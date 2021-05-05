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Русское Возрождение: в чем Россия опережала Европу в Средние века

Русское Возрождение: в чем Россия опережала Европу в Средние века

На Западе до сих пор верят в то, что Россия веками остается отсталой страной. При этом приводится много весомых аргументов и не только апеллирующих к географическому положению европейской окраины, переходящей в Азию, но и свидетельствующих о хронически низком развитии науки и культуры у населения.

Европейские историки утверждают, что систематическая отсталость России от других западных стран, впервые проявила себя в XV веке. Далее, в петровское время, империя совершила грандиозную попытку догнать по уровню своего развития все остальные европейские государства.

Московия — передовое государство

XV век — время правления на Руси Ивана III. Этого монарха отечественные историки называют «собирателем русских земель», поскольку к обширному Московскому царству в 1478 году он присоединил Новгородскую республику.

Следует отметить, что на Пиренейском полуострове король Арагоны Фердинанд II, муж Изабеллы Кастильской, создал из земель Кастилии и Арагона Испанское королевство позже - в 1479.

Основатель абсолютной французской монархии Людовик XI ликвидировал феодальную раздробленность в своей стране лишь к 1481 году. А в Британии Генрих VII положил конец тридцатилетней феодальной войне между Белой и Алой Розой только в 1485.

За период XVI - XVII веков в Московском царстве было созвано около шестидесяти Земских соборов — сословно-представительских органов власти, в которых порой участвовало более тысячи человек - представителей всех русских городов и волостей.

В это же время в Германии только формировался Рейхстаг, в Испании заседали кортесы, а в Великобритании начал работать парламент, созданный из представителей регионов. Ну а Палата лордов, пусть и возникла на век раньше и действует до сих пор, но этот орган наследственной власти фактически является аналогом Боярской думы, которая на Руси существовала с XI века и в XVII была преобразована в сенат.

Военное дело в России никогда не отставало; единое обмундирование у официальных русских войск — царских стрельцов появилось гораздо раньше, чем в любом другом государстве. Зарубежные послы всегда отмечали, что сабли, клинки, оружие, пушки, осадные башни и фортификационные сооружения в России на порядок лучше, чем в их странах.

Начиная с позднего Средневековья русские купцы экспортировали на Запад крайне дорогие, но очень востребованные у европейцев товары: меха, мед, воск, жемчуг, выделанную кожу, слюду, лен, лес. В период с XIV по XVII век в Европе происходило малое ледниковое похолодание.

Именно в тот период Балканы и Апеннины лишись своих обширных лесных угодий и без русских мехов, кожаной обуви, теплых льняных и шерстяных тканей, а также дров, население Германии, Италии, Франции и других соседних стран уменьшилось бы намного больше и быстрее, чем это произошло даже во время чумы.

Между тем большую часть русских земель эта страшная эпидемия не затронула. Благодаря тому, что со стороны церкви на Руси не было гонений на банные процедуры, как это произошло в католической Европе, в городах и деревнях всегда существовали бани, в том числе общественные, и уровень гигиены у русских людей всегда был очень высок, что в ту пору значительно увеличило их продолжительность жизни.

Образование, Возрождение и менталитет

И все-таки у западных историков есть неоспоримые доказательства русской отсталости. Первый европейский университет — Болонский, основан в XI веке, Парижский — в начале XIII века. В России - Славяно-греко-латинская академия и Киево-Могилянская академия появились только в XVII веке.

Однако сколько учёных монахов прибыло на Русь после обучения в Константинопольском университете, существовавшем с середины IX века.

В ту пору, когда почти все европейские страны переживали эпоху Возрождения, ваял из мрамора Микеланджело и творил Да Винчи, в России тоже происходило религиозно-культурное обновление. Однако оно выражено только в иконах и фресках Рублева, и в храмовой архитектуре, опять же навеянной приезжим итальянским мастером Фиораванти.

Но на самом деле в этом усматривается только исторический аспект. К моменту расцвета Ренессанса, Европа испытала культурный шок от археологических открытий античности. Именно эти произведения далекого прошлого, провозглашавшие красоту человека, подобного Богу, стали толчком к развитию европейского искусства XV - XVI веков.

Россия же, имевшая связь с античной культурой исключительно через Византию, оказалась отрезанной от этих открытий из-за войн и уничтожения этой страны. Именно поэтому эпоха Возрождения в широком понимании на русской земле не случилась. Тем не менее дальше развитие искусства и культуры продолжалось невероятными темпами.

Русские купцы тоже участвовали в географических открытиях, причем с XIV века покоряли восточные страны, Сибирь и Приполярье, но они никогда не занимались истреблением или порабощением коренных народов, как это делали европейские колонизаторы. Между тем, две Опиумные войны, устроенные английскими торговцами из-за шелка, чая и керамики, уничтожили половину населения Китая.

Возможно, отсталость России, по западным меркам, кроется в религиозно-православном восприятии мира, в котором изначально не существует жажды наживы. Только менталитет, который ставит духовность и человеческую жизнь выше денег, вряд ли можно назвать отсталым.

Источник : https://cyrillitsa.ru/history/158296/

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