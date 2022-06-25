Архангел Михаил — покровитель и защитник всех верующих людей

Знаете вы, что Архангел Михаил является самым почитаемым ангелом не только в христианстве, но и в иудаизме, и в исламе?

Именно он является главой Святого воинства ангелов и архангелов, из-за этого его именуют архистратигом.

Обратившись с молитвой к Святому Михаилу вы сумеете вооружиться поддержкой могущественного заступника.

Архангел Михаил в разных религиях

Фигура Архангела Михаила известная и почитаемая во всем мире. С ним связано немало историй и легенд. В иудаизме он считается предводителем Света, который управляет всем войском Господним и ведет его бороться с армией сил Тьмы, которая возглавляется Велиалом.

Изображение Архангела Михаила на иконе 14 столетия, Византийский музей, Афины.

Люди верят, что он один из четырех главных ангелов (среди них еще есть Габриэль, Рафаэль и Ориэль), которые находятся перед престолом Господним и охраняют все стороны света.

В исламе Михаил также является ангелом самой высокой категории, находящийся на седьмом небе. О нем говорят как о посланнике, который наполняет сердца людей добротой и дарует им благодать. Кроме этого, он способен повелевать облаками.

Если говорить о христианстве, то представители этой религии верят, что Михаил — это предводитель Святого ангельского воинства.

Он следит, чтобы все соблюдали Божий закон, борется с Тьмой. Кроме этого, Архангел должен присутствовать на Страшном суде, ведь он является защитником душ всех усопших верующих.

Приверженцы христианства уверены, что провоцируют различные недуги именно чары темных сил. А так как этот святой борется с этими темными силами, то к нему стоит обращаться, прося о выздоровлении. И по сей день в Малой Азии есть немало лечебных волшебных источников, которые посвящены этому ангелу.

Кроме этого, есть мнение, что Михаил, вооружившись мечом, охраняет врата рая. На это указывают некоторые православные изображения, на которых нимб святого состоит из растительного орнамента, а также сборник чудес Архангела Михаила дошедший до нас из средневековья.

День Архангела Михаила, заступника всех людей, православной церковью отмечается 21 ноября. Существует еще одна весьма важная дата — 19 сентября (в это день вспоминается чудо в Хонех). Католической церковью день Святого Михаила принято отмечать 29 сентября.

Чудеса Архангела Михаила

Святой Михаил был настоящим чудотворцем, помог множеству молящих, спасал честных верующих от недругов, давал шанс всем, кто отвернулся от Бога, снова стать на путь истинный. В наше время известно множество разнообразных историй, которые связаны со святым. Среди них есть несколько наиболее известных, которые стоит знать каждому.

Чудо в Хонех

Икона: Чудо Архангела Михаила в Хонех

Во Фригии, если верить древней истории, располагалась церковь, в которую люди приходили помолиться и пообщаться со святым. Ее построил один из горожан. Причиной этому было удивительное выздоровление его дочки благодаря Архангелу. На протяжении многих лет именно здесь был пономарем Архипп Херотопский.

Многобожцы питали к пономарю ненависть, агрессию. Поэтому они задумали стереть с лица земли церковь и уничтожить заодно Архиппа. Враги решили объединить в одно русло 2 горные реки и направить его к святилищу.

Архипп не ведал, от кого ждать помощи. Поэтому, как честный верующий, он начал искать поддержки у Господа и Архангела Михаила. Во время молитвы святой появился рядом с пономарем, ударил своим жезлом по холму, после чего в нем образовалась расщелина. Поток устремился в нее, и в результате святилище не пострадало.

Чума в Риме

Чума в Ашоде (Николас Поуссон, 1630)

В 590 году Рим был охвачен чумой. Многие люди гибли, и, казалось, эпидемию остановить невозможно. Папа Георгий Великий молился, прося Господа избавить простых людей от верной гибели.

Во время молитвы он узрел образ ангела, который , глядя на него, прятал свой меч в ножны. Легенда гласит, что именно после этого события чума прекратилась.

Спасение Сипонта

Церковь Монте-Сант-Анджело в пещере Михаила горы Гаргано

В 630 году город Сипонт был охвачен язычниками. Местный епископ усердно молился Господу, прося защитить мирных граждан от кровавых распрей. В процессе молитвы он увидел Михаила. Архангел пообещал верующим изгнать обидчиков. Если верить легенде, то образ ангела поразил язычников и те приняли истинную веру. В память о случившемся горожане хотели соорудить церковь во славу святого.

Однако, придя снова к епископу, Архангел отказался от этой почести, сказав, что место для церкви он уже себе выбрал. На том месте, неподалеку от стен городка, в пещере была сделана маленькая церквушка. Вскоре оказалось, что в ней находился волшебный источник, который помогал избавляться от любых болезней.

Грешница, ставшая святой

В далекие времен, когда еще правил Троян, жила прекрасная, красивая девушка — Евдокия. Однако не соблюдала она целомудрия, пользовалась красотой своей, было у нее много поклонников, и в скором времени она очень разбогатела. Однажды услышала она, как люди обсуждали Страшный Суд, говорили о муках людей и вознесении.

На следующее утро женщина позвала к себе священника и стала расспрашивать у него о вере. Все следующее 7 дней Евдокия просидела у себя в доме, неустанно молясь и плача. Лишь на седьмой день явился к ней Архангел Михаил, который поведал о Великой радости и покаянии грешников. С того момента Евдокия решила стать верующей и провела дни свои, упорно молясь Господу.

Спасение отрока близ Афонской горы

Грешница ставшая святой

Спасение отрока близ афонской горы

Легенда гласит, что Михаил пришел на помощь молодому парню, которого пытались убить бандиты за то, что он обнаружил спрятанные неподалеку от горы Афон драгоценности.

Люди не забыли этого чудесного события и возвели церквушку в честь спасителя, а все отысканные сокровища пошли на ее убранство.

Чудо в Новгороде

Архангела Михаил,попирающий сатану (Симон Ушаков, 1676г)

В летописи указано, что в 1239 году Батый пошёл на Новгород. Однако Богородица и Бог помешали хану осуществить его планы.

А когда же Батый обнаружил в Киеве фреску, на которой был изображен Архангел, его ужасу не было предела. Хан сказал, что это он помешал ему взять Великий Новгород.

Архангел Михаил и Жанна д’Арк

Явление архангела Михаила Жанне Д’Арк, Эжен Тирион, 1876

Легенды, связанные с такой исторической личностью, как Жанна Д’Арк, известны наверное каждому. Люди верят, что у нее были могущественные помощники и заступники, такие как Екатерина Александрийская, Маргарита Антиохийская и Архангел Михаил.

Именно последний дал Жанне ответственное задание (возвести на трон Карла VII в Реймсе) и поддерживал ее в этом нелегком деле.

Молитва архангелу Михаилу на каждый ден

Использовать это славословие можно на протяжении всего дня, но лучше всего обращаться с мольбой утром, на рассвете. Если вы чувствуете, что над вами зависла угроза или на душе неспокойно, обратитесь за помощью к своему заступнику.

О святый Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоей защиты и милосердия, убереги нас, раб Божиих (имена), от всех видимых и невидимых недругов, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго и сподоби нас непостыдно предстати Создателю нашему в час страшнаго и праведнаго Суда Его. О всесвятый, великий Михаиле Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.

Люцифер и Михаил

Архангел Михаил повергает Люцифера, Francesco Maffei

Борьба с Люцифером — это символичный момент, так как соединяет в себе все аспекты культа Архангела Михаила. Вполне логично что святой (раз его возвели в ранг командира войска Господнего) должен быть победителем Сатаны и всей Тьмы, которая существует в нашем мире. Именно этого освободителя в нем увидели люди.

Основная задача Михаила — борьба с Люцифером, которая не заканчивается поражением второго в самом начале создания вселенной. В начале всех времен Михаил свергнул противника, одолел, а в конце времен поведет всех усопших верующих на Страшный суд. И между двумя этими крайними точками, которые являются началом и концом истории человечества, Архангел Михаил все еще борется с Люцифером ради всего человечества.

Творящий чудеса, защищающий праведников, поражающий злые силы своим праведным мечом Архангел Михаил является хранителем душ усопших и заступником живых. Обращайтесь к нему с молитвой, и вы получите поддержку одного из самых сильных божественных помощников.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2506770917690968894/

А вы знали об этом?

Одним из существующих разногласий между мусульманами суннитского и шиитского направлений является тема временного брака. Первые считают его отмененным положением в исламской религии и, вследствие этого, навсегда запрещенным, вторые наоборот, считают подобный вид брака разрешенным на все времена. Так как проблемы связанные с половым инстинктом относятся к самым большим трудностям любого общества, с которыми волей неволей сталкиваются все представители человечества, то изучение и верное понимание института исламского временного брака является на наш взгляд одной из важнейших задач сегодняшнего мусульманского общества. Ислам совершенная и всеобъемлющая религия, отвечающая всем требованиям природы человека. И в этой религии предусмотрены разрешения всех нужд человечества, выход из любой тяжелой ситуации, с которой сталкиваются люди.

Подробнее об этом(https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=23&lid=5&catid... )

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