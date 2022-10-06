 А вы знали об этом?(Статья 71)

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Любопытна история жизни Маркса. Его настоящее имя – Мордыхай Леви. Ради выгод общественного положения юный Леви, несколько поколений предков которого по мужской линии были раввины, был крещен и получил имя Карл Генрих Маркс. Будучи студентом в Берлине, сынок получал от папы на карманные расходы колоссальные для того времени 700 талеров в год, однако и этого ему было мало. Когда один его дядя был при смерти, «неутомимый борец за права трудящихся» писал: «Если "собака" умрёт, я вылезу из нищеты». Людей, окружавших Маркса, больше всего поражал его скверный характер. У него даже была кличка «Мавр». Маркс не чувствовал себя обязанным работать для материального обеспечения семьи и после смерти отца жил на халяву и подачки состоятельного друга Энгельса. За свою жизнь «бездельник» Маркс получил от Энгельса приблизительно 6 миллионов французских франков золотом .Он много пил и ни в чем себе не отказывал и одновременно с этим был довольно равнодушен к нуждам своей семьи (как ни странно, но трое первых детей Маркса умерли от недоедания). Арнольд Кюнсли в своей книге «Маркс. Психография» сообщает историю самоубийств обеих дочерей и зятя Маркса. Любопытно, что сын Маркса, Этгар, в письме от 31 марта 1854 года обращается к нему выразительными словами: «Мой милый диавол».

Биограф Маркса Фриц Радац в своей книге «Карл Маркс» пишет: «Его сердце разрывалось скорее от ненависти, чем от любви к людям»!

Как не парадоксально , но время показало всю утопию и бездарность марксизма – ленинизма, который , кроме бед и потерь , практически не принес ничего хорошего ни одной стране мира. Действительно , назовите сегодня хоть одну страну, где кровавая и виртуальная социальная революция привела бы народ к процветанию ? Как не парадоксально, но единственно верной и правильной концепцией, которая не нарушала природные законы развития общества, оказалась социальная концепция Бернштейна, которая ратовала за эволюционное развитие без пролетарских кровавых и разрушительных революций! В качестве новой теоретической основы Бернштейн ввел тезис о том, что капитализм не ведет к обнищанию и способен адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям. Он сформулировал совершенно новую парадигму европейской социал-демократии , которая выражала интересы не только пролетариата, но и большой части среднего класса.

На мой взгляд, именно Бернштейна надо считать величайшим философом и мыслителем современности , а не лжеученых и кровожадных революционеров Маркса, Энгельса, Ленина и т.д.. Ведь именно благодаря концепции Бернштейна не рухнул западный путь развития, на протяжении многих веков следовавший по пути эволюционных преобразований общества от первобытнообщинного строя к феодализму, к капитализму и далее в социализм. Аналогично СССР не смог бы разрушить товарищ Горбачев, если бы для этого не было общественно-политических предпосылок и сама несостоятельность выбранного пути развития. Именно к эволюционному пути развития сегодня постепенно возвращается Матушка Россия !

Только развитый капитализм может перейти в социализм, как это произошло ,например, в Швеции, ибо только подобный социализм на сегодняшний день является наиболее успешной и оправданной формой развития человечества. Важно понять, что социализм – полноценная общественно-экономическая формация, зарождающаяся внутри капитализма. Необходимо также понять, что преступно и неоправданно нарушать законы развития общества, согласно которым феодализм –продукт высшей стадии античной экономики, капитализм – продукт высшей стадии феодализма, а вот социализм и коммунизм, по идее, продукты высшей стадии капитализма.

Как ни парадоксально, но Маркс и Энгельс прославились также как оголтелые русофобы.Причем ненависть к русскому народу была так сильна, что эти бездарные философы мечтали о том, чтобы Россия вовсе была стерта с лица земли. Свое негативное отношение к русскому народу Маркс опубликовал в своей работе «Разоблачения дипломатической истории XVIII века», известную также как «Секретная дипломатия XVIII века», в которой он однозначно заявил: «Пётр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингиз-хан завещал осуществить план завоевания мира». Вплоть до 1990 года её полный текст не издавался в СССР на русском языке. И неудивительно. Ведь тогда бы все поняли, что «основоположник научного коммунизма» был отъявленным русофобом.

Любопытно также, что Энгельс даже пытался обосновать теорию военного похода на Москву, которая позволила бы европейским союзникам избежать тех ошибок, которые совершил Наполеон во время войны 1812 года. Не зря многие западные историки считают, что своей ненавистью к русскому народу Адольф Гитлер обязан именно Марксу, неоднократно говорившем о неполноценности русских, об исторической агрессивности России, якобы веками угрожавшей Европе!

Необходимо отметить, что подобное зловещее и агрессивное поведение отцов марксизма нередко вызывало возмущение у некоторых русских революционеров. Например, теоретик мирового анархистского движения Михаил Бакунин не один раз, по его словам, хотел набить подлую бородатую морду Маркса, пересекаясь с ним на различных конгрессах. Но трусливый от природы Маркс всегда старался спрятаться подальше от известного анархиста-боевика. Своё трусливое поведение Маркс объяснял своим друзьям тем, что «не намерен отвечать на вызов какого-то презренного славянина»!

Несмотря на все это, основоположников идей мирового социализма Маркса и Энгельса прославляли в СССР с самых высоких трибун и почитали чуть ли не божествами, наряду с Лениным. Большевики, а затем и коммунисты, 70 лет бессовестно и цинично скрывали от своего народа истинную русофобскую сущность творцов мирового пролетариата. Возникает закономерный вопрос – почему столь оголтелая и враждебная России идеология Маркса и Энгельса , несмотря на все ее зловещие русофобские опусы, была поддержана большевиками и что самое главное даже дополнена Лениным в социальную концепцию марксизма – ленинизма, которая , как ни странно, и стала основой идеологии Российской коммунистической партии ?А все очень просто, поскольку большевики придерживались точно таких же взглядов на Матушку Россию, как и Маркс и Энгельс!

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Как ни странно, но портрет императора Николая II , который начал писать Валентин Серов ,остался незаконченным . Этот портрет императора Серов решил написать в дополнение к тем, которые он уже создал. Работа продвигалась непросто, художник даже пытался в один момент отказаться от мысли написать этот портрет – извинился перед царём, сообщив ему, что ничего не получится… Император сел за стол и тут художник увидел перед собой обычного человека, в котором трудно было узнать царственную особу. Именно таким он и пожелал запечатлеть царя на полотне. На удивление легко и быстро он изобразил государя, но вошедшей в комнату Александре Фёдоровне далеко не всё понравилось в этом незаконченном изображении, и она решила указать художнику на эти недостатки. Серов её внимательно выслушал и, протянув палитру, предложил закончить портрет.

Такое себе позволить в этом помещении не мог никто, но художник в таких ситуациях сдержать себя не мог – он не выносил, когда кто-то ему пытался указывать на недостатки – и ему было всё равно, кто перед ним был в этот момент.Супруга Николая II поспешно покинула помещение, царь бросился за ней, когда он вернулся, живописец собрал свои вещи и, откланявшись, ушёл. После этого происшествия царь пытался разными путями упросить художника закончить портрет, однако Серов ни за что не соглашался, пришедшему к нему с просьбой Дягилеву, он ответил, что никогда больше там не появится.Несмотря на сложный характер этого непростого человека, всегда стремившегося к гармоничной красоте, сегодня можно сказать с уверенностью, Валентин Серов был величайшим мастером портрета в истории нашей живописи.

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили!

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