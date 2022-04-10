Зачем в годы Второй Мировой войны американским войскам понадобились женские чулки?

Актриса Дороти Шорт

В 1940-х годах женские чулки являлись дефицитной вещью, продавались по фантастическим ценам и, неожиданно, оказались очень востребованы в американской армии.

В 1941 году пропаганда обязывала женщин сдавать чулочные изделия в специальные пункты приёма для нужд фронта.

Зачем войскам США потребовалась женская одежда?

Нейлоновое чудо

Дело в том, что первые женские чулки изготавливали из нейлона — полимерного материала, синтезированного в 1935 году Уоллесом Карозерсом из продуктов переработки нефти и каменного угля.

Благодаря своей прочности и износоустойчивости продукт быстро нашёл применение в производстве парашютов, москитных сеток, рукояток оружия и других товаров военного назначения.

Изобретение Уоллеса Карозерса в чулочной промышленности

Однако, наибольшую прибыль открытие принесло в изготовлении женской одежды. Изделия из полимера заменили собой более дорогие и дефицитные товары из шёлка.

Тонкий, прозрачный материал, не выгорающий на солнце, не теряющий формы при растягивании и плотно облегающий по ноге, вызвал невероятный переполох. В день распродавались по несколько миллионов пар, универмаги собирали километровые очереди, а элемент одежды взлетел на самый пик моды.

Ажиотаж достиг таких масштабов, что барышни, которые не могли себе позволить нейлоновую обновку, имитировали наличие чулков подкрашивая ноги в светло-коричневый цвет и рисуя стрелки карандашом.

Американские десантники

С вступлением США во Вторую Мировую войну военная промышленность перестала справляться с обеспечением армии нейлоном. Тогда-то власти и обратились к дамам с просьбой сдать все приобретенные чулки на военные нужны.

В чистом виде чулки, конечно, не применяли. Их отправляли на переработку. В этих условиях чудо-ткань сильно подскочила в цене, оказавшись втрое дороже натурального шёлка.

Сегодня нейлон по-прежнему очень востребован. Материал применяется практически во всех сферах производства, от бытовых изделий до медицинских товаров.

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