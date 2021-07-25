Корни русофобии в современной Грузии: кто первым начал обвинять русских во всех бедах?

После распада СССР такое явление, как «русофобия», стало активно распространяться практически во всех бывших советских республиках. Националистические движения перестали преследоваться, провозглашение независимости дало выбор, но не все понимали, как им пользоваться. Подобное наблюдалось и в Грузии.

Националисты есть всегда – в любом государстве в любой эпохе найдутся псевдопатриоты, которые под прикрытием любви к Родине будут выплескивать агрессию, ненависть, даже зависть. В умелых руках это общественное настроение становится мощным инструментом. Распад СССР воспринимался как обретение независимости – но не все понимали, чем именно эта независимость полезна или чревата. У каждой медали есть две стороны.

Советская Грузия не была исключением, диссидентов там было полно. Одними из лидеров движения за независимость Грузии был Звиад Гамсахурдиа и Мераб Костава. В 1977 году их арестовали за антисоветскую пропаганду: Гамсахурдиа был сыном известного в Грузии писателя, за публичное покаяние он был помилован, а Костава отправился на долгих 10 лет в Сибирь.

И все же уже тогда, в 70-х, в грузинском обществе начала зреть идея об отделении от СССР. В апреле 1989 году она вылилась в митинг у здания Парламента Грузии (история циклична, и сегодня на том же самом месте собираются новые грузинские диссиденты). Среди организаторов акции были все те же Костава и Гамсахурдиа. Уже после акция получила название «Тбилисская трагедия» - она закончилась жестоким разгоном собравшихся советской армией, погиб 21 человек, в основном – женщины.

Для Гамсахурдиа последствия митинга стали настоящим трамплином – именно они привели его на пост первого в истории Грузии президента. Пока грузины переживали трагедию и винили в жертвах советскую армию, он разжег еще один межнациональный конфликт – в Южной Осетии, назвав осетин «мусором». Его блок националистов победил на выборах 1990 года, а из страны стали уезжать армяне, русские, азербайджанцы, греки.

Националистическая вакханалия Гамсахурдиа длилась недолго, он был президентом меньше года. Но и этого хватило, часть потерянного грузинского общества, переживая нищету, разруху и полный хаос после распада СССР и прекращения дотаций, нашла в лице России виновника всех бед.

Именно к этой части общества сегодня и апеллирует оппозиция, полагая, что дорога ненависти – это самый короткий путь к власти.