Миф о правомерности депортации некоторых народов СССР

Сегодня мало кто в цивилизованном мире верит в советский миф о необходимости депортации многих народов СССР, а подобное варварское массовое выселение целых народов палачом народов Сталиным считается обыкновенным геноцидом, который мог совершить только величайший злодей современности !

И разве можно оправдать подобное злодеяние, если некоторые народы не только выселяли и истребляли, но и пытались отобрать у этих народов Родину, раздавая ее земли представителям других народов(подобного злодеяния еще не знала история человечества)!И если бы не подох бы величайший злодей современности Сталин ,то эти героические народы однозначно потеряли бы свою Родину! Подобное, например ждало Чечено-Ингушскую АССР, которую кровожадный изверг Сталин собирался полностью уничтожить, не оставив даже следов на карте, передав эту территорию соседним народам !

И разве прогрессивное человечество может забыть и простить чудовищные злодеяния в чеченском селении Хайбах, когда 700 жителей были заперты в колхозную конюшню и строение было подожжено.Когда же под натиском людей ворота конюшни рухнули, обезумевшая толпа детей, больных, стариков, беременных женщин, хлынула наружу, где их стали расстреливать не каратели СС, а куда более свирепые и жестокие сталинские душегубы!

Вблизи Галайн-Чожского озера в процессе депортации было расстреляно и брошено в озеро 600 детей, женщин и стариков. В больницах калек и больных на стационарном лечении нелюди в военных мундирах убивали прямо на месте, не щадя ни детей, ни женщин, ни стариков.Так в центральной урус-мартановской больнице, где в общей сложности набралось 72 больных, всех живьём сбросили в овраг и засыпали мусором. После сбора основной массы депортируемых, началась кровавая и беспощадная охота за оставшимися и прячущимися жителями.

Пригодные для употребления продовольственные припасы сжигались, а вместо них разбрасывалась отравленная пища, жертвами употребления которой становились преимущественно голодные дети. Физически уничтожался не только народ, но и его культурные ценности.Например, в Шатойском районе было подорвано 200 культурных объектов. В Грозный со всех концов республики свозились древние рукописи, религиозно-философские трактаты, древние манускрипты из библиотек, которые сжигались в центре города.Кроме того, указом Президиума Верховного Совета СССР уже 7 марта 1944 года была полностью ликвидирована Чечено-Ингушская АССР.

Вместе с тем разве можно назвать депортацией, когда в лютые февральские морозы почти полмиллиона чеченцев и ингушей были выгнаны из своих домов, погружены в вагоны для скота и отправлены на смерть в степи Казахстана.В таких условиях депортируемым пришлось провести целый месяц в пути, в результате чего от голода, обморожения и разрыва мочевого пузыря(поезд останавливался редко и возможности сходить в туалет просто не было) в вагонах погибли полторы тысячи человек.Тела умерших не позволяли хоронить, их просто выбрасывали прямо из вагонов, а некоторые обезумевшие родители везли тела своих погибших детей с собой.

Железная дорога от Грозного до Казахстана в то время была усыпана трупами людей, которых палач народов и изувер Сталин решил образцово наказать! На новых местах переселенцы оказались без жилья, без средств к существованию и это также стало причиной высокой смертности. За весь период изгнания, погибло около 200 тысяч чеченцев и 30 тысяч ингушей, что почти каждый второй чеченец или ингуш.

И после всего этого ужаса, у некоторых псевдоисториков и одурманенных сталинской пропагандой подонков поворачивается язык говорить о депортации? Нет господа! Это была не депортация, а обыкновенный геноцид чеченского и ингушского народов, который в 2004 году совершенно справедливо признал Европарламент!

Неужели столь малочисленные, но гордые и героические народы представляли большую опасность для Великой Державы? Неужели противостоянием кучки отщепенцев можно оправдать эту чудовищную и варварскую акцию? Вместе с тем непонятно, как эти народы могли массово сотрудничать с врагом, если Чечено-Ингушетия вообще не была оккупирована немцами. Кроме того, военной необходимости в депортации этих народов абсолютно не было, поскольку шел уже 1944-й и вермахт к тому времени был отброшен далеко от Кавказа и необходимости обезопасить свой тыл не было. Скажу больше, если бы определенная часть чеченцев и ингушей на самом деле активно сотрудничала бы с немцами , даже тогда это не даёт никому право уничтожать и наказывать целые народы!

Что же касается дезертирства и измены, то может напомнить сторонникам палача народов Сталина как 3.8 миллиона советских солдат сдались немцам в первые 3 месяца войны. Или сторонники депортации забыли предательство целой армии Власова,массовое противостояние казаков, зверства украинских бандеровцев и прибалтийских националистов, ревностно служивших Гитлеру?

Любопытно, а знают ли господа сталинисты, что-либо о небывалом предательстве русских в лице Русской Освободительной Народной Армии, которая к концу 1942 года насчитывала 10 тысяч штыков? Речь идет не о предательской армии Власова, а армии ,которая сформировалась в,так называемой, Локотской республике – одной из первых русских автономий на оккупированной фашистами Брянщине.

Хотелось бы также напомнить забывчивым сталинистам о массовом беспрецедентном сотрудничестве с немцами украинцев. С 21 августа по 15 ноября 1941 года на территории Украины возникла «Олевская республика», создателем которой стал украинский националист и руководитель «Полесской сечи» Тарас Бульба-Боровец. К ноябрю 1941 года численность казаков возросла до 10 тыс. и руководство 213 немецкой охранной дивизии легализовало антисоветскую деятельность украинских коллаборационистов.

Заслуживают внимания исследования видного российского историка К. М. Александрова, по сведениям которого в период с 1941 по 1945 год в составе Вермахта воевало около 1,2 миллиона граждан Советского Союза. Из них не менее 400 тысяч человек были русскими по национальности. Остальные это украинцы (250 тысяч), жители стран Прибалтики (200 тысяч), выходцы из Средней Азии (180 тысяч), представители народов Северного Кавказа (28 тысяч), крымские татары (10тыс.) и т.д.. Обратите ,пожалуйста, внимание на последние цифры, которые, несмотря на относительно малые величины, почему-то стали причиной депортации народов Северного Кавказа и крымских татар!Как ни прискорбно, но на сторону немцев перешли даже два Героя Советского Союза – старший лейтенант Бронислав Антилевский и капитан Семен Бычков!

Сегодня стало известно ещё одно «героическое» деяние Сталина. Оказывается, он готовил выселение и всех украинцев в Сибирь ,однако выполнение этого приказа было приостановлено вскоре после начала выселения, очевидно, из-за продолжающейся войны и непредсказуемой реакции миллионов украинцев на фронтах и в тылу. Заслуживает внимания выступление Сталина в 1945 году,где он сказал: «Украинцы, белорусы и казаки массово предали советскую власть и заслуживают депортации, но их так много, что осуществить это нереально, а жаль».

Любопытно, почему тиран не причислил к ним и самих русских, которые ,как ни странно, превзошли по количеству предательств представителей других народов СССР! Господа! Вдумаетесь в эти изуверские слова величайшего злодея современности, который фактически сожалеет, что у него нет возможности уничтожить и наказать многочисленные народы! Видимо поэтому «отец народов» всю свою неистовую злобу обрушил на малочисленные народы, с которыми ему просто легче было справиться?

Невероятно, но многие историки сходятся во мнении, что общее число депортированных людей составляет более 6 млн. человек, при этом около 1,2 млн. человек погибло непосредственно во время проведения депортации и транспортировки в места назначения. Последняя цифра поражает в первую очередь тем, что отчетливо отражает жестокость и варварство проведенной депортации и лишний раз доказывает, что это был фактически геноцид собственного народа!

Однозначно в истории войн России, пожалуй, не было столь массового противостояния, а порой и предательства со стороны русских, украинцев, белорусов и представителей малых народов.Безусловно, столь массовый советский коллаборационизм является наглядным примером несостоятельности и утопии советского строя, который продержался всего 70 лет за счёт: голода, страданий, убийства царской семьи, чудовищной гражданской войны, разрушения церквей, гибели и геноцида миллионов людей,насильственному порабощению и советизации союзных республик и т.д .

Нетрудно догадаться, что столь массовое противостояние советской власти во многом объясняется крайне необдуманной и агрессивной политикой сталинского кровавого режима, в результате чего у населения росла ненависть к этому жестокому тоталитарному режиму и многие открыто выступали против него.И здесь нет ничего удивительного, поскольку после красного террора, разрушения церквей многократного раскулачивания и массовых репрессий у большевиков было много противников, тем более что их никто не просил насильно покорять соседние страны, делая из них союзные республики?

Политика советской власти, особенно в области коллективизации сельского хозяйства, вызывала массовое недовольство .Кроме того,начиная со второй половины 20-х годов советская власть начала наступление на шариатские суды и исламские традиции в целом. Именно этим можно объяснить столь значительное количество ярых противников советской власти, воевавших во время ВОВ фактически не против СССР, а против сталинского тоталитарного и рабского режима.

И разве чеченцы и ингуши, как и представители многих народов, не шли на крайние меры ради независимости своей страны от сталинской диктатуры и произвола? Несомненно, во многом виноват сам сталинский преступный режим! Именно поэтому многие чеченцы и ингуши, которые в составе «Дикой дивизии» героически сражались и защищали царя-батюшку и отечество, были вынуждены противостоять сталинской диктатуре и произволу!

Не надо также забывать, что многие чеченцы и ингуши доблестно воевали в составе Красной армии и 2300 чеченцев и ингушей героически погибли на фронте.Только в обороне Брестской крепости участвовали до 400 выходцев из Чечено-Ингушетии. Одним из защитников Брестской крепости был Магомед Узуев, которому в 1996 году посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации. Несмотря на это, многие из спасшихся героев тоже подверглись сталинским преследованиям.

Безусловно, все народы Кавказа показали свое мужество и патриотизм в борьбе с немецкими захватчиками!Не надо также забывать, что знаменитую фразу «Русские не сдаются!» крикнул, подрывая себя гранатой, герой Великой Отечественной войны представитель именно депортируемого народа – адыгский поэт Хусейн Андрухаев!Именно героизм кавказцев в первую очередь не позволил Гитлеру захватить Кавказ!

Депортациями Сталин рассчитывал достойно наказать и одёрнуть малые народы, чтобы окончательно сломить их стремление к независимости и укрепить свою тоталитарную империю. Конечно, в мирное время ему трудно было осуществить геноцид этих народов, поэтому он использовал переломный момент в войне и со свойственной ему жестокостью отомстил целому народу. Однако кровавый изверг в результате этого добился только того, что у населения еще больше росла ненависть к этому жестокому диктаторскому режиму и многие открыто выступали против него.

Скажу больше, что одной из причин развала СССР в девяностых была не только несостоятельность и утопический характер советского строя, но ,безусловно, и кровавое наследие сталинского режима. Именно поэтому,даже после объявления независимости и выхода из состава СССР, многие постсоветские республики сохранили натянутые отношения с Россией, хотя сегодняшняя Россия не может и не должна отвечать за неоправданный фанатизм и вандализм сталинского кровавого режима!

Важно также отметить, что депортации народов происходили и в других странах. Особенно примечательна в этом плане Америка, в который 1942 году были интернированы с западного побережья вглубь страны японцы, немцы, итальянцы и т.д... Причем, эта мера была не репрессивной, а чисто превентивной, и именно поэтому она проводилась до начала военных действий, а не после победоносного наступления, когда основной задачей Сталина было наказание гордых горцев!

Кроме того, условия содержания были «райскими» по сравнению с сталинскими лагерями смерти для депортируемых, а в 1946 году всех без проблем власти вернули в прежние места проживания, извинившись и даже раздав каждому депортируемому 20 тысяч долларов компенсации за доставленные неудобства! Вот как это происходило в цивилизованных странах, а не в варварской большевистской стране !

Исходя из вышесказанного разве недостаточно, чтобы полностью признать преступными деяния сталинского режима против не только чеченцев и ингушей, но и многих народов? Да ,победителей, казалось бы , не судят, однако непозволительно скрывать совершённые ими преступления перед человечеством! Вместе с тем, если в 1991 вышло постановление «Реабилитировать все репрессированные народы РСФСР, признав незаконными и преступными репрессивные акты против этих народов» ,а в 2004 году Европарламент признал факт депортации чеченцев и ингушей в 1944 году актом геноцида, то в этом случае ведь кто-то должен все-таки ответить за совершенные преступления?

В 1953 году ушел из жизни самый проклятый из всех проклятых людей, которые когда-либо шагали по этой земле! Перестало биться собачье сердце и работать дьявольский ум величайшего злодея и авантюриста современности. Ушел человек, в котором не было ничего человеческого – ни души, ни любви, ни жалости. Ушел человек, который на протяжении тридцати лет безнаказанно плавал в море крови отцов и братьев, в реках слез наших матерей и сестер!

Именно поэтому этот титулованный садист должен был понести наказание за все свои кровавые деяние еще при жизни, а не похоронен «помпезно» у Кремлевской стены!Именно поэтому у него на родине, в Грузии, «благодарные» соотечественники снесли главный памятник Сталина в городе Гори, выбросив его на «свалку истории»! Так бесславно завершил свой последний путь палач народов Сталин!

Вместе с тем разве не позор для великой нации, когда в стране величайших гениев выдающимся деятелем всех времён и народов выбрали психически больного параноика и педофила, стукача царской охранки , государственного преступника, устроившего геноцид своему народу,необразованного человека неизвестной национальности, поскольку до сих пор точно не известно, кто все-таки зачал палача народов Сталина , а ,следовательно, и его национальность по отцу?!Порой кажется, что даже его мать точно не знает, от кого она нагуляла это чудовище!Неужели в столь великой стране не нашлось нормального русского человека способного адекватно править своим народом?!

Люди же, которые не изменяют своего отношения к этому тягчайшему преступлению и до сих пор оправдывают эту кровавую сталинскую бойню, безусловно, в какой-то степени косвенно являются соучастниками геноцида этих народов! Как тут не вспомнить слова отважной поэтессы и патриота своей страны Анны Ахматовой «То,что Сталин подох собственной смертью — позор для его современников»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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