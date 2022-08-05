За что Маркс и Энгельс ненавидели Россию и русских

В высказываниях «основоположников научного коммунизма», как их официально звали в Советском Союзе, немало грязных и отвратительных вымыслов про Россию и русских.

Основоположники научного коммунизма или гитлеровского национал-социализма?

В 1852 году покровитель Маркса богатый молодой фабрикант Фридрих Энгельс написал книгу «Революция и контрреволюция в Германии». Она была посвящена недавно прокатившимся по Центральной Европе революционным событиям 1848-1849 годов. Это было не хронологическое описание их, а попытка, как бы мы сказали сейчас, социологического и политологического анализа.

Энгельс предстаёт в ней как ярый немецкий националист, движимый ненавистью к славянам. По его представлению, именно славяне, прежде всего чехи и хорваты, помешали революции в Австро-Венгрии, способствовали её подавлению. Энгельс вовсю изощряется, чтобы представить эти славянские народы неполноценными, не имеющими права на существование в цивилизованном мире.

Фридрих Энгельс между 1840 и 1859 годами.

«Ненависть к русским – первая революционная страсть немцев»

Энгельс бредил завоевательным походом прусской военщины на восток, против России, геноцидом русского и других славянских народов (за исключением поляков).

«Ненависть к русским была и продолжает еще быть у немцев их первой революционной страстью [выделено самим Энгельсом]; со времени революции к этому прибавилась ненависть к чехам и хорватам, и только при помощи самого решительного терроризма против этих славянских народов можем мы совместно с поляками и мадьярами оградить революцию от опасности. Мы знаем теперь, где сконцентрированы враги революции: в России и в славянских областях Австрии; и никакие фразы и указания на неопределённое демократическое будущее этих стран не помешают нам относиться к нашим врагам, как к врагам».

Так написал Энгельс ещё в 1849 году в статье «Демократический панславизм».

Россия «выросла в школе монгольского рабства»

Книга Карла Маркса «Секретная дипломатическая история Европы XVIII века» до 1990 года полностью не издавалась на русском языке. Только тридцать лет назад она стала доступна массе наших соотечественников в переводе. И сразу стал ясен ещё один исток идеологии гитлеризма, утверждавшего, что русские это азиатская, «не-арийская» нация.

Кадр из фильма "Золотая орда"

«Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной школе монгольского рабства, — утверждал Маркс. — Она усилилась только благодаря тому, что стала виртуозной в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином. Впоследствии Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира».

«Колыбелью Московии, — заявлял “основоположник”, — было кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов. А современная Россия есть не что иное, как преображённая Московия». Впоследствии эта установка была буквально воспринята идеологом нацизма Альфредом Розенбергом, утверждавшим, что арийцами были русские аристократические роды, в особенности Рюриковичи, произошедшие от викингов, а после революции 1917 года в России остались одни «недочеловеки». Этой установкой оправдывался завоевательный поход Гитлера и зверства немецких оккупантов на русской земле.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Как не парадоксально , но время показало всю утопию и бездарность марксизма – ленинизма, который , кроме бед и потерь , практически не принес ничего хорошего ни одной стране мира. Действительно , назовите сегодня хоть одну страну, где кровавая и виртуальная социальная революция привела бы народ к процветанию ? Как не парадоксально, но единственно верной и правильной концепцией, которая не нарушала природные законы развития общества, оказалась социальная концепция Бернштейна, которая ратовала за эволюционное развитие без пролетарских кровавых и разрушительных революций! В качестве новой теоретической основы Бернштейн ввел тезис о том, что капитализм не ведет к обнищанию и способен адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям. Он сформулировал совершенно новую парадигму европейской социал-демократии , которая выражала интересы не только пролетариата, но и большой части среднего класса. На мой взгляд, именно Бернштейна надо считать величайшим философом и мыслителем современности , а не лжеученых и кровожадных революционеров Маркса, Энгельса, Ленина и т.д.. Ведь именно благодаря концепции Бернштейна не рухнул западный путь развития, на протяжении многих веков следовавший по пути эволюционных преобразований общества от первобытнообщинного строя к феодализму, к капитализму и далее в социализм. Аналогично СССР не смог бы разрушить товарищ Горбачев, если бы для этого не было общественно-политических предпосылок и сама несостоятельность выбранного пути развития. Именно к эволюционному пути развития сегодня постепенно возвращается Матушка-Россия!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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