Археологи нашли в Китае 2600-летний монетный двор

На месте древнего города Гуанчжуан на востоке Китая археологи нашли остатки монетного двора, в котором изготавливали деньги еще 2600 лет назад. Ученые считают, что это самый старый монетный двор в мире, пишет National Geographic.

У найденных монет форма лопаты, никаких специальных знаков на них не обнаружили. Лопатовидные монеты являются древнейшей формой товарных денег, которые использовали во времена китайской династии Чжоу до 221 года до нашей эры. Кроме монет, археологи нашли глиняные формы для их изготовления и куски металлического мусора.

Возраст монет определили с помощью радиоуглеродного датирования. До этого древнейшими монетами считались те, которые находили в Турции и Греции.

Antiquity

В целом в течение раскопок с 2015-го до 2019-го года археологи нашли на этой территории большую ремесленную зону: мастерские по производству бронзы, керамики, нефрита и костно-артефактных изделий.

Литейный завод бронзы занимал наибольшую площадь. На его территории нашли 2000 ям для выгрузки производственных отходов, в которых было много ковшей, незавершенных или разбитых бронзовых изделий, глиняных форм, угля и обломков печи. Оттуда изъяли более 6 тысяч глиняных форм для изготовления ритуальной посуды, оружия, фурнитуры для колесниц, музыкальных инструментов и украшений.

В июле на северо-востоке Польши нашли серебряные монеты, отчеканенные более 1100 лет назад. Польские археологи считают, что эти монеты могут иметь отношение к одному из самых ранних эпизодов вооруженного вымогательства в этом регионе. В 845 году армия викингов осадила Париж, а франки расплатились с ними двумя тоннами серебра, чтобы избежать разрушения города. Что случилось с этим выкупом, оставалось загадкой.

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