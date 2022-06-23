Староверы — отличие от православных и старообрядцев

В 17 столетии случился церковный раскол и, хотя с тех пор прошло уже больше чем три века, но многим так и неизвестно истинное отличие между понятиями «старовер», «старообрядец» и «православный христианин».

Если вам интересно получить ответ на поставленный вопрос, тогда предлагаю прочесть следующий материал.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Пожалуй, одно из наиболее трагических событий за российскую историю 17 столетия – раскол Русской Церкви. Он известен как церковная реформа или реформа патриарха Никона и был осуществлён действующим царём Алексеем Михайловичем Романовым совместно с его близким соратником патриархом Никоном.

Сначала внедрились кажущиеся несущественными изменения – складывание пальцев при совершении крёстного знамения иным образом, отмена поклонов до земли, но в будущем реформа начнёт затрагивать многие другие аспекты Богослужения.

Развитие церковной реформы продолжается по самое правление царя Петра I. Благодаря ей внедрилось множество новых канонических правил, обычаев и духовных установлений. Почти все составляющие религиозной жизни были затронуты при этом, а впоследствии реформа повлияет и на культуру, быт россиян.

Но далеко не все христиане были согласны с нововведениями, многие увидали в них стремление поменять само христианское вероучение, разрушить религиозный и культурный уклад, столетиями создаваемый в крещённой Руси.

Очень многие священнослужители и простые люди начали яро протестовать против изменений.

Ими были написаны сотни писем и воззваний, в которых обличались нововведения и защищалась вера, что хранилась на Руси на протяжении сотен лет. В них говорилось о том, что реформу проводят насильно, пугают людей казнями и гонениями, при этом меняется и разрушается сама христианская вера.

С осуждением к изменению веры относился и князь Григорий Потёмкин, называвший нововведение «злой верой». Говорил он о них следующее:

«Еретицы суть крещающии во злую свою веру, крестят хуляще Бога во Святой Троицы единаго».

Всех противников церковной реформы предали анафеме по решению Московского собора 1656 года. Они были отделены от официальной церкви. Тогда то и возникает определение «старая вера» — то есть та, которая была до Раскола Русской церкви. Её приверженцев – то есть тех, кто не согласился с церковными реформами, проведёнными патриархом Никоном и продолжающих использовать древнерусские церковные установления, начинают именовать «старообрядцами».

Те же, кто принял реформу, стали известны как «нововеры» либо «новолюбцы».

СТАРООБРЯДЦЫ И СТАРОВЕРЫ – В ЧЁМ РАЗНИЦА?

Многие люди убеждены в том, что староверы и старообрядцы выступают представителями одного и того же мировоззрения. Во многом здесь виноваты СМИ, которые не до конца разобрались в терминологии и начинают путать граждан. В действительности же ситуация обстоит совсем иным образом. Попробуем пролить свет на истинное положение вещей.

Староверы – кто они? Это люди, которые придерживаются старой языческой веры, той, что была на русских землях задолго до внедрения на них христианства. Их основное священное писание – это славянские Веды. Они ведут обычную жизнь современного человека, не имеют никаких запретов насчёт ношения одежды, живут в городах.

Что касается старообрядцев, то к ним, как уже обозначалось выше, относят представителей старой христианской веры, тех, кто не согласился с Никоновскими нововведениями 17 века. Старообрядцы проживают в отдельных посёлках и селениях – так называемых «общинах».

Наиболее распространённым старообрядчество считается в Сибири. В качестве примера можно привести семью Лыковых, которой довелось во времена СССР бежать в сибирские леса, где они скрывались от преследования властью.

Но хорошо запомните, что вера староверов – это совершенно не тоже самое, что вера старообрядцев. Староверы ориентируются на знания, сохранившиеся от древних славян и записанные в Славянских Ведах.

У них используется и другое летоисчисление, согласно которого сейчас в мире царит Ночь Сварожья (или Кали Юга в индийских Ведах) – очень тяжёлое время, когда Солнечная система проходит по пространствам Тёмных Миров. Поэтому-то в мире царит хаос, очень многие люди не живут по законам Вселенной, совершают разные плохие деяния.

СТАРООБРЯДЦЫ – ОТЛИЧИЕ ОТ ПРАВОСЛАВНЫХ

Но вернёмся к старообрядцам. Какие различия есть в их вере от православия?

Называемые иначе «раскольниками», старообрядцы максимально сохранили и продолжают придерживаться всех догматов, канонических положений, чинов и последований, которые существовали ещё в древнерусской Церкви.

В основном различия в вере связаны с основными церковными догматами: исповеданием Святой Троицы, двумя ипостасями Спасителя, его Жертвой, принесённой во имя всего человечества. При этом старообрядцы используют те формы богопочитания и благочестия, которые существовали ещё в древнем православии.

Например, крестятся они не тремя пальцами, а двумя. При крещении троекратно погружают человека в воду. У них используется пение в унисон, для молитв надевают специальную одежду. При богослужениях старообрядцы берут старые книги, изданные до 1652 года (в основном при жизни благочестивого патриарха Иосифа). Пользуются они только восьмиконечным крестом, тогда как после Никоновских реформ православные стали применять кресты с четырьмя и шестью концами. На старообрядческом распятии написано «Царь Славы». На нательных крестиках у них отсутствует лик Спасителя. А когда происходит служба в старообрядческом храме, то её участникам положено стоять со сложенными крестообразно руками на груди.

Выделяют и другие характерные особенности веры старообрядцев, отличные от православия:

у них совершаются исключительно земные поклоны;

не пользуются чётками, состоящими из 33 бусинок, последние заменяются лестовками со 109 узелками;

в имени Спасителя у них одна буква «и»: Исус;

используют исключительно деревянные и медные иконы.

КАК СЕЙЧАС ЖИВУТ СТАРООБРЯДЦЫ

В 1978 году в Советском Союзе случилось удивительное событие – было обнаружено старообрядческое поселение людей. Советские граждане «прилипли» к экранам телевизоров, желая своими глазами понаблюдать за отшельническим укладом тех, чья жизнь осталась почти неизменной с далёких времён.

В наши дни на территории Российской Федерации можно обнаружить пару сотен уединённых общин, где обитают старообрядцы. Они живут своей особенной жизнью, сильно отличающейся от жизни современных людей. Так представители старого христианства самостоятельно обучают своих малышей, с особым уважением относятся к родителям и старшим членам общины. В поселении у каждого есть свои определённые обязанности, которые обязательно следует выполнять. Они сами выращивают для себя овощи и фрукты.

Если к ним в гости попадёт случайный прохожий, то он будет принят очень доброжелательно, но еду и питьё ему подадут из отдельной посуды – чтобы не осквернять всех живущих в общине. По правилам старообрядческой церкви запрещено соединять себя узами брака парам, если они выступают родственниками по восьмое колено или связаны «крестом». Венчаются во все дни за исключением вторников и четвергов. Замужним женщинам нельзя покидать своё жилище, не надев на голову платок.

Смерть и похороны для старообрядцев воспринимаются совсем иначе, чем в православии. Так здесь умершего следует омыть людям того же пола, что и он, затем в гроб насыпают стружки, на неё кладут тело и сверху простыню. Гроб не закрывается крышкой. Когда похороны завершились, покойника не поминают, а всё его вещи раздают в посёлке как милостыню.

В ЗАВЕРШЕНИЕ

Подведём итоги: в результате церковной реформы 1650-1660 годов произошло разделение православных верующих на старообрядцев и представителей новой веры;

старообрядцы – живут уединёнными общинами, у них есть много религиозных отличий от современных православных;

староверы – это люди, исповедующие славянское мировоззрение, которое было на Руси ещё задолго до принятия христианства. Они живут, как и православные, в городах, имеют другую веру, вместо Библии у них используются славянские Веды.