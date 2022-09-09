Что стало с учителем истории, который поставил двойку сыну самого Сталина

Были времена, когда дети вождей учились в школе вместе с детьми обычных граждан. Да, да - такое было в тридцатых годах прошлого столетия. В то время по доносу соседа могли посадить или расстрелять, даже до конца не разбираясь в ситуации. Но даже при таких трудных жизненных условиях у нас работали честные и принципиальные люди, которые не хотели заискивать перед начальством.

Владимир Мартышин - это учитель истории, который преподавал у сына самого Сталина. Василий был отвратительным учеником с трудным характером. Он мог не отвечать на вопросы во время занятий и не делать домашние задания. Он знал, что все боятся его отца и вёл себя хамовато.

Учителю Владимиру надоело терпеть выходки разбалованного ребёнка и он поставил ему в четверти двойку. Перепуганный директор вызвал учителя и приказал всё исправить. Но Мартышин был непреклонен. Тогда трусливый директор сам переделал 2 на 4, а учителя уволил.

Василий Сталин

У Владимира было двое детей и теперь он не мог устроится никуда на работу. Видимо директор распространил нехорошую характеристику про хорошего учителя. Доведенный до отчаяния Мартышин написал письмо лично Сталину и рассказал не только про свою ситуацию, а про всё что происходит в школе и как учителя заискивают перед Василием.

Что случилось после письма Сталину

Через какое-то время на пороге дома учителя стояли два человека из НКВД.

Один из них протянул сильно испугавшемуся Владимиру письмо. Учитель не поверил своим глазам. В письме Сталин извинялся за своего сына и сетовал, что не может заниматься его воспитанием.

Привожу его целиком:

Чуть позже учителя восстановили в должности, а трусливого директора уволили. Вот какие раньше были времена, вот какие люди были.

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А вы знали об этом?

Любопытно, что после того, как Сталин объявил Фрейда "мелкобуржуазным отродьем", Фрейд в ответ ославил русских большевиков, объявив, что лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" носит ярко выраженный гомосексуальный характер. После чего Сталин тут же заказал Мухиной гетеросексуальную статую "Рабочий и колхозница"!

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