Делают ли осы и шмели мёд и почему мы не едим его?

Осы, шмели, пчелы ведут схожий образ жизни, имеют почти одинаковую внешность и относятся к одному отряду перепончатокрылых. Но если эти насекомые так близки друг к другу, то почему люди не собирают осиный и шмелиный мёд? Заготавливают ли эти насекомые любимый пчеловодами продукт?

1.

Осиный мёд

«Осиный мёд» – старый народный фразеологизм, аналогичный выражению «как от козла молока». Большинство видов ос – хищники, а многие и вовсе не строят гнёзда, предпочитая жить в норках деревьев, земли и т.д.

Впрочем, редкие виды медоносных ос всё-таки существуют. Просто живут они в тропических регионах. Таковыми, например, являются мексиканская медоносная оса «Brachygastra» или южноамериканская «Polybia occidentalis».

Они строят огромные «бумажные» гнезда в форме капли в кроне деревьев или в крышах домов. Как и пчелы, эти осы кормят мёдом своих личинок и могут заготавливать его впрок для самих себя.

Согласно специалистам, знакомым с экзотичным продуктом, осиный мёд значительно гуще по консистенции, у него более насыщенный пыльцевой состав, а по цвету он почти всегда тёмно-коричневого оттенка.

2.



Мексиканская оса.

В отличие от пчелиного, в осином продукте больше белков и сахаров, однако нет ферментов и меньше витаминов.

Условно, пчелиный мёд признается более ценным.

Да и попробовать осиный продукт практически невозможно: этих насекомых не выращивают для производства мёда из-за их агрессивности. Кроме того, они не хранят продукт долго, и собрать его очень сложно.

А вот российские осы нектар не запасают. Суровые зимы обуславливают ежегодное впадение насекомых в спячку. Поэтому запасы пищи на это время им не нужны.

Шмелиный мёд

Шмель – это самый близкий родственник медоносных пчел. Поэтому, несмотря на разный подход к зимовке (в спячку впадает только королева, остальные шмелиные замерзают или умирают раньше), шмели производят мёд.

3.



Более того, шмелиные семьи трудолюбивее пчел. Они работают по 18 часов в сутки и успевают обработать в 5 раз больше цветков. Пчеловоды специально разводят шмелей, чтобы повысить количество опыляемых растений.

Однако продукта производят они мало, отличаются непредсказуемым поведением, специально его не хранят, потому в масштабах фермы шмелиный мёд никто не добывает.

Переработанный нектар у шмелей отличается более жидкой консистенцией, обладает низкой плотностью, прозрачным цветом и по вкусу напоминает сильно подслащенную воду. По сравнению со шмелиным, пчелиный продукт также признается более ценным веществом.

Попробовать осиный или шмелиный мёд вряд ли удастся, поэтому будем есть обычный, привычный всем пчелиный: он не только вкусный, а ещё и полезный, ведь содержит много ценных веществ.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2383476190867885026

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