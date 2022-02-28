Полигамия или моногамия: почему мужчины с высоким IQ реже изменяют

По мнению ученых, моногамия и полигамия встречается среди мужчин и женщин с одинаковым процентным соотношением - примерно 50 на 50. По мнению ученых, выбор между полигамными и моногамными отношениями зависит не от пола человека, а от типа половой конституции и воспитания. С течением времени у человека может меняться жизненная позиция, и от полигамии он может переходить к моногамии. Связано это прежде всего с изменением отношения к жизни. Помимо этого, с возрастом у человека меняется гормональный фон и сексуальная жизнь становится более размеренной.

История и география

Многоженство до сих пор является нормой в исламе. В иудаизме многоженство также не отвергается. Правда, в современном Израиле полигамия не одобряется, из-за того, что в XI веке ребе Гершоном многоженство было запрещено на 1000 лет. Срок уже прошел, но полигамия в еврейской среде по-прежнему не приветствуется, хотя и не запрещается. Принята мужская полигамия среди мормонов. В христианском обществе были периоды, когда многоженство не только не порицалось, но и было рекомендовано. Как, например, после 30-летней войны в Германии, когда для восстановления мужского населения в Нюрнберге было принято постановление о том, чтобы на 10 лет легализовать двоеженство.

О чем говорит наука

Однако такая мера дала свои плоды только через 100 лет, и ученые до сих пор не пришли к единому мнению насчет полезности того нюрнбергского постановления.

Изучение мужской полигамии время от времени проводят различные группы ученых. Их выводы весьма интересны. Так, группа исследователей под управлением профессора Сапфир-Бернштейна пришла к выводу, что полигамию у мужчин провоцирует гормон аргинин-вазопрессин. Интересно то, что этот гормон является просоциальным, то есть вступает в работу он не в произвольный период времени, а тогда, когда отношения в паре близки к распаду. Такой вот вредный гормон: отношения и так плохие, а тут ещё и он вступает в работу.

К интересным выводам о мужской полигамии пришел Сатоси Канадзава, работающий в Лондонской школе экономики и политологии. Группа ученых под его началом подошла к проблеме полигамии комплексно. На протяжении нескольких лет он проводил опросы, касающиеся религиозных и политических предпочтений респондентов, а также спрашивал о склонности к полигамии и моногамии. Выяснилось, что те, у кого IQ был выше 107, считали моногамию самой приемлемой формой межполовых отношений. Выводы, которые можно сделать из этого исследования, могут порадовать женщин: изменяют только дураки.

Полигамия исследуется учеными не случайно. До сегодняшнего дня до конца непонятно, насколько полигамия выгодна для "рода человеческого". Так, при анализе истории мормонских браков, было выяснено, что чем больше у мужчины жен, тем меньше детей будет у каждой из них. Этот феномен известен в биологии под названием градиента Бейтмана. Поэтому можно сказать, что оправдание полигамии как лучшего способа спасения генофонда по меньшей мере сомнительны.

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