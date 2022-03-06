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15 занимательных фактов о нашем удивительном мире

Мир полон интересностей! Есть еще много неизведанного в прошлом, и вокруг постоянно что-то меняется, и оставаться равнодушными к этим событиям невозможно. Мы собрали разные интересные факты, чтобы они пополнили копилку ваших знаний. Некоторые могут удивить!

1. Знаменитости, уставшие от постоянного вмешательства папарацци в их жизнь, используют шарфы, которые портит кадры назойливым фотографам

15 занимательных фактов о нашем удивительном мире

2. В Тибете выращивают черные алмазные яблоки. Внутри они такого же цвета, как обычные

15 занимательных фактов о нашем удивительном мире

3. Так в самолетах перевозят лошадей

15 занимательных фактов о нашем удивительном мире

4. На вас когда-нибудь нападало дерево? Это растение с колючками называют «дерево-динамит» или «взрывающееся дерево»

На самом же деле это — хура, одно из опаснейших растений в мире. Не только потому, что имеет шипы, оно к тому же еще и ядовито. При созревании его плоды натурально взрываются, семена могут отлететь на 100 метров.

15 занимательных фактов о нашем удивительном мире

5. Нет, это не товар из лавки приколов, а специальные очки с диоптриями для людей, чье зрении — 20

15 занимательных фактов о нашем удивительном мире

6. До 1920-х годов в Англии и Ирландии была работа под названием «knocker-up»

Ее суть заключалась в том, чтобы будить людей на работу. Они стучали в окна и двери первых этажей, до верхних доставали с помощью «плевалок»

15 занимательных фактов о нашем удивительном мире

7. В Университете штата Огайо есть дорожки, но выложены они были на основе маршрутов студентов, которые ходили там когда-то

15 занимательных фактов о нашем удивительном мире

8. Кошки ставят задние лапы на отпечатки передних, так они минимизируют следы и шум

15 занимательных фактов о нашем удивительном мире

9. В индийском городе Черапунджи есть подвесные мосты из корней, созданные практически самой природой

Племена народа кхаси, которые проживают на этой территории, возделывают живые мосты.

Первые упоминания о подобных сооружениях датируются 1844 годом

15 занимательных фактов о нашем удивительном мире

10. Японские полицейские стреляют краской в машины и людей, чтобы идентифицировать их. Так другие полицейские будут знать, кто преступник

15 занимательных фактов о нашем удивительном мире

 

 

11. В Китае есть древнее дерево гинко, которому больше 1000 лет

Осенью оно превращает землю под собой в желтое покрывало. Тысячи туристов ежегодно съезжаются, чтобы полюбоваться чудом природы

15 занимательных фактов о нашем удивительном мире

12. Кошачий язык под микроскопом выглядит, как сотни крошечных язычков

15 занимательных фактов о нашем удивительном мире

13. Безвоздушные шины, напечатанные на 3D-принтере, облегчают жизнь велосипедистам

15 занимательных фактов о нашем удивительном мире

14. Многие думают, что айсберги одноцветные. Однако во время таяния ледяных шапок, они придают айсбергам разные оттенки (коричневые, зеленые, желтые), из-за чего они становятся даже полосатыми

15 занимательных фактов о нашем удивительном мире

15. Пончики бывают не только круглые, как все привыкли, но и квадратные

Они занимают столько же места, сколько и круглые, хоть и содержат на 27% больше теста

15 занимательных фактов о нашем удивительном мире

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