Молитва о дочери: православные материнские молитвы

Для любой матери счастье и благополучие её ребенка стоит на первом месте. Так уж заложено природой, что девочки являются более слабыми и больше нуждаются в материнской любви.

Конечно, мама не сможет постоянно, в любую минуту находиться рядом со своей дочерью, но защитить и поддержать её родную кровинушку во всех начинаниях поможет православная молитва о дочери — материнская молитва, произнесенная от всего сердца, с самой сильной в мире любовью.

Молитва о дочери: её сила и разновидности

Материнская молитва о дочери имеет особую чудодейственную силу, способную поддержать будущую женщину на всех этапах её жизни — с рождения до времени, когда она сама познает радость материнства. Искренняя молитва матери возносит над дочерью невидимый щит божественной защиты и заботы, пробить который не в силах будут любые стрелы зла.

Молитва о дочери должна стать ежедневным обязательным ритуалом каждой православной матери. Она будет помогать девочке во всех её девичьих трудностях.

Православная материнская молитва за дочь часто читается с определенной какой-то целью. В зависимости от этого, выделяется несколько её разновидностей:

универсальные молитвы о дочери;молитвы о здоровье дочери;молитвы-обереги (защитные);молитвы о помощи в обучении;молитвы о замужестве дочери;молитвы о беременности и помощи в родах.

Между матерью и ребенком существует очень тесная психоэмоциональная связь, особенно глубока она во взаимоотношениях с дочерью. Молясь высшим силам о своей любимой и драгоценной девочке, мама благословляет её на счастье, здоровье, успех и благополучие во всех жизненных сферах.

Православные материнские молитвы о дочери

С молитвенной просьбой о дочерях своих православные матери обращаются к разным представителям высших сил. Распространенными и востребованными являются материнские молитвы к Господу Богу, к Пресвятой Богородице, к Ангелу-Хранителю. В зависимости от того, в какой именно сфере жизни мать желает небесной покровительства для своего ребенка, мольбы могут быть адресованы и различным святым (Блаженной Матроне Московской, Святому Николаю Чудотворцу, Преподобному Серафиму Саровскому, Блаженной Ксении Петербургской и т.д.)

Универсальные материнские молитвы о дочери

Универсальные материнские молитвы — это молитвы, с помощью которых матери просят у Господа и Его угодников о жизненном благополучии своих детей. Они часто не содержат в себе указание на половую принадлежность ребенка, то есть могут читаться и для дочери, и для сына. Подобных молитвенных текстов имеется очень много, при желании их можно отыскать в Православном Молитвослове. Приведу 2 примера общей молитвы.

Молитва первая. Короткая материнская молитва о дочери, адресованная Всевышнему. Читать её рекомендуется в комплексе православных молитв на сон грядущим, желательно — сразу же после “Отче наш”. Количество повторений — 3 раза. Текст материнской молитвы за дочь свою:

Молитва вторая. Универсальная материнская молитва, в которой перечислены все основные аспекты жизненного благополучия. Она может использоваться и как молитва о дочери, и как молитва о сыне, и как общая молитва о детях (если в семье их несколько). Обращаться к этому тексту матери могут ежедневно, в любое время, без определенного повода. При желании, в него можно внести нужные изменения: слово “дети” заменить словами “дочь” или “сын”, вместо числа множественного использовать единственное число. Молитва такая:

Молитва матери о здравии дочери

Различные заболевания — серьезные и не очень — подстерегать могут любого ребенка: и девочку, и мальчика. В такие моменты мать болеет вместе со своим чадом, но болеет душой и сердцем. Облегчить состояние больного чада поможет материнская молитва, адресованная Пресвятой Богородице.

Взывания матери, направленные к Деве Марии, отличаются большой мощью, так как именно Богородица, сама являясь Матерью, лучше всех других понимает чувства и чаяния родительницы и охотно откликается на просьбу о помощи. О здравии своего ребенка (дочери, сына) Божью Матерь можно просить так:

Материнская молитва-оберег для дочери

Молитвенное обращение мамы — самый сильный оберег для ребенка. Популярная молитва за дочь и защиту над ней произноситься матерью может в адрес личного Ангела-Хранителя своей кровинушки. Этот текст оберегает девочку от всяких неприятностей и бед, от влияния злых колдовских чар. Слова защитной молитвы:

Материнская молитва о дочери — о помощи в обучении

Обучение (сначала — сначала в школе, потом — в среднем или высшем учебном заведении) — важный период в жизни любого ребенка. Именно во время учебы многие дети раскрывают свои таланты и выбирают дальнейшее жизненное предназначение. В этот долгое, нелегкое, но запоминающееся время материнская молитва и даруемые ею божественное благословение и поддержка просто необходимы любой дочери.

Помочь своему чаду — дочери или сыну — в период обучения мама может, молясь регулярно Богородице перед её образом “Прибавление ума” (“Подательница ума”). Молитва перед названной иконою читается такая:

Материнская молитва о дочери: о замужестве

Замужество — следующий важный этап в жизни повзрослевшей уже дочери. Это этап, когда она сама раскрывает всю свою женственность, готовится стать хранительницей домашнего очага и матерью.

Материнская молитва о замужестве дочери, данная ниже, позволяет родительнице просить для своей выросшей девочки удачного супружества и семейного благополучия. Адресована она Господу:

Материнская молитва о дочери: о помощи в родах и рождении здорового малыша

Вынашивание и рождение ребенка — ответственная задача, возложенная природой на женщину. Это нелегкое время, когда будущая мама должна быть крайне осторожной, ведь она отвечает не только за себя, но и за своего кроху, который скоро озарит белый свет своим появлением. Искренняя молитва о дочери, исходящая из уст будущей бабушки, способна дать колоссальную поддержку молодой беременной женщине, оградить её от возможных опасностей и рисков.

В процессе рождения своего внука или внучки, почти состоявшейся уже бабушке рекомендуется произносить молитву о помощи в родах. Это прошение к Пресвятой Богородице поможет облегчить беременной дочери возникающую при родоразрешении боль, придаст силы для рождения нового человечка:

Как молиться за свою дочь?

Дочь — это это продолжение матери, хрупкое и нежное создание, которое больше всех нуждается в материнской любви и опеке. Мать выступает надежной опорой дочери на протяжении всей жизни: консультирует её в бытовых вопросах, передает ей свой жизненный опыт. Дополнительная же задача матери православной — это служить духовной наставницей своей дочери, заботиться о духовном её благополучии. И воплощать эту цель помогает как раз молитва о дочери.

Истинная мать будет выражать свою к дочери любовь ласковым сердцем и добрым словом, а не всевозможными запретами и упреками. Истинная мать понимает свое чадо, как никто другой, и помогает раскрыть ей всю женскую суть.

Молитва о дочери должна читаться со всей любовью, переполняющей материнское сердце. Проговаривая священный текст, матери следует в голове держать образ своей любимой девочки. Молиться нужно при свете зажженных церковных свечей и перед соответствующими иконами. Помыслы молящейся матери оставаться должны ясными и чистыми даже вне молитвы. Также женщине необходимо непременно ходить в храм и оказывать посильную помощь нуждающимся.

Материнским молитвам рекомендуется учить и свою дочь — с детских её лет. Эти духовные уроки подготовят её к исполнению своего главного жизненного предназначения — материнства.

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