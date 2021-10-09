10 вопросов об искусственном интеллекте и ответы на них

Среди населения растет обеспокоенность концепцией искусственного интеллекта. В последнее десятилетие интерес к данному вопросу значительно вырос. От оптимизации логистики до проведения исследований - интеллектуальные машины трансформируют все способы нашей деятельности.

По данным инвесторов и опросов, машинное обучение и искусственный интеллект скоро станут частью нашей повседневной жизни. Это довольно очевидно. Такие гиганты, как Amazon, Alphabet, Facebook и Microsoft, уже сделали интеллектуальные машины частью своих систем. Существует множество этических и социальных проблем в данной области. В статье рассмотрим десять самых часто встречающихся вопросов на эту тему.

10. Чьим стандартам они следуют?

Обвинения в предвзятости являются обычным делом в нашей рабочей среде. Машинное обучение, одна из ветвей искусственного интеллекта, связанная предложениями продукта, алгоритмами распознавания лиц и рекламными механизмами, работает с многочисленными данными, чтобы идеально оттачивать алгоритмы. Если информационный инструктор будет предвзятым, система в конечном итоге примет явные или скрытые предубеждения. Поэтому, когда люди говорят об искусственном интеллекте, вполне логично, что возникает вопрос, какие стандарты берутся за основу.

9. Кто возьмет на себя вину, если кто-то допустит ошибку?

Будем надеяться, разработчикам удастся избежать предвзятости.

Обвинения в сфере торговли и коммерции - общая особенность в организациях. Старшие сотрудники перекладывают всю вину и ответственность на младших работников, и наоборот. Тот, кто не может переложить вину, часто считается виновником и сталкивается с последствиями. Если источником фатальной ошибки окажется самообучающаяся машина, кто возьмет на себя вину? Логично, что робот не может быть привлечен к ответственности.

8. Можно ли заставить алгоритмы принимать контекстные решения?

Контекстные решения стали неотъемлемой частью жизни людей. Одна из многих проблем, связанных с искусственным интеллектом, заключается в том, смогут ли машины научиться этому искусству принятия подобных решений. Например, логично, чтобы компания повышала цены на свою продукцию при постоянно растущем спросе. Или, например, что касается фармацевтических компаний, здесь часто нельзя изменять цену независимо от спроса. Может ли машина учитывать эту информацию при принятии субъективного решения?

7. Могут ли машины пересмотреть моральные стандарты?

Различные общества имеют разные моральные стандарты. Однако при необходимости вы обнаружите, что люди постоянно участвуют в дебатах, чтобы преодолеть свои разногласия. Иногда может потребоваться вмешательство третьей стороны, чтобы обсуждение было логичным. Могут ли технологии машинного обучения сделать возможным такой же свободно идущий диалог и смогут ли они когда-либо пойти на компромисс для дружеского разрешения ситуации?

6. Смогут ли интеллектуальные системы перехитрить людей в долгосрочной перспективе?

Очень сильные и крупные животные, такие как динозавры, вымерли. Единственная причина, по которой люди, такие мелкие, какими они кажутся по сравнению с некоторыми крупными плотоядными животными, остались на вершине пищевой цепи, - это их интеллект и изобретательность. Как показано в одном из классических фильмов Уилла Смита «Я, робот», серьезная проблема искусственного интеллекта в том, что он может повлиять на судьбу человечества. Однажды мы проснемся и обнаружим, что созданные нами машины стали намного умнее нас, и мы не в силах их больше контролировать.

5. Как мы можем гарантировать безопасность искусственного интеллекта?

Чем мощнее машины становятся, тем больше они могут использоваться для совершения нечестных действий. Что случится с миром, если террористическая организация захватит систему искусственного интеллекта? Есть ли у нас система кибер-безопасности, которая бы гарантировала, что этого никогда не произойдет?

4. Как будет распространяться доход, созданный машинами?

Экономическая система, в которой мы живем, подразумевает выплаты компенсаций людям на основе их вклада в экономику. Это отображается в виде почасовой или месячной заработной платы. Если искусственный интеллект делает все деньги в компании, состоящей из нескольких сотрудников, какова будет общая формула распределения дохода, созданного искусственным интеллектом в такой экономике?

3. Могут ли люди полностью доверять машинам?

Люди не доверяют друг другу по многим причинам, но есть ли у нас повод доверять роботам? Существует прогноз Стивена Бробста, технического директора Teradata, что к 2020 году десять процентов людей будут протестовать против применения искусственного интеллекта в нашей жизни. Люди чувствуют себя неловко, когда они не понимают, как принимаются решения. Это еще одна серьезная проблема, связанная с искусственным интеллектом.

2. Что будет с личной неприкосновенностью?

Методы машинного обучения подразумевают использование большого количества разной информации. Еще одна серьезная проблема, связанная с искусственным интеллектом, заключается в том, что предприятия, основанные на этой технологии, будут стремиться использовать данные с согласия другого лица или без такового, чтобы повысить эффективность своих услуг и перехитрить конкурентов.

1. Станет ли искусственный интеллект причиной безработицы?

Искусственный интеллект привел к автоматизации работы. Единственная машина теперь представляет собой сложные процессы, которые когда-то контролировались большим количеством персонала. Многие учреждения сокращают расходы, заменяя людей машинами. Рост безработицы является самым вопиющим среди всех проблем, связанных с искусственным интеллектом.

Исследователи искусственного интеллекта заявили, что идея о том, что машины когда-нибудь перехитрят людей, остается мифом. Однако некоторые опасения по этому поводу, например, как все повлияет на жизнь и труд, остаются подлинными. Пока на некоторые из этих вопросов не будут предоставлены убедительные ответы, людям может быть трудно доверять машинам.

А как считаете вы: представляет ли искусственный интеллект серьезную угрозу для людей?

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