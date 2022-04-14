По воле Тайного совета: афера Анны Иоанновны

Серые кардиналы – Долгоруковы и Голицыны, решают посадить на трон очередную марионетку.

Анна Иоанновна.

В этот раз скоропостижно скончался юный Петр II. Династия Романовых пресеклась по мужской линии. И хотя наследников – мужчин не осталось, из непростой ситуации был вполне законный, а главное в духе Петра I, выход. Дело в том, что императрица Екатерина I оставила, заверенное по всем правилам, завещание (тестамент). В полном соответствии с указом Петра Великого от 1722 года «О престолонаследии», в завещании четко был прописан порядок наследования престола после её смерти.

Итак: после Екатерины наследует Петр II (эту волю вельможи исправно исполнили). В случае если у Петра II не останется наследников по мужской линии (как и случилось), престол наследует Анна и её потомки (дочь Петра I и Екатерины).

Однако, члены Верховного тайного совета к 1730 году, уже вкусили всю полноту власти без ограничений. Им нужна марионетка на троне.

Стоит сделать оговорку по поводу тайного совета. Формально он создавался еще Александром Меньшиковым в 1726 году как совещательный орган при императрице Екатерине I. Реальной его задачей было создавать ширму для прикрытия истинного правителя - Меньшикова. Во время правления Петра II (1727-1730) власть в Верховном совете захватили Долгоруковы. К 1730 году их было в совете трое из семи. К тому же их полностью поддерживали братья Голицыны (Дмитрий и Михаил). При таком раскладе становится предельно ясно, кто на самом деле властвовал в стране последние два с половиной года.

В общем «Верховники» (так прозвали Верховный тайный совет), то есть Долгоруковы никоим образом не захотели добровольно отдавать власть. Они просто-напросто отмахиваются от завещания Екатерины. Мотивируют просто - «…лифляндская прачка нам не указ…». Они напоминают всем о «подлом» (простом), происхождении императрицы.

С их подачи решено пригласить на престол потомков Ивана V. Старшую дочь – Екатерину Ивановну «Верховники» сразу отметают из-за опаски вмешательства в государственные дела её мужа – герцога Мекленбург-Шверинского. Да и сама Екатерина обладала через чур независимым характером.

Предпочтение отдали её младшей сестре, герцогине Курляндской Анне Иоанновне.

Анна Иоановна Романова, племянница Петра I, родилась в 1693 году. В 17 лет была отдана замуж за герцога Курляндии. В 1712 году овдовела. До 1730 года оставалась в своем герцогстве, не имея никакого влияния на государственную политику. Её кандидатура устроила всех членов Верховного совета. Князь Дмитрий Голицын предложил ограничит власть монарха специальным договором - «Кондициями».

Верховный совет направил своих послов к будущей императрице. Они преподнесли «Кондиции» Анне Иоановне как волю народа. «Верховники» не учли одного. Несмотря на то, что они соблюдали строжайшую секретность (никого не выпускали из столицы), гонцы от их противников Ягужинского, Феофана Прокоповича и сомневающегося Остермана все таки сумели прорваться в Митаву (столица герцогства Курляндского), и предупредить Анну о замысле тайного совета.

Итак: Анна Иоановна предупреждена о замысле «Верховников», и все равно 28 января 1730 года подписывает «Кондиции». Почему? Неужели она не понимала, что подписывая этот документ и вступая на престол, она фактически становится заложницей в руках тайного совета. Да, будущая императрица имеет славу тихой и послушной женщины, но она далеко не так глупа, как про неё думали царедворцы.

Легкому подписанию «Кондиций» было две причины:

1. Анне Иоанновне настолько опротивело свое герцогство, что она была согласна, на что угодно лишь бы от туда уехать. Тем более, что дела с каждым годом в Курляндии шли все хуже и скоро её пришлось бы влачить совсем уж жалкое существование.

2. От гонца Остермана кроме предупреждения о подоплеке «Кондиций» она получила вести о расстановке политических сил в Москве. Эти вести давали её серьезную надежду, что она сможет переиграть «Верховников» и избавится от их власти.

Дмитрий Голицын и Василий Долгоруков, главные участники Верховного совета, переоценили свои силы. При составлении «Кондиций» они пренебрегли не только интересами служилых людей, но и интересами большей части дворянства, в том числе других богатейших родов. Князья Черкасский, Трубецкой, Юсупов, Ягужинский – это только начало списка их противников, а он был очень длинным.

Но самая главная ошибка заговорщиков была в том, что они не смогли сохранить в тайне свои пресловутые «Кондиции». Как показала история, секретом «полишинеля» этот документ сделал граф Остерман. Когда 2 февраля князь Дмитрий Голицын на расширенном заседании Совета зачитывал «волю» Анны Иоанновны, все присутствующие аристократы понимали, чья эта воля на самом деле.

К моменту прибытия Анны Иоановны в Москву, где она приняла присягу (15 февраля). Весь город гудел как растревоженный улей. В каждом более-менее знатном доме организовывались политические кружки. Каждый значимый род считал своим долгом составить проект государственного устройства. Только императорская гвардия придерживалась четкой позиции – она будет подчиняться только самодержавному монарху. Напряжение росло с каждым днем.

Развязка драмы наступила 25 февраля в Кремле. Князь Черкасский подает Анне Иоановне челобитную, пописанную 87 дворянами. После него, еще одну челобитную подает князь Трубецкой, она подписана уже 166 дворянами. В обоих документах звучит одна просьба – отвергнуть власть Верховного совета, вернуть абсолютное самодержавие.

Анну охраняют, преданные ей гвардейцы, они готовы разорвать любого, кто сделает неосторожное движение в её сторону. Императрица решается на отчаянный, но давно задуманный шаг. Прилюдно, в присутствии многих дворян и всех членов Верховного совета она разрывает «Кондиции».

План Верховного тайного совета с треском провалился. Анна Иоанновна закрепилась на троне на следующие десять лет. Абсолютная монархия сохранилась.

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