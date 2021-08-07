Мерзко, но эффективно: учёные заставили лабораторных крыс потеть жиром

Ученые постоянно ищут способы лечения диабета и недавно решили выяснить, как в этом деле им может помочь химическое соединение под сложным названием тимусный стромальный лимфопоэтин (TSLP). Ранее ученые узнали, что оно может быть полезно при создании препаратов против аллергии — так, может, оно эффективно и против диабета? Оказалось, что польза от него в этом плане тоже есть, а вдобавок он превращает жир в некое подобие пота и выводит его через кожу.

Звучит мерзко, но эффект оказался удивительным, потому что лабораторные мыши смогли быстро избавиться от лишних килограмм и стать почти полностью здоровыми. Давайте разберем подробнее, что именно сделали ученые.



Для начала стоит отметить, что сахарный диабет бывает двух типов. Диабет 1 типа возникает из-за того, что клетки поджелудочной железы не позволяют организму вырабатывать инсулин в достаточном количестве, что ведет к увеличению уровня глюкозы в крови — требуются постоянные уколы инсулина. Диабет 2 типа (самый распространенный) обычно возникает из-за невосприимчивости организма к инсулину.

Новый метод лечения сахарного диабета

Результаты проведенного учеными исследования были опубликованы в научном журнале Science. Изначально группа американских ученых просто хотела выяснить, как упомянутый в начале статьи тимусный стромальный лимфопоэтин влияет на восприимчивость организма к инсулину.

По своей природе это вещество является цитокином — белком иммунной системы, который участвует в аллергической реакции организма. Именно поэтому он используется при создании лекарств против аллергии. Также TSLP участвует в обмене веществ. Авторы научной работы предположили, что терапия с использованием этого белка сможет запустить иммунный ответ у мышей, который увеличивает их восприимчивость к инсулину.



К сожалению, многие научные эксперименты проводятся на мышах

В ходе эксперимента ученые вводили в тела лабораторных мышей вирусные векторы, в ответ на которых у мышей повышался уровень TSLP. Вирусными векторами называются инструменты, которые используются молекулярными биологами для доставки разных генетических материалов в живые организмы, то есть они безопасны. Через четыре недели исследователи заметили, что повышенный уровень TSLP не только улучшил восприимчивость животных к инсулину и тем самым уменьшил риск возникновения сахарного диабета, но и помог им сбросить лишний вес. До начала эксперимента животные весили чрезмерные 45 граммов, а в конце масса их тела составила нормальные 25 граммов.

Самый легкий способ похудеть

Ученые отметили, что у животных заметно снизился уровень висцерального жира, который обволакивает внутренние органы и увеличивает риск развития сердечных заболеваний и того самого диабета. Сначала авторы научной работы предположили, что выработка TSLP ухудшила аппетит мышей. Но потом оказалось, что употребляли на 30% больше пищи, чем грызуны из контрольной группы. В плане активности обе группы мышей тоже были одинаковыми.





Различие заключалось лишь в том, что животные с повышенным количеством TSLP обладали более блестящей шерстью. Как оказалось, в шерсти мышей содержались липиды кожного сала. В конечном итоге ученые объявили, что повышение уровня TSLP заставляет животных с лишним весом потеть жиром. Это стало главным и очень неожиданным результатом проведенного эксперимента. Ну и, конечно же, TSLP повышает шансы на лечение сахарного диабета 2 типа.





Возможно, в будущем ученые смогут разработать методику похудения при помощи повышения TSLP. Но перед этим необходимо взвесить все риски и узнать, какие побочные эффекты могут возникнуть при таком подходе к избавлению от лишнего веса. В организмах мышей ученые заметили проникновение иммунных клеток во внутренние органы, что может нарушить их работу. А у людей, помимо этого, из-за усиленной работы сальных желез могут появиться много прыщей. Так что когда самый легкий способ похудеть станет доступен обычным людям, пока неизвестно.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2275313271866657628/

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Блез Паскаль: доказавший Бога через математику https://otari.mirtesen.ru/blog/43080930039

За сколько можно купить Россию https://otari.mirtesen.ru/blog/43121663561

Убийственное письмо палачу народов Сталину https://otari.mirtesen.ru/blog/43514409962