария Александровна была именно в этом золотом платье.

«Портрет императрицы Марии Александровны, вдовствующей императрицы Александры Федоровны и великой княгини Александры Иосифовны», М. Зичи, 1857г

Придворный художник Михаил Александрович Зичи запечатлел императрицу и вдовствующую императрицу Александру Федоровну на этом балу, легко можно понять, что наряд тот самый.

Литография по рисунку Леона Ноёля из книги "Описание священнейшего коронования их императорских величеств государя императора Александра II и государыни императрицы Марии Александровны всея России 1856"

Как великолепна должна была быть Мария Александровна в тот день!

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